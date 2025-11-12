โทเคโนมิกส์ STBL (STBL)

โทเคโนมิกส์ STBL (STBL)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ STBL (STBL) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:55:23 (UTC+8)
USD

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา STBL (STBL)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ STBL (STBL) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 42.30M
$ 42.30M$ 42.30M
อุปทานรวม:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
อุปทานหมุนเวียน:
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 846.00M
$ 846.00M$ 846.00M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.61124
$ 0.61124$ 0.61124
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.05027366108223707
$ 0.05027366108223707$ 0.05027366108223707
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.0846
$ 0.0846$ 0.0846

ข้อมูล STBL (STBL)

STBL คือแพลตฟอร์มแบบกระจายศูนย์และไม่ต้องมีการดูแลทรัพย์สิน ที่สร้างขึ้นเพื่อยกระดับการใช้งานของสเตเบิลคอยน์ใหม่ โดยผสานผลตอบแทน ความโปร่งใส และการสนับสนุนด้วยสินทรัพย์ในโลกจริง (RWA) เข้าด้วยกัน แก่นหลักของ STBL คือกลไกในการสร้างสเตเบิลคอยน์ — ได้แก่ USST และ YLD — ที่มาพร้อมข้อได้เปรียบเฉพาะตัวซึ่งโดดเด่นในระบบนิเวศ DeFi: รับผลตอบแทนโดยไม่ต้องสเตก ไม่มีการล็อก และเติบโตได้ด้วยพลังของ RWA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
www.stbl.com
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://docs.stbl.com/overview/introduction/
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://bscscan.com/token/0x8dedf84656fa932157e27c060d8613824e7979e3

โทเคโนมิกส์ STBL (STBL): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ STBL (STBL) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นSTBL สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น STBL ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ STBL แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น STBLกัน!

วิธีการซื้อ STBL

สนใจเพิ่ม STBL (STBL) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ STBL รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

ประวัติราคา STBL (STBL)

การวิเคราะห์ประวัติราคา STBL ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา STBL

อยากรู้ว่า STBL จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา STBL ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ทำไมคุณถึงควรเลือก MEXC?

MEXC เป็นหนึ่งในศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC เป็นทางลัดสู่คริปโตที่ง่ายที่สุดสำหรับคุณ

คู่เทรดมากกว่า 4,000 คู่ในตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส
ลิสต์โทเค็นเร็วที่สุดใน CEXs
สภาพคล่องอันดับ 1 ทั่วทั้งอุตสาหกรรม
ค่าธรรมเนียมต่ำสุด พร้อมบริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
การสำรองโทเค็นโปร่งใส 100% สำหรับเงินทุนของผู้ใช้
อุปสรรคการเข้าต่ำมาก: ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT
mc_how_why_title
ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT: วิธีที่ง่ายที่สุดของคุณสำหรับคริปโต!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว