โทเคโนมิกส์ YALA (YALA)

โทเคโนมิกส์ YALA (YALA)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ YALA (YALA) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:59:04 (UTC+8)
USD

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา YALA (YALA)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ YALA (YALA) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 12.78M
$ 12.78M$ 12.78M
อุปทานรวม:
$ 990.46M
$ 990.46M$ 990.46M
อุปทานหมุนเวียน:
$ 252.78M
$ 252.78M$ 252.78M
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 50.55M
$ 50.55M$ 50.55M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.84042
$ 0.84042$ 0.84042
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.05056940162003657
$ 0.05056940162003657$ 0.05056940162003657
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.05055
$ 0.05055$ 0.05055

ข้อมูล YALA (YALA)

Yala เป็นโปรโตคอลสินทรัพย์บน Bitcoin ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของ Bitcoin ให้กับหลายระบบนิเวศ โดยใช้ $YU ซึ่งเป็นสเตเบิลคอยน์ที่มี BTC ค้ำประกันและตรึงมูลค่าไว้กับดอลลาร์สหรัฐ Yala เปิดให้ผู้ใช้สามารถฝาก BTC และสร้าง $YU ได้โดยตรง ซึ่งช่วยให้ Bitcoin สามารถเชื่อมเข้าสู่โลกการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) ได้อย่างราบรื่น พร้อมเปิดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่หลากหลาย โดยยังคงประสิทธิภาพของการใช้ทุนอย่างสูงสุด

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://yala.org/
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://yala.org/whitepaper.pdf
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://bscscan.com/token/0xf970706063b7853877f39515c96932d49d5ac9cd

โทเคโนมิกส์ YALA (YALA): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ YALA (YALA) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นYALA สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น YALA ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ YALA แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น YALAกัน!

วิธีการซื้อ YALA

สนใจเพิ่ม YALA (YALA) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ YALA รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

ประวัติราคา YALA (YALA)

การวิเคราะห์ประวัติราคา YALA ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา YALA

อยากรู้ว่า YALA จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา YALA ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ทำไมคุณถึงควรเลือก MEXC?

MEXC เป็นหนึ่งในศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC เป็นทางลัดสู่คริปโตที่ง่ายที่สุดสำหรับคุณ

คู่เทรดมากกว่า 4,000 คู่ในตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส
ลิสต์โทเค็นเร็วที่สุดใน CEXs
สภาพคล่องอันดับ 1 ทั่วทั้งอุตสาหกรรม
ค่าธรรมเนียมต่ำสุด พร้อมบริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
การสำรองโทเค็นโปร่งใส 100% สำหรับเงินทุนของผู้ใช้
อุปสรรคการเข้าต่ำมาก: ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT
mc_how_why_title
ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT: วิธีที่ง่ายที่สุดของคุณสำหรับคริปโต!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว