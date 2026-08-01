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ราคาปัจจุบัน BOLD วันนี้ คือ 0.999131 USD มูลค่าตลาด BOLD เท่ากับ 30,697,895 USD ติดตามการอัปเดตราคา BOLD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน BOLD วันนี้ คือ 0.999131 USD มูลค่าตลาด BOLD เท่ากับ 30,697,895 USD ติดตามการอัปเดตราคา BOLD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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BOLD ราคา (BOLD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BOLD เป็น USD

$0.999615
$0.999615$0.999615
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
BOLD (BOLD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:14:28 (UTC+8)

ราคา BOLD วันนี้

ราคาปัจจุบัน BOLD (BOLD) วันนี้ $ 0.999131, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.11% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BOLD เป็น USD คือ $ 0.999131 ต่อ BOLD.

BOLD มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 30,697,895 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 30.73M BOLD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BOLD เทรดระหว่าง $ 0.998566 (ต่ำ) กับ $ 1.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.013 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.982941

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BOLD เคลื่อนไหว +0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.12% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 81.54K.

BOLD (BOLD) ข้อมูลการตลาด

$ 30.70M
$ 30.70M$ 30.70M

$ 81.54K
$ 81.54K$ 81.54K

$ 30.70M
$ 30.70M$ 30.70M

30.73M
30.73M 30.73M

30,725,660.59920535
30,725,660.59920535 30,725,660.59920535

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BOLD คือ $ 30.70M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 81.54K อุปทานหมุนเวียนของ BOLD คือ 30.73M โดยมีอุปทานรวมที่ 30725660.59920535 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 30.70M

ประวัติราคา BOLD USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.998566
$ 0.998566$ 0.998566
ต่ำสุด 24h
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
สูงสุด 24h

$ 0.998566
$ 0.998566$ 0.998566

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.013
$ 1.013$ 1.013

$ 0.982941
$ 0.982941$ 0.982941

+0.00%

-0.11%

-0.12%

-0.12%

ประวัติราคา BOLD (BOLD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา BOLD เป็น USD เท่ากับ $ -0.001126585357904886
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BOLD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0011442048
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BOLD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0013477278
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BOLD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000123231039734

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.001126585357904886-0.11%
30 วัน$ -0.0011442048-0.11%
60 วัน$ +0.0013477278+0.13%
90 วัน$ +0.0000123231039734+0.00%

การคาดการณ์ราคา BOLD

การคาดการณ์ราคา BOLD (BOLD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BOLD ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา BOLD (BOLD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ BOLD อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา BOLD จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BOLD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา BOLD

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BOLD (BOLD) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Base EcosystemBase NativeCrypto-backed Stablecoin

เกี่ยวกับ BOLD

ราคาปัจจุบันของ BOLD คือเท่าไร?

BOLD ซื้อขายอยู่ที่ ฿32.26510700582955716000 โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -0.11% ตัวเลขนี้สะท้อนถึงราคาแบบเรียลไทม์ที่รวบรวมมาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก

ราคาระดับปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับประวัติศาสตร์อย่างไร?

ระดับสูงสุด (ATH) ของ BOLD คือ ฿32.71298097737468000 ในขณะที่ระดับต่ำสุด (ATL) คือ ฿31.74228058724742876000 การเปรียบเทียบราคาระดับปัจจุบันกับระดับเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนประเมินศักยภาพในระยะยาวและวัฏจักรการเติบโตที่ผ่านมาได้

มูลค่าโดยรวมของ BOLD ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿991332334.82768539220000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #617 เมื่อเทียบกับคริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมด

การมีส่วนร่วมในตลาดของ BOLD เป็นอย่างไรบ้าง?

สินทรัพย์นี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงความถี่ในการเข้าร่วมซื้อขายของนักเทรดที่มีต่อ BOLD

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนคือเท่าไร และทำไมมันถึงสำคัญ?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในขณะนี้ที่ 30725660.59920535 เสถียรภาพของอุปทานมีผลต่อความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อ และแนวโน้มมูลค่าในระยะยาว

BOLD อยู่ในหมวดหมู่ใด?

BOLD อยู่ในหมวดหมู่ Stablecoins,Decentralized Finance (DeFi),USD Stablecoin,Optimism Ecosystem,Base Ecosystem,Crypto-backed Stablecoin,Base Native ซึ่งจัดกลุ่มสินทรัพย์นี้เข้ากับสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีประโยชน์หรือบทบาทในระบบนิเวศเดียวกัน

-- ส่งผลกระทบต่อข้อเสนอคุณค่าของ BOLD อย่างไร?

การทำงานบนเครือข่าย -- ช่วยให้ BOLD สามารถใช้ประโยชน์จากความเร็วการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียม รูปแบบความปลอดภัย และฟังก์ชันสมาร์ทคอนแทรคเฉพาะ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ BOLD

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:14:28 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ BOLD (BOLD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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