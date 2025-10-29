ราคาปัจจุบัน Beaver Coin วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา BEAVER เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BEAVER ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Beaver Coin วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา BEAVER เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BEAVER ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Beaver Coin ราคา (BEAVER)

ราคาปัจจุบัน 1 BEAVER เป็น USD

--
----
-8.50%1D
Beaver Coin (BEAVER) กราฟราคาสด
ข้อมูลราคา Beaver Coin (BEAVER) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.58%

-8.58%

-11.71%

-11.71%

ราคาเรียลไทม์ Beaver Coin (BEAVER) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBEAVER ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BEAVER คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BEAVER มีการเปลี่ยนแปลง -1.58% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -8.58% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -11.71% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Beaver Coin (BEAVER) ข้อมูลการตลาด

$ 25.79K
$ 25.79K$ 25.79K

--
----

$ 26.35K
$ 26.35K$ 26.35K

694.48M
694.48M 694.48M

709,650,731.2191441
709,650,731.2191441 709,650,731.2191441

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Beaver Coin คือ $ 25.79K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BEAVER คือ 694.48M โดยมีอุปทานรวมที่ 709650731.2191441 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 26.35K

ประวัติราคา Beaver Coin (BEAVER) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Beaver Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Beaver Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Beaver Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Beaver Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-8.58%
30 วัน$ 0-0.70%
60 วัน$ 0-74.78%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Beaver Coin (BEAVER)

BEAVER is more than just a memecoin. It's movement! A rebellion against the monotony of traditional beaver life. It's about freedom, fun, and, of course, a little bit of chaos. I'm not like other beavers; there's so much more to life than just building dams. I've learned about blockchain, but I don't have the time to become a builder, so I'm taking a different path. Call me crazy, but the real secret is in the narrative.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Beaver Coin (USD)

Beaver Coin (BEAVER) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Beaver Coin (BEAVER) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Beaver Coin

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Beaver Coin ตอนนี้!

BEAVER เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Beaver Coin (BEAVER)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Beaver Coin (BEAVER) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BEAVERโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Beaver Coin (BEAVER)

วันนี้ Beaver Coin (BEAVER) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BEAVER เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BEAVER เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BEAVER เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Beaver Coin คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BEAVER คือ $ 25.79K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BEAVER คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BEAVER คือ 694.48M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BEAVER คือเท่าใด?
BEAVER ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BEAVER คือเท่าไร?
BEAVER ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ BEAVER คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BEAVER คือ -- USD
ปีนี้ BEAVER จะสูงขึ้นอีกไหม?
BEAVER อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BEAVER เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Beaver Coin (BEAVER)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

