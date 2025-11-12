โทเคโนมิกส์ XL1 (XL1)

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา XL1 (XL1)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ XL1 (XL1) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 4.14M
$ 4.14M
อุปทานรวม:
$ 38.00B
$ 38.00B
อุปทานหมุนเวียน:
$ 5.74B
$ 5.74B
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 27.42M
$ 27.42M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.0051751
$ 0.0051751
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.000726588488955299
$ 0.000726588488955299
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.0007217
$ 0.0007217

ข้อมูล XL1 (XL1)

XYO เริ่มต้นจากการสร้างบริษัทด้านข้อมูลที่มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยี Proof of Location เพื่อมอบความมั่นใจด้านตำแหน่งของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ต่อมา XYO ได้พัฒนาเป็นบริษัทข้อมูลเต็มรูปแบบที่สามารถรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลทั้งในโลกจริงและโลกเสมือน พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้นเข้ากับแอปพลิเคชันทั้งใน Web2 และ Web3 XYO ได้ขยายระบบนิเวศของตนโดยการเปิดตัวบล็อกเชนเลเยอร์หนึ่งของ XYO ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรองรับความต้องการด้านข้อมูลที่เข้มข้นของอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เช่น DePIN, RWA, AI และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน บล็อกเชนเลเยอร์หนึ่งของ XYO มอบโซลูชันเฉพาะทางสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องจัดการข้อมูลจำนวนมาก เช่น AI และ DePIN โดยมีสถาปัตยกรรมเฉพาะที่รองรับการทำงานพร้อมกันของหลายบล็อกเชนภายใต้บัญชีแยกประเภทร่วมเดียวกัน ช่วยให้สามารถจัดการข้อมูลได้อย่างไร้รอยต่อ พร้อมรักษาความแม่นยำและความสามารถในการปรับขนาด เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://xyo.network
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://docs.xyo.network/xyol1-white-paper.pdf
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://etherscan.io/token/0xf72ae3e0da743033abd7a407557d684c1ae66aed

โทเคโนมิกส์ XL1 (XL1): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ XL1 (XL1) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นXL1 สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น XL1 ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ XL1 แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น XL1กัน!

วิธีการซื้อ XL1

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว