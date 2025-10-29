ราคาปัจจุบัน Aria Premier Launch วันนี้ คือ 0.940002 USD ติดตามการอัปเดตราคา APL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา APL ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Aria Premier Launch วันนี้ คือ 0.940002 USD ติดตามการอัปเดตราคา APL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา APL ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Aria Premier Launch โลโก้

Aria Premier Launch ราคา (APL)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 APL เป็น USD

$0.940092
-0.80%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Aria Premier Launch (APL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:59:16 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Aria Premier Launch (APL) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.939405
ต่ำสุด 24h
$ 0.962966
สูงสุด 24h

$ 0.939405
$ 0.962966
$ 1.005
$ 0.782058
-0.00%

-0.85%

+2.58%

+2.58%

ราคาเรียลไทม์ Aria Premier Launch (APL) คือ $0.940002 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดAPL ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.939405 และราคาสูงสุด $ 0.962966 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ APL คือ $ 1.005 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.782058

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น APL มีการเปลี่ยนแปลง -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.85% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.58% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Aria Premier Launch (APL) ข้อมูลการตลาด

$ 10.15M
--
$ 10.15M
10.80M
10,798,041.99797505
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Aria Premier Launch คือ $ 10.15M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ APL คือ 10.80M โดยมีอุปทานรวมที่ 10798041.99797505 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 10.15M

ประวัติราคา Aria Premier Launch (APL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Aria Premier Launch เป็น USD เท่ากับ $ -0.0080693671408078
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aria Premier Launch เป็น USD เท่ากับ $ +0.0225702940
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aria Premier Launch เป็น USD เท่ากับ $ +0.0430608336
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aria Premier Launch เป็น USD เท่ากับ $ +0.0200386730682018

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0080693671408078-0.85%
30 วัน$ +0.0225702940+2.40%
60 วัน$ +0.0430608336+4.58%
90 วัน$ +0.0200386730682018+2.18%

อะไรคือ Aria Premier Launch (APL)

$APL is Aria’s first IPRWA token representing the portfolio of IP and music rights brought onchain, also known as the Aria Premiere Launch portfolio.

The $APL, or Aria Premiere Launch, portfolio includes partial copyright ownership to songs by artists such as: Justin Bieber, Miley Cyrus, BLACKPINK, and Selena Gomez. Revenue is generated through royalties associated with the songs and recordings which come by way of streaming, synchronization, and public performance revenues. These royalties will be distributed to token holders and are projected to earn between 5-8 % annualized.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Aria Premier Launch (APL) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Aria Premier Launch (USD)

Aria Premier Launch (APL) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Aria Premier Launch (APL) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Aria Premier Launch

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Aria Premier Launch ตอนนี้!

APL เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Aria Premier Launch (APL)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Aria Premier Launch (APL) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ APLโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Aria Premier Launch (APL)

วันนี้ Aria Premier Launch (APL) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน APL เป็นUSD คือ 0.940002 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน APL เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ APL เป็น USD คือ $ 0.940002 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Aria Premier Launch คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ APL คือ $ 10.15M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ APL คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ APL คือ 10.80M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ APL คือเท่าใด?
APL ถึงราคา ATH ที่ 1.005 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ APL คือเท่าไร?
APL ถึงราคา ATL ที่ 0.782058 USD
ปริมาณการเทรดของ APL คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ APL คือ -- USD
ปีนี้ APL จะสูงขึ้นอีกไหม?
APL อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา APL เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:59:16 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

