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ราคาปัจจุบัน Bitget Wrapped BTC วันนี้ คือ 63,159 USD มูลค่าตลาด BGBTC เท่ากับ 62,149,405 USD ติดตามการอัปเดตราคา BGBTC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Bitget Wrapped BTC วันนี้ คือ 63,159 USD มูลค่าตลาด BGBTC เท่ากับ 62,149,405 USD ติดตามการอัปเดตราคา BGBTC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Bitget Wrapped BTC ราคา (BGBTC)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BGBTC เป็น USD

$63,120
$63,120$63,120
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Bitget Wrapped BTC (BGBTC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:03:11 (UTC+8)

ราคา Bitget Wrapped BTC วันนี้

ราคาปัจจุบัน Bitget Wrapped BTC (BGBTC) วันนี้ $ 63,159, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.26% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BGBTC เป็น USD คือ $ 63,159 ต่อ BGBTC.

Bitget Wrapped BTC มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 62,149,405 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 984.00 BGBTC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BGBTC เทรดระหว่าง $ 62,897 (ต่ำ) กับ $ 63,547 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 82,700 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 58,296

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BGBTC เคลื่อนไหว -0.17% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.17% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 27.75K.

Bitget Wrapped BTC (BGBTC) ข้อมูลการตลาด

$ 62.15M
$ 62.15M$ 62.15M

$ 27.75K
$ 27.75K$ 27.75K

$ 62.15M
$ 62.15M$ 62.15M

984.00
984.00 984.00

984.0
984.0 984.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bitget Wrapped BTC คือ $ 62.15M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 27.75K อุปทานหมุนเวียนของ BGBTC คือ 984.00 โดยมีอุปทานรวมที่ 984.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 62.15M

ประวัติราคา Bitget Wrapped BTC USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 62,897
$ 62,897$ 62,897
ต่ำสุด 24h
$ 63,547
$ 63,547$ 63,547
สูงสุด 24h

$ 62,897
$ 62,897$ 62,897

$ 63,547
$ 63,547$ 63,547

$ 82,700
$ 82,700$ 82,700

$ 58,296
$ 58,296$ 58,296

-0.17%

+0.26%

-3.17%

-3.17%

ประวัติราคา Bitget Wrapped BTC (BGBTC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Bitget Wrapped BTC เป็น USD เท่ากับ $ +163.54
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bitget Wrapped BTC เป็น USD เท่ากับ $ +35.6469396000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bitget Wrapped BTC เป็น USD เท่ากับ $ -2,505.9280635000
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bitget Wrapped BTC เป็น USD เท่ากับ $ +0.233671062066

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +163.54+0.26%
30 วัน$ +35.6469396000+0.06%
60 วัน$ -2,505.9280635000-3.96%
90 วัน$ +0.233671062066+0.00%

การคาดการณ์ราคา Bitget Wrapped BTC

การคาดการณ์ราคา Bitget Wrapped BTC (BGBTC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BGBTC ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Bitget Wrapped BTC (BGBTC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Bitget Wrapped BTC อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Bitget Wrapped BTC จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BGBTC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Bitget Wrapped BTC

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Bitget Wrapped BTC (BGBTC) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemWrapped-Tokens

เกี่ยวกับ Bitget Wrapped BTC

ราคาปัจจุบันของ Bitget Wrapped BTC คือเท่าไร?

Bitget Wrapped BTC (BGBTC) ซื้อขายอยู่ที่ ฿2039604.30952616724000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.25% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

Bitget Wrapped BTC มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Wrapped-Tokens,Ethereum Ecosystem BGBTC มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ BGBTC ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BGBTC มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ Bitget Wrapped BTC มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 984.0 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ BGBTC คือเท่าไร?

ปัจจุบัน Bitget Wrapped BTC ครองอันดับตลาดที่ #362 ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿2007001286.79186063580000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitget Wrapped BTC มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ 0.25% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

Bitget Wrapped BTC เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม Wrapped-Tokens,Ethereum Ecosystem BGBTC แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Bitget Wrapped BTC

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:03:11 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Bitget Wrapped BTC (BGBTC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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