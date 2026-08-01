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ราคาปัจจุบัน Boardwalk วันนี้ คือ 0.31448 USD มูลค่าตลาด BWLK เท่ากับ 940,223 USD ติดตามการอัปเดตราคา BWLK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Boardwalk วันนี้ คือ 0.31448 USD มูลค่าตลาด BWLK เท่ากับ 940,223 USD ติดตามการอัปเดตราคา BWLK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Boardwalk ราคา (BWLK)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BWLK เป็น USD

$0.31448
$0.31448$0.31448
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Boardwalk (BWLK) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:12:46 (UTC+8)

ราคา Boardwalk วันนี้

ราคาปัจจุบัน Boardwalk (BWLK) วันนี้ $ 0.31448, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.28% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BWLK เป็น USD คือ $ 0.31448 ต่อ BWLK.

Boardwalk มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 940,223 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 2.99M BWLK ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BWLK เทรดระหว่าง $ 0.312945 (ต่ำ) กับ $ 0.315313 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.356127 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.259596

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BWLK เคลื่อนไหว +0.04% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -11.17% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 31.83.

Boardwalk (BWLK) ข้อมูลการตลาด

$ 940.22K
$ 940.22K$ 940.22K

$ 31.83
$ 31.83$ 31.83

$ 940.22K
$ 940.22K$ 940.22K

2.99M
2.99M 2.99M

2,989,774.9621563894
2,989,774.9621563894 2,989,774.9621563894

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Boardwalk คือ $ 940.22K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 31.83 อุปทานหมุนเวียนของ BWLK คือ 2.99M โดยมีอุปทานรวมที่ 2989774.9621563894 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 940.22K

ประวัติราคา Boardwalk USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.312945
$ 0.312945$ 0.312945
ต่ำสุด 24h
$ 0.315313
$ 0.315313$ 0.315313
สูงสุด 24h

$ 0.312945
$ 0.312945$ 0.312945

$ 0.315313
$ 0.315313$ 0.315313

$ 0.356127
$ 0.356127$ 0.356127

$ 0.259596
$ 0.259596$ 0.259596

+0.04%

+0.28%

-11.17%

-11.17%

ประวัติราคา Boardwalk (BWLK) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Boardwalk เป็น USD เท่ากับ $ +0.00086561
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Boardwalk เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Boardwalk เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Boardwalk เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000003983138178

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00086561+0.28%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ +0.0000003983138178+0.00%

การคาดการณ์ราคา Boardwalk

การคาดการณ์ราคา Boardwalk (BWLK) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BWLK ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Boardwalk (BWLK) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Boardwalk อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Boardwalk จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BWLK ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Boardwalk

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Boardwalk (BWLK) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemBase EcosystemEthereum Ecosystem

เกี่ยวกับ Boardwalk

ราคาปัจจุบันของ Boardwalk วันนี้คือเท่าไร?

ราคาสดของ Boardwalk อยู่ที่ ฿10.1555560293828128000 โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.27% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขนี้จะถูกอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนสภาพตลาดโลกที่แม่นยำ

โครงสร้างราคาประจำวันของ BWLK เป็นอย่างไร?

BWLK เทรดระหว่าง ฿10.10598601378531020000 และ ฿10.18245623980152268000 ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของราคาภายในวันและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

วันนี้ Boardwalk มีความผันผวนมากแค่ไหน?

โทเค็นนี้มีความผันผวน --% ในหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินได้ว่าตลาดกำลังมีเสถียรภาพหรือตอบสนองอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบัน BWLK กำลังซื้อขายอยู่ในโซนทางเทคนิคใด?

การเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุด แสดงให้เห็นว่า BWLK กำลังมีโมเมนตัมระยะสั้นปานกลาง โดยได้รับอิทธิพลจากสภาพคล่องและทิศทางตลาดโดยรวม

อันดับและขนาดตลาดโดยรวมของ Boardwalk คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตลาดที่ ฿30362780.96099719028000 Boardwalk อยู่ในอันดับที่ #2911 ซึ่งบ่งบอกถึงการมีบทบาทสำคัญในตลาดและความสนใจจากนักลงทุน

ปริมาณการซื้อขายของ BWLK ในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไร?

โทเค็นนี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากเทรดเดอร์ทั่วโลก

Boardwalk เทียบกับ ATH และ ATL อย่างไร?

ATH ของมันคือ ฿11.50046967080899572000 ส่วน ATL คือ ฿8.38317769970637456000 ซึ่งช่วยให้เห็นศักยภาพราคาในระยะยาวและการปรับตัวลดลง

ปัจจัยพื้นฐานใดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตลาดของ BWLK?

ปัจจัยหลักประกอบด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (2989774.9621563894 โทเค็น) ผลการดำเนินงานของหมวดหมู่ใน Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Robinhood Ecosystem และกิจกรรมบนบล็อกเชนทั่วทั้ง -- ซึ่งล้วนมีส่วนกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Boardwalk

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:12:46 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Boardwalk (BWLK)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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