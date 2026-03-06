โทเคโนมิกส์ PowerAI (POWERAI)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ PowerAI (POWERAI) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-03-06 04:58:03 (UTC+8)
โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา PowerAI (POWERAI)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ PowerAI (POWERAI) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
อุปทานรวม:
$ 1.00T
$ 1.00T$ 1.00T
อุปทานหมุนเวียน:
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 525.50B
$ 525.50B$ 525.50B
สูงสุดตลอดกาล:
$ 4.695
$ 4.695$ 4.695
ต่ำสุดตลอดกาล:
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.5255
$ 0.5255$ 0.5255

ข้อมูล PowerAI (POWERAI)

Power AI: ทำให้การประมวลผลด้วยปัญญาประดิษฐ์เป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงได้ด้วย GPU ที่ปล่อยว่างอยู่ทั่วโลก เป็นโซลูชันที่ราคาย่อมเยา ยั่งยืน และกระจายศูนย์

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
http://poweraiapp.net
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://docs-whitepaper.gitbook.io/power-ai/
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://bscscan.com/address/0x6d98B844988Ef72213f9a174f3330a81D6D36c8b

โทเคโนมิกส์ PowerAI (POWERAI): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ PowerAI (POWERAI) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นPOWERAI สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น POWERAI ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ POWERAI แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น POWERAIกัน!

ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT: วิธีที่ง่ายที่สุดของคุณสำหรับคริปโต!

