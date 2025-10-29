ราคาปัจจุบัน BLOXWAP วันนี้ คือ 0.0010526 USD ติดตามการอัปเดตราคา BLOXWAP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BLOXWAP ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน BLOXWAP วันนี้ คือ 0.0010526 USD ติดตามการอัปเดตราคา BLOXWAP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BLOXWAP ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BLOXWAP

ข้อมูลราคา BLOXWAP

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BLOXWAP

โทเคโนมิกส์ BLOXWAP

การคาดการณ์ราคา BLOXWAP

BLOXWAP ราคา (BLOXWAP)

ราคาปัจจุบัน 1 BLOXWAP เป็น USD

$0.0010526
$0.0010526$0.0010526
+0.70%1D
BLOXWAP (BLOXWAP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:53:08 (UTC+8)

ข้อมูลราคา BLOXWAP (BLOXWAP) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0011047
$ 0.0011047$ 0.0011047
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0011047
$ 0.0011047$ 0.0011047

$ 0.00230684
$ 0.00230684$ 0.00230684

$ 0
$ 0$ 0

-1.99%

+0.71%

-43.06%

-43.06%

ราคาเรียลไทม์ BLOXWAP (BLOXWAP) คือ $0.0010526 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBLOXWAP ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0.0011047 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BLOXWAP คือ $ 0.00230684 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BLOXWAP มีการเปลี่ยนแปลง -1.99% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.71% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -43.06% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

BLOXWAP (BLOXWAP) ข้อมูลการตลาด

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

--
----

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

999.99M
999.99M 999.99M

999,990,000.372677
999,990,000.372677 999,990,000.372677

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BLOXWAP คือ $ 1.05M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BLOXWAP คือ 999.99M โดยมีอุปทานรวมที่ 999990000.372677 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.05M

ประวัติราคา BLOXWAP (BLOXWAP) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา BLOXWAP เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BLOXWAP เป็น USD เท่ากับ $ +0.0014734440
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BLOXWAP เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BLOXWAP เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.71%
30 วัน$ +0.0014734440+139.98%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ BLOXWAP (BLOXWAP)

Bloxwap is a gamified DeFi protocol that converts real-time crypto markets into a “tap-to-play” prediction experience. Instead of using order books or decentralized exchange UIs, users deposit stablecoins and make $1 directional predictions (knock-in barrier options) on price movement with simple taps. ￼

Key mechanics: • PvP (Player vs Player): Users compete head-to-head by placing predictions; those whose predictions succeed split the pot for that time slice. ￼ • PvM (Player vs Market): Each tap is effectively a leveraged barrier option (e.g. up to 50×) that pays out if the price touches the barrier within the next second. ￼ • Under the hood: built on Solana, using Magicblock for ultra-fast block times, Pyth as a low-latency oracle (updates every ~10 ms), and integrates with Drift for perpetual/futures mechanics.
• Payouts and trading settle in stablecoins (USDC). ￼

Utility & purpose: • Low barrier to entry: anyone can participate by tapping, without needing to understand order books, charts, or complex UI. • Social / competitive appeal: users compete for high scores and directly trade with peers or the “market.” • Composability: leverage and barrier mechanics could enable extension into derivatives, structured products, or embedding into broader DeFi ecosystems.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก

การคาดการณ์ราคา BLOXWAP (USD)

BLOXWAP (BLOXWAP) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ BLOXWAP (BLOXWAP) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ BLOXWAP

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา BLOXWAP ตอนนี้!

BLOXWAP เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ BLOXWAP (BLOXWAP)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ BLOXWAP (BLOXWAP) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BLOXWAPโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ BLOXWAP (BLOXWAP)

วันนี้ BLOXWAP (BLOXWAP) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BLOXWAP เป็นUSD คือ 0.0010526 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BLOXWAP เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BLOXWAP เป็น USD คือ $ 0.0010526 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ BLOXWAP คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BLOXWAP คือ $ 1.05M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BLOXWAP คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BLOXWAP คือ 999.99M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BLOXWAP คือเท่าใด?
BLOXWAP ถึงราคา ATH ที่ 0.00230684 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BLOXWAP คือเท่าไร?
BLOXWAP ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ BLOXWAP คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BLOXWAP คือ -- USD
ปีนี้ BLOXWAP จะสูงขึ้นอีกไหม?
BLOXWAP อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BLOXWAP เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:53:08 (UTC+8)

