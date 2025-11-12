โทเคโนมิกส์ yieldbasis (YB)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ yieldbasis (YB) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 14:39:20 (UTC+8)
โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา yieldbasis (YB)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ yieldbasis (YB) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 41.27M
อุปทานรวม:
$ 700.00M
อุปทานหมุนเวียน:
$ 87.92M
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 469.40M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 1.5
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.35919482061601
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.4694
ข้อมูล yieldbasis (YB)

YieldBasis คือโปรโตคอล DeFi ที่ช่วยให้ผู้ใช้นำสินทรัพย์เข้ามาให้สภาพคล่องในพูลของ Automated Market Maker (AMM) ได้โดยไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการสูญเสียชั่วคราว โปรโตคอลนี้ทำงานผ่านกลไกเลเวอเรจทบต้น 2 เท่าที่สร้างขึ้นบนโครงสร้างของ Curve Finance โดยผู้ใช้สามารถฝากคริปโตแล้วรับโทเคน YieldBasis LP ซึ่งแสดงถึงสัดส่วนการถือครองของตนในพูลสภาพคล่อง

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://yieldbasis.com
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://github.com/yield-basis/yb-paper/blob/master/leveraged-liquidity-paper.pdf
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://etherscan.io/token/0x01791F726B4103694969820be083196cC7c045fF

โทเคโนมิกส์ yieldbasis (YB): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ yieldbasis (YB) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นYB สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น YB ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ YB แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น YBกัน!

