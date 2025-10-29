ราคาปัจจุบัน AGENT BAPO วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา BAPO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BAPO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน AGENT BAPO วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา BAPO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BAPO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BAPO

ข้อมูลราคา BAPO

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BAPO

โทเคโนมิกส์ BAPO

การคาดการณ์ราคา BAPO

AGENT BAPO โลโก้

AGENT BAPO ราคา (BAPO)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BAPO เป็น USD

$0.00012168
$0.00012168
+0.80%1D
AGENT BAPO (BAPO) กราฟราคาสด
ข้อมูลราคา AGENT BAPO (BAPO) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00162005
$ 0.00162005

$ 0
$ 0

--

+0.81%

+4.04%

+4.04%

ราคาเรียลไทม์ AGENT BAPO (BAPO) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBAPO ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BAPO คือ $ 0.00162005 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BAPO มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.81% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +4.04% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

AGENT BAPO (BAPO) ข้อมูลการตลาด

$ 12.17K
$ 12.17K

--
--

$ 12.17K
$ 12.17K

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ AGENT BAPO คือ $ 12.17K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BAPO คือ 100.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 12.17K

ประวัติราคา AGENT BAPO (BAPO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา AGENT BAPO เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AGENT BAPO เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AGENT BAPO เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AGENT BAPO เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.81%
30 วัน$ 0-49.78%
60 วัน$ 0-53.84%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ AGENT BAPO (BAPO)

Agent Bapo is a memecoin and an AI model that can generate art, music and videos. Utilising AI to be benifeted for users to help them in their projects and daily business, Bapo holders will have access for free to the dAPP without paying any subscriptions, for unholders and users outside the chain, there will be a small subscription per month in which bapo holders will benifit as a revenue share. More tools will be unlocked on our dAPP plus as part of the upcoming steps there will be a mini app that will be used in the new base app.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา AGENT BAPO (USD)

AGENT BAPO (BAPO) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ AGENT BAPO (BAPO) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ AGENT BAPO

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา AGENT BAPO ตอนนี้!

BAPO เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ AGENT BAPO (BAPO)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ AGENT BAPO (BAPO) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BAPOโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ AGENT BAPO (BAPO)

วันนี้ AGENT BAPO (BAPO) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BAPO เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BAPO เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BAPO เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ AGENT BAPO คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BAPO คือ $ 12.17K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BAPO คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BAPO คือ 100.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BAPO คือเท่าใด?
BAPO ถึงราคา ATH ที่ 0.00162005 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BAPO คือเท่าไร?
BAPO ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ BAPO คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BAPO คือ -- USD
ปีนี้ BAPO จะสูงขึ้นอีกไหม?
BAPO อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BAPO เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ AGENT BAPO (BAPO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

$112,881.49

$3,969.22

$0.03930

$193.01

$3.9200

$3,969.22

$112,881.49

$193.01

$2.5860

$0.19234

$0.00000

$0.000000

$0.00000

$0.011230

$1.456

$0.0000000437

$0.006900

$0.00220

$1.456

$0.0000000000000000081

