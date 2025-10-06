ราคาปัจจุบัน Spheron Network วันนี้ คือ 0.01657 USD ติดตามการอัปเดตราคา SPON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SPON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Spheron Network วันนี้ คือ 0.01657 USD ติดตามการอัปเดตราคา SPON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SPON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SPON

ข้อมูลราคา SPON

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SPON

โทเคโนมิกส์ SPON

การคาดการณ์ราคา SPON

ประวัติ SPON

SPON คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง SPONเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต SPON

SPON USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Spheron Network โลโก้

ราคา Spheron Network(SPON)

ราคาปัจจุบัน 1 SPON เป็น USD

$0.01659
$0.01659$0.01659
+1.52%1D
USD
Spheron Network (SPON) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:15:56 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Spheron Network (SPON) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01615
$ 0.01615$ 0.01615
ต่ำสุด 24h
$ 0.01694
$ 0.01694$ 0.01694
สูงสุด 24h

$ 0.01615
$ 0.01615$ 0.01615

$ 0.01694
$ 0.01694$ 0.01694

--
----

--
----

+1.28%

+1.52%

-9.46%

-9.46%

ราคาเรียลไทม์ Spheron Network (SPON) คือ $ 0.01657 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSPON ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01615 และราคาสูงสุด $ 0.01694 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SPON คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SPON มีการเปลี่ยนแปลง +1.28% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.52% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -9.46% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Spheron Network (SPON) ข้อมูลการตลาด

--
----

$ 159.84K
$ 159.84K$ 159.84K

$ 16.57M
$ 16.57M$ 16.57M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Spheron Network คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 159.84K อุปทานหมุนเวียนของ SPON คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 16.57M

ประวัติราคา Spheron Network (SPON) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Spheron Network ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.0002484+1.52%
30 วัน$ -0.01255-43.10%
60 วัน$ -0.06239-79.02%
90 วัน$ -0.0091-35.45%
การเปลี่ยนแปลงราคา Spheron Network ในวันนี้

วันนี้ SPON บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.0002484 (+1.52%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Spheron Network ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.01255 (-43.10%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Spheron Network ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน SPON เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.06239 (-79.02%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Spheron Network ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.0091 (-35.45%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Spheron Network (SPON) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Spheron Networkทันที

อะไรคือ Spheron Network (SPON)

ศูนย์ข้อมูลสำหรับงาน AI ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขับเคลื่อนโดยพลังของชุมชน

Spheron Network มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Spheron Network ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบSPONความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Spheron Network บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Spheron Network ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Spheron Network (USD)

Spheron Network (SPON) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Spheron Network (SPON) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Spheron Network

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Spheron Network ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Spheron Network (SPON)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Spheron Network (SPON) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SPONโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Spheron Network (SPON)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Spheron Networkใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Spheron Network บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

