ราคา Velora(VLR)

ราคาปัจจุบัน 1 VLR เป็น USD

$0.010172
+0.87%1D
USD
Velora (VLR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:24:38 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Velora (VLR) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.010076
ต่ำสุด 24h
$ 0.010575
สูงสุด 24h

$ 0.010076
$ 0.010575
$ 0.06763306123106956
$ 0.0098567760124902
+0.04%

+0.87%

-1.53%

-1.53%

ราคาเรียลไทม์ Velora (VLR) คือ $ 0.010172 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดVLR ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.010076 และราคาสูงสุด $ 0.010575 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ VLR คือ $ 0.06763306123106956 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.0098567760124902

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น VLR มีการเปลี่ยนแปลง +0.04% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.87% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -1.53% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Velora (VLR) ข้อมูลการตลาด

No.3729

$ 0.00
$ 59.12K
$ 20.34M
0.00
2,000,000,000
2,000,000,000
0.00%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Velora คือ $ 0.00 โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 59.12K อุปทานหมุนเวียนของ VLR คือ 0.00 โดยมีอุปทานรวมที่ 2000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 20.34M

ประวัติราคา Velora (VLR) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Velora ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00008773+0.87%
30 วัน$ -0.003538-25.81%
60 วัน$ +0.000172+1.72%
90 วัน$ +0.000172+1.72%
การเปลี่ยนแปลงราคา Velora ในวันนี้

วันนี้ VLR บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.00008773 (+0.87%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Velora ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.003538 (-25.81%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Velora ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน VLR เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.000172 (+1.72%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Velora ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.000172 (+1.72%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Velora (VLR) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Veloraทันที

อะไรคือ Velora (VLR)

Velora DEX คือโปรโตคอลแบบ Cross-Chain ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ Intent โดยได้ประมวลผลปริมาณการเทรดมากกว่า 125 พันล้านดอลลาร์ มอบเลเยอร์การประมวลผลที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และขยายขนาดได้ให้กับโปรเจกต์ DeFi ชั้นนำอย่าง Aave, Morpho และ Pendle

Velora มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Velora ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบVLRความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Velora บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Velora ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Velora (USD)

Velora (VLR) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Velora (VLR) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Velora

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Velora ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Velora (VLR)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Velora (VLR) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ VLRโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Velora (VLR)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Veloraใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Velora บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

