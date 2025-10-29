Agentic Studio ราคา (AGENTIC)
ราคาเรียลไทม์ Agentic Studio (AGENTIC) คือ $0.00394934 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดAGENTIC ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ AGENTIC คือ $ 0.01998756 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00388743
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น AGENTIC มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ 0.00% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Agentic Studio คือ $ 19.75K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ AGENTIC คือ 5.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 5000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 19.75K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Agentic Studio เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Agentic Studio เป็น USD เท่ากับ $ -0.0006282373
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Agentic Studio เป็น USD เท่ากับ $ -0.0006028912
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Agentic Studio เป็น USD เท่ากับ $ -0.001011738418267493
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|--
|30 วัน
|$ -0.0006282373
|-15.90%
|60 วัน
|$ -0.0006028912
|-15.26%
|90 วัน
|$ -0.001011738418267493
|-20.39%
Agentic Studio is an open-source, prompt-driven AI framework designed to revolutionize game development and gameplay. With Agentic Studio, you can deploy modular AI agents to design levels, generate cinematics, build immersive worlds, and optimize game mechanics all through natural language prompts and advanced automation. Stake $AGENTIC tokens to run specialized agents that help you build, test, and enhance your games in a decentralized ecosystem.