SPON เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Spheron Network(SPON) เป็น VND
436.03955
1 Spheron Network(SPON) เป็น AUD
A$0.0250207
1 Spheron Network(SPON) เป็น GBP
0.0124275
1 Spheron Network(SPON) เป็น EUR
0.0140845
1 Spheron Network(SPON) เป็น USD
$0.01657
1 Spheron Network(SPON) เป็น MYR
RM0.069594
1 Spheron Network(SPON) เป็น TRY
0.6952772
1 Spheron Network(SPON) เป็น JPY
¥2.51864
1 Spheron Network(SPON) เป็น ARS
ARS$24.2960939
1 Spheron Network(SPON) เป็น RUB
1.3131725
1 Spheron Network(SPON) เป็น INR
1.4618054
1 Spheron Network(SPON) เป็น IDR
Rp276.1665562
1 Spheron Network(SPON) เป็น PHP
0.9802812
1 Spheron Network(SPON) เป็น EGP
￡E.0.7847552
1 Spheron Network(SPON) เป็น BRL
R$0.0888152
1 Spheron Network(SPON) เป็น CAD
C$0.0230323
1 Spheron Network(SPON) เป็น BDT
2.0278366
1 Spheron Network(SPON) เป็น NGN
24.1544204
1 Spheron Network(SPON) เป็น COP
$64.2246572
1 Spheron Network(SPON) เป็น ZAR
R.0.2840098
1 Spheron Network(SPON) เป็น UAH
0.6974313
1 Spheron Network(SPON) เป็น TZS
T.Sh.40.71249
1 Spheron Network(SPON) เป็น VES
Bs3.57912
1 Spheron Network(SPON) เป็น CLP
$15.62551
1 Spheron Network(SPON) เป็น PKR
Rs4.6556729
1 Spheron Network(SPON) เป็น KZT
8.9133344
1 Spheron Network(SPON) เป็น THB
฿0.5358738
1 Spheron Network(SPON) เป็น TWD
NT$0.5063792
1 Spheron Network(SPON) เป็น AED
د.إ0.0608119
1 Spheron Network(SPON) เป็น CHF
Fr0.0130903
1 Spheron Network(SPON) เป็น HKD
HK$0.1285832
1 Spheron Network(SPON) เป็น AMD
֏6.3436588
1 Spheron Network(SPON) เป็น MAD
.د.م0.1527754
1 Spheron Network(SPON) เป็น MXN
$0.3052194
1 Spheron Network(SPON) เป็น SAR
ريال0.0621375
1 Spheron Network(SPON) เป็น ETB
Br2.507041
1 Spheron Network(SPON) เป็น KES
KSh2.1413411
1 Spheron Network(SPON) เป็น JOD
د.أ0.01174813
1 Spheron Network(SPON) เป็น PLN
0.0599834
1 Spheron Network(SPON) เป็น RON
лв0.0720795
1 Spheron Network(SPON) เป็น SEK
kr0.1550952
1 Spheron Network(SPON) เป็น BGN
лв0.0276719
1 Spheron Network(SPON) เป็น HUF
Ft5.5139989
1 Spheron Network(SPON) เป็น CZK
0.3454845
1 Spheron Network(SPON) เป็น KWD
د.ك0.00507042
1 Spheron Network(SPON) เป็น ILS
0.0538525
1 Spheron Network(SPON) เป็น BOB
Bs0.1144987
1 Spheron Network(SPON) เป็น AZN
0.028169
1 Spheron Network(SPON) เป็น TJS
SM0.1531068
1 Spheron Network(SPON) เป็น GEL
0.0450704
1 Spheron Network(SPON) เป็น AOA
Kz15.1878963
1 Spheron Network(SPON) เป็น BHD
.د.ب0.00623032
1 Spheron Network(SPON) เป็น BMD
$0.01657
1 Spheron Network(SPON) เป็น DKK
kr0.106048
1 Spheron Network(SPON) เป็น HNL
L0.4367852
1 Spheron Network(SPON) เป็น MUR
0.7526094
1 Spheron Network(SPON) เป็น NAD
$0.2855011
1 Spheron Network(SPON) เป็น NOK
kr0.1652029
1 Spheron Network(SPON) เป็น NZD
$0.0285004
1 Spheron Network(SPON) เป็น PAB
B/.0.01657
1 Spheron Network(SPON) เป็น PGK
K0.0694283
1 Spheron Network(SPON) เป็น QAR
ر.ق0.0603148
1 Spheron Network(SPON) เป็น RSD
дин.1.6657821
1 Spheron Network(SPON) เป็น UZS
soʻm199.6385083
1 Spheron Network(SPON) เป็น ALL
L1.3764699
1 Spheron Network(SPON) เป็น ANG
ƒ0.0296603
1 Spheron Network(SPON) เป็น AWG
ƒ0.029826
1 Spheron Network(SPON) เป็น BBD
$0.03314
1 Spheron Network(SPON) เป็น BAM
KM0.0276719
1 Spheron Network(SPON) เป็น BIF
Fr48.86493
1 Spheron Network(SPON) เป็น BND
$0.0213753
1 Spheron Network(SPON) เป็น BSD
$0.01657
1 Spheron Network(SPON) เป็น JMD
$2.6583251
1 Spheron Network(SPON) เป็น KHR
66.8143825
1 Spheron Network(SPON) เป็น KMF
Fr7.00911
1 Spheron Network(SPON) เป็น LAK
360.2173841
1 Spheron Network(SPON) เป็น LKR
රු5.045565
1 Spheron Network(SPON) เป็น MDL
L0.280033
1 Spheron Network(SPON) เป็น MGA
Ar74.9772616
1 Spheron Network(SPON) เป็น MOP
P0.13256
1 Spheron Network(SPON) เป็น MVR
0.253521
1 Spheron Network(SPON) เป็น MWK
MK28.7673427
1 Spheron Network(SPON) เป็น MZN
MT1.0589887
1 Spheron Network(SPON) เป็น NPR
रु2.3403468
1 Spheron Network(SPON) เป็น PYG
117.51444
1 Spheron Network(SPON) เป็น RWF
Fr24.00993
1 Spheron Network(SPON) เป็น SBD
$0.1363711
1 Spheron Network(SPON) เป็น SCR
0.2361225
1 Spheron Network(SPON) เป็น SRD
$0.6551778
1 Spheron Network(SPON) เป็น SVC
$0.1449875
1 Spheron Network(SPON) เป็น SZL
L0.2855011
1 Spheron Network(SPON) เป็น TMT
m0.0581607
1 Spheron Network(SPON) เป็น TND
د.ت0.04823527
1 Spheron Network(SPON) เป็น TTD
$0.1125103
1 Spheron Network(SPON) เป็น UGX
Sh57.72988
1 Spheron Network(SPON) เป็น XAF
Fr9.31234
1 Spheron Network(SPON) เป็น XCD
$0.044739
1 Spheron Network(SPON) เป็น XOF
Fr9.31234
1 Spheron Network(SPON) เป็น XPF
Fr1.69014
1 Spheron Network(SPON) เป็น BWP
P0.2356254
1 Spheron Network(SPON) เป็น BZD
$0.0333057
1 Spheron Network(SPON) เป็น CVE
$1.577464
1 Spheron Network(SPON) เป็น DJF
Fr2.93289
1 Spheron Network(SPON) เป็น DOP
$1.0611428
1 Spheron Network(SPON) เป็น DZD
د.ج2.152443
1 Spheron Network(SPON) เป็น FJD
$0.0372825
1 Spheron Network(SPON) เป็น GNF
Fr144.07615
1 Spheron Network(SPON) เป็น GTQ
Q0.1269262
1 Spheron Network(SPON) เป็น GYD
$3.4694266
1 Spheron Network(SPON) เป็น ISK
kr2.02154

Spheron Network ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Spheron Network ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Spheron Network อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Spheron Network

วันนี้ Spheron Network (SPON) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SPON เป็นUSD คือ 0.01657 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SPON เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SPON เป็น USD คือ $ 0.01657 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Spheron Network คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SPON คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SPON คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SPON คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SPON คือเท่าใด?
SPON ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SPON คือเท่าไร?
SPON ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ SPON คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SPON คือ $ 159.84K USD
ปีนี้ SPON จะสูงขึ้นอีกไหม?
SPON อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SPON เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:15:56 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Spheron Network (SPON)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ SPON เป็น USD

จำนวน

SPON
SPON
USD
USD

1 SPON = 0.01657 USD

เทรด SPON

SPON/USDT
$0.01659
$0.01659$0.01659
+1.46%

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$115,436.10
$115,436.10$115,436.10

+0.69%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,135.18
$4,135.18$4,135.18

+0.93%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03932
$0.03932$0.03932

-15.33%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$200.57
$200.57$200.57

+0.83%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.8597
$3.8597$3.8597

+0.05%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,135.18
$4,135.18$4,135.18

+0.93%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$115,436.10
$115,436.10$115,436.10

+0.69%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$200.57
$200.57$200.57

+0.83%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6507
$2.6507$2.6507

+0.55%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.20196
$0.20196$0.20196

+1.09%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.009890
$0.009890$0.009890

-1.10%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.421
$1.421$1.421

+89.46%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000860
$0.0000000860$0.0000000860

+900.00%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00188
$0.00188$0.00188

+88.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000067
$0.0000000000000000067$0.0000000000000000067

+48.88%

HODL โลโก้

HODL

HODL

$0.0109
$0.0109$0.0109

+36.25%

Deepswap Protocol โลโก้

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000220
$0.000000000000000000000220$0.000000000000000000000220

+29.41%