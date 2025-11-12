โทเคโนมิกส์ StablR USD (USDR)

โทเคโนมิกส์ StablR USD (USDR)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ StablR USD (USDR) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:33:12 (UTC+8)
USD

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา StablR USD (USDR)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ StablR USD (USDR) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 9.31M
$ 9.31M$ 9.31M
อุปทานรวม:
$ 9.40M
$ 9.40M$ 9.40M
อุปทานหมุนเวียน:
$ 9.40M
$ 9.40M$ 9.40M
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 9.31M
$ 9.31M$ 9.31M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 1.804
$ 1.804$ 1.804
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.980782166260219
$ 0.980782166260219$ 0.980782166260219
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.99
$ 0.99$ 0.99

ข้อมูล StablR USD (USDR)

StablR USD (USDR) เป็นสเตเบิลคอยน์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ MiCAR มีการค้ำประกันด้วยเงินเฟียตและพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น โดยตรึงมูลค่าไว้กับดอลลาร์สหรัฐและสามารถแลกคืนได้ในอัตรา 1:1 จุดประสงค์หลักของ StablR USD (USDR) คือการมอบทางเลือกทางการเงินแบบดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเข้าถึงได้ง่าย โดยสามารถใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เครื่องเก็บมูลค่า และหน่วยวัดมูลค่า กรณีการใช้งานหลักของ StablR USD (USDR) ได้แก่ การชำระเงินที่รวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ การอำนวยความสะดวกในการค้าระหว่างประเทศ (รวมถึงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) และการสนับสนุนระบบการเงินให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากขึ้น

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://stablr.com
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://www.stablr.com/whitepaper/StablR_EMI_Whitepaper_USD_V2.0_SIGNED.pdf
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://etherscan.io/token/0x7b43e3875440b44613dc3bc08e7763e6da63c8f8

โทเคโนมิกส์ StablR USD (USDR): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ StablR USD (USDR) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นUSDR สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น USDR ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ USDR แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น USDRกัน!

วิธีการซื้อ USDR

สนใจเพิ่ม StablR USD (USDR) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ USDR รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

ประวัติราคา StablR USD (USDR)

การวิเคราะห์ประวัติราคา USDR ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา USDR

อยากรู้ว่า USDR จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา USDR ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ทำไมคุณถึงควรเลือก MEXC?

MEXC เป็นหนึ่งในศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC เป็นทางลัดสู่คริปโตที่ง่ายที่สุดสำหรับคุณ

คู่เทรดมากกว่า 4,000 คู่ในตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส
ลิสต์โทเค็นเร็วที่สุดใน CEXs
สภาพคล่องอันดับ 1 ทั่วทั้งอุตสาหกรรม
ค่าธรรมเนียมต่ำสุด พร้อมบริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
การสำรองโทเค็นโปร่งใส 100% สำหรับเงินทุนของผู้ใช้
อุปสรรคการเข้าต่ำมาก: ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT
mc_how_why_title
ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT: วิธีที่ง่ายที่สุดของคุณสำหรับคริปโต!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว