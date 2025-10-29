APO ราคา (APO)
-1.36%
-4.25%
-5.49%
-5.49%
ราคาเรียลไทม์ APO (APO) คือ $0.163896 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดAPO ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.163854 และราคาสูงสุด $ 0.171173 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ APO คือ $ 0.222348 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.068552
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น APO มีการเปลี่ยนแปลง -1.36% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -4.25% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -5.49% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ APO คือ $ 161.71K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ APO คือ 980.44K โดยมีอุปทานรวมที่ 200000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 32.99M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา APO เป็น USD เท่ากับ $ -0.0072766994254356
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา APO เป็น USD เท่ากับ $ -0.0077821262
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา APO เป็น USD เท่ากับ $ -0.0157598296
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา APO เป็น USD เท่ากับ $ -0.0560564579908138
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.0072766994254356
|-4.25%
|30 วัน
|$ -0.0077821262
|-4.74%
|60 วัน
|$ -0.0157598296
|-9.61%
|90 วัน
|$ -0.0560564579908138
|-25.48%
Apollon is a decentralized debt protocol developed by BLKSWN PTE. LTD., enabling the creation and management of synthetic assets (aAssets) backed by overcollateralized vaults. Users can lock selected ERC-20 tokens as collateral and issue aAssets such as aUSD, aNVDA, or aTSLA. The protocol maintains a minimum individual collateralization ratio (IMCR) of min. 110%, enforced by smart contracts. aAssets are freely transferable and are burned upon repayment of debt.
The protocol includes a liquidation mechanism based on a redistributive logic to handle undercollateralized positions. The aUSD stablecoin is redeemable for collateral at face value, helping to maintain its peg.
Apollon integrates the decentralized Pyth Network for real-time price oracles. The system also includes automated swap functionality via an integrated DEX, allowing users to open long or short positions and provide liquidity while automatically managing associated debts.
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ APO (APO) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ APOโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