VLR เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Velora(VLR) เป็น VND
267.67618
1 Velora(VLR) เป็น AUD
A$0.01535972
1 Velora(VLR) เป็น GBP
0.007629
1 Velora(VLR) เป็น EUR
0.0086462
1 Velora(VLR) เป็น USD
$0.010172
1 Velora(VLR) เป็น MYR
RM0.0427224
1 Velora(VLR) เป็น TRY
0.42681712
1 Velora(VLR) เป็น JPY
¥1.546144
1 Velora(VLR) เป็น ARS
ARS$14.91489844
1 Velora(VLR) เป็น RUB
0.806131
1 Velora(VLR) เป็น INR
0.89737384
1 Velora(VLR) เป็น IDR
Rp169.53326552
1 Velora(VLR) เป็น PHP
0.60177552
1 Velora(VLR) เป็น EGP
￡E.0.48174592
1 Velora(VLR) เป็น BRL
R$0.05452192
1 Velora(VLR) เป็น CAD
C$0.01413908
1 Velora(VLR) เป็น BDT
1.24484936
1 Velora(VLR) เป็น NGN
14.82792784
1 Velora(VLR) เป็น COP
$39.42626512
1 Velora(VLR) เป็น ZAR
R.0.17434808
1 Velora(VLR) เป็น UAH
0.42813948
1 Velora(VLR) เป็น TZS
T.Sh.24.992604
1 Velora(VLR) เป็น VES
Bs2.197152
1 Velora(VLR) เป็น CLP
$9.592196
1 Velora(VLR) เป็น PKR
Rs2.85802684
1 Velora(VLR) เป็น KZT
5.47172224
1 Velora(VLR) เป็น THB
฿0.32896248
1 Velora(VLR) เป็น TWD
NT$0.31085632
1 Velora(VLR) เป็น AED
د.إ0.03733124
1 Velora(VLR) เป็น CHF
Fr0.00803588
1 Velora(VLR) เป็น HKD
HK$0.07893472
1 Velora(VLR) เป็น AMD
֏3.89424848
1 Velora(VLR) เป็น MAD
.د.م0.09378584
1 Velora(VLR) เป็น MXN
$0.18736824
1 Velora(VLR) เป็น SAR
ريال0.038145
1 Velora(VLR) เป็น ETB
Br1.5390236
1 Velora(VLR) เป็น KES
KSh1.31452756
1 Velora(VLR) เป็น JOD
د.أ0.007211948
1 Velora(VLR) เป็น PLN
0.03682264
1 Velora(VLR) เป็น RON
лв0.0442482
1 Velora(VLR) เป็น SEK
kr0.09520992
1 Velora(VLR) เป็น BGN
лв0.01698724
1 Velora(VLR) เป็น HUF
Ft3.38493644
1 Velora(VLR) เป็น CZK
0.2120862
1 Velora(VLR) เป็น KWD
د.ك0.003112632
1 Velora(VLR) เป็น ILS
0.033059
1 Velora(VLR) เป็น BOB
Bs0.07028852
1 Velora(VLR) เป็น AZN
0.0172924
1 Velora(VLR) เป็น TJS
SM0.09398928
1 Velora(VLR) เป็น GEL
0.02766784
1 Velora(VLR) เป็น AOA
Kz9.32355348
1 Velora(VLR) เป็น BHD
.د.ب0.003824672
1 Velora(VLR) เป็น BMD
$0.010172
1 Velora(VLR) เป็น DKK
kr0.0651008
1 Velora(VLR) เป็น HNL
L0.26813392
1 Velora(VLR) เป็น MUR
0.46201224
1 Velora(VLR) เป็น NAD
$0.17526356
1 Velora(VLR) เป็น NOK
kr0.10141484
1 Velora(VLR) เป็น NZD
$0.01749584
1 Velora(VLR) เป็น PAB
B/.0.010172
1 Velora(VLR) เป็น PGK
K0.04262068
1 Velora(VLR) เป็น QAR
ر.ق0.03702608
1 Velora(VLR) เป็น RSD
дин.1.02259116
1 Velora(VLR) เป็น UZS
soʻm122.55418868
1 Velora(VLR) เป็น ALL
L0.84498804
1 Velora(VLR) เป็น ANG
ƒ0.01820788
1 Velora(VLR) เป็น AWG
ƒ0.0183096
1 Velora(VLR) เป็น BBD
$0.020344
1 Velora(VLR) เป็น BAM
KM0.01698724
1 Velora(VLR) เป็น BIF
Fr29.997228
1 Velora(VLR) เป็น BND
$0.01312188
1 Velora(VLR) เป็น BSD
$0.010172
1 Velora(VLR) เป็น JMD
$1.63189396
1 Velora(VLR) เป็น KHR
41.016047
1 Velora(VLR) เป็น KMF
Fr4.302756
1 Velora(VLR) เป็น LAK
221.13043036
1 Velora(VLR) เป็น LKR
රු3.097374
1 Velora(VLR) เป็น MDL
L0.1719068
1 Velora(VLR) เป็น MGA
Ar46.02707936
1 Velora(VLR) เป็น MOP
P0.081376
1 Velora(VLR) เป็น MVR
0.1556316
1 Velora(VLR) เป็น MWK
MK17.65971092
1 Velora(VLR) เป็น MZN
MT0.65009252
1 Velora(VLR) เป็น NPR
रु1.43669328
1 Velora(VLR) เป็น PYG
72.139824
1 Velora(VLR) เป็น RWF
Fr14.739228
1 Velora(VLR) เป็น SBD
$0.08371556
1 Velora(VLR) เป็น SCR
0.144951
1 Velora(VLR) เป็น SRD
$0.40220088
1 Velora(VLR) เป็น SVC
$0.089005
1 Velora(VLR) เป็น SZL
L0.17526356
1 Velora(VLR) เป็น TMT
m0.03570372
1 Velora(VLR) เป็น TND
د.ت0.029610692
1 Velora(VLR) เป็น TTD
$0.06906788
1 Velora(VLR) เป็น UGX
Sh35.439248
1 Velora(VLR) เป็น XAF
Fr5.716664
1 Velora(VLR) เป็น XCD
$0.0274644
1 Velora(VLR) เป็น XOF
Fr5.716664
1 Velora(VLR) เป็น XPF
Fr1.037544
1 Velora(VLR) เป็น BWP
P0.14464584
1 Velora(VLR) เป็น BZD
$0.02044572
1 Velora(VLR) เป็น CVE
$0.9683744
1 Velora(VLR) เป็น DJF
Fr1.800444
1 Velora(VLR) เป็น DOP
$0.65141488
1 Velora(VLR) เป็น DZD
د.ج1.3213428
1 Velora(VLR) เป็น FJD
$0.022887
1 Velora(VLR) เป็น GNF
Fr88.44554
1 Velora(VLR) เป็น GTQ
Q0.07791752
1 Velora(VLR) เป็น GYD
$2.12981336
1 Velora(VLR) เป็น ISK
kr1.240984

Velora ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Velora ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Velora อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Velora

วันนี้ Velora (VLR) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน VLR เป็นUSD คือ 0.010172 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน VLR เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ VLR เป็น USD คือ $ 0.010172 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Velora คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ VLR คือ $ 0.00 USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ VLR คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ VLR คือ 0.00 USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ VLR คือเท่าใด?
VLR ถึงราคา ATH ที่ 0.06763306123106956 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ VLR คือเท่าไร?
VLR ถึงราคา ATL ที่ 0.0098567760124902 USD
ปริมาณการเทรดของ VLR คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ VLR คือ $ 59.12K USD
ปีนี้ VLR จะสูงขึ้นอีกไหม?
VLR อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา VLR เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

