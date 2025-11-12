โทเคโนมิกส์ Tesla xStock (TSLAX)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ Tesla xStock (TSLAX) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:32:08 (UTC+8)
โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา Tesla xStock (TSLAX)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ Tesla xStock (TSLAX) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 45.43M
อุปทานรวม:
$ 103.00K
อุปทานหมุนเวียน:
$ 103.00K
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 45.43M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 900
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 290.2836164741007
ราคาปัจจุบัน:
$ 441.08
ข้อมูล Tesla xStock (TSLAX)

Tesla xStock (TSLAx) คือใบรับรองติดตามราคาหุ้นในรูปแบบโทเคน ที่ออกบนเครือข่าย Solana (SPL) และ Ethereum (ERC-20) โดย TSLAx ติดตามราคาของหุ้นบริษัท Tesla, Inc. (สินทรัพย์อ้างอิง) ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมตลาดคริปโตที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถเข้าถึงราคาหุ้นของ Tesla, Inc. ได้อย่างสอดคล้องกับข้อกำกับทางกฎหมาย พร้อมยังคงไว้ซึ่งข้อดีของเทคโนโลยีบล็อกเชน

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://assets.backed.fi/products/tesla-xstock
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://solscan.io/token/XsDoVfqeBukxuZHWhdvWHBhgEHjGNst4MLodqsJHzoB

โทเคโนมิกส์ Tesla xStock (TSLAX): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ Tesla xStock (TSLAX) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นTSLAX สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น TSLAX ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ TSLAX แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น TSLAXกัน!

