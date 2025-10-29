Aeonix Network ราคา (ONIX)
--
--
+1.43%
+1.43%
ราคาเรียลไทม์ Aeonix Network (ONIX) คือ $0.180232 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดONIX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ONIX คือ $ 0.267455 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.158635
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ONIX มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +1.43% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Aeonix Network คือ $ 2.51M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ONIX คือ 13.94M โดยมีอุปทานรวมที่ 47000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 8.47M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Aeonix Network เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aeonix Network เป็น USD เท่ากับ $ -0.0163109058
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aeonix Network เป็น USD เท่ากับ $ -0.0296040972
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aeonix Network เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|--
|30 วัน
|$ -0.0163109058
|-9.04%
|60 วัน
|$ -0.0296040972
|-16.42%
|90 วัน
|$ 0
|--
aeonix network is a modular AI network that combines web3 infrastructure, decentralized identity, and tokenized incentives to create verifiable and private AI applications. The flagship product, aeonix explorer, functions as a universal AI Agent search engine with a natural language interface, enabling users to access unique and hidden insights, interact with dApps, verify AI outputs, and earn rewards for ecosystem participation.
Unlike traditional AI services, aeonix is built as a private AI model: user data is never stored or used for external training, and organizations can deploy custom AI functions with full control over their data. This approach supports both public-facing AI agents (for search and community engagement) and private enterprise solutions (for secure data processing and automation).
aeonix bridges research and application, combining years of work in decentralized identity, token economics, and private AI systems into a single network. Its mission is to demonstrate how verifiable and privacy-preserving AI can operate at scale—providing a foundation for both consumer-facing products and enterprise-grade AI solutions.
