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ราคาปัจจุบัน AIxBET วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด $AXB เท่ากับ 73,685 USD ติดตามการอัปเดตราคา $AXB เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน AIxBET วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด $AXB เท่ากับ 73,685 USD ติดตามการอัปเดตราคา $AXB เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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AIxBET ราคา ($AXB)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 $AXB เป็น USD

$0.00042574
$0.00042574$0.00042574
-3.80%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
AIxBET ($AXB) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:00:44 (UTC+8)

ราคา AIxBET วันนี้

ราคาปัจจุบัน AIxBET ($AXB) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.31% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน $AXB เป็น USD คือ $ 0 ต่อ $AXB.

AIxBET มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 73,685 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 173.07M $AXB ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา $AXB เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00623622 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น $AXB เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.43% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.01.

AIxBET ($AXB) ข้อมูลการตลาด

$ 73.69K
$ 73.69K$ 73.69K

$ 1.01
$ 1.01$ 1.01

$ 425.74K
$ 425.74K$ 425.74K

173.07M
173.07M 173.07M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ AIxBET คือ $ 73.69K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.01 อุปทานหมุนเวียนของ $AXB คือ 173.07M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 425.74K

ประวัติราคา AIxBET USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00623622
$ 0.00623622$ 0.00623622

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.30%

-3.43%

-3.43%

ประวัติราคา AIxBET ($AXB) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา AIxBET เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AIxBET เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AIxBET เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AIxBET เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-2.30%
30 วัน$ 0-12.70%
60 วัน$ 0-14.94%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา AIxBET

การคาดการณ์ราคา AIxBET ($AXB) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ $AXB ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา AIxBET ($AXB) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ AIxBET อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา AIxBET จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา $AXB ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา AIxBET

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เกี่ยวกับ AIxBET

ราคาตลาดปัจจุบันของ $AXB คือเท่าไร?

ขณะนี้มูลค่าอยู่ที่ ฿ ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาที่ -2.30% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การอัปเดตราคาแสดงข้อมูลตลาดแบบรวมสด

AIxBET มีสภาพคล่องมากแค่ไหนในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ?

ด้วยคะแนนสภาพคล่องที่ --/100 $AXB แสดงให้เห็นถึงความลึกของตลาดที่เสถียรในแพลตฟอร์มซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายรายวันของ $AXB เท่าไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักเทรดได้แลกเปลี่ยน $AXB มูลค่า ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงช่วยให้สเปรดแคบลงและทำให้การทำธุรกรรมราบรื่นยิ่งขึ้น

ช่วงราคาของ AIxBET วันนี้เป็นเท่าไร?

ราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งสะท้อนช่วงความผันผวนของวันนี้

อะไรเป็นปัจจัยที่กำหนดความเข้าถึงและความนิยมของ $AXB ในตลาดโลก?

ปัจจัยประกอบด้วยการจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน ความพร้อมใช้งานของคู่ซื้อขาย ความลึกของสภาพคล่อง และระดับการบูรณาการของ $AXB เข้ากับระบบนิเวศของ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ AIxBET

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:00:44 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ AIxBET ($AXB)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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