ข้อมูล Somnia (SOMI)
Somnia เป็นบล็อกเชน EVM Layer-1 ที่เร็วและคุ้มค่าที่สุด สามารถประมวลผลธุรกรรมได้มากกว่า 1 ล้านครั้งต่อวินาที ด้วยการยืนยันผลลัพธ์ในเสี้ยววินาทีและค่าธรรมเนียมต่ำกว่าหนึ่งเซนต์ ด้วยสมรรถนะนี้ Somnia จึงรองรับประสบการณ์แบบเรียลไทม์บนเชนเต็มรูปแบบที่ก้าวไกลเกินกว่าแอปพลิเคชันทางการเงิน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างเกมขนาดใหญ่ แพลตฟอร์มโซเชียล เศรษฐกิจเมตาเวิร์ส และแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI สถาปัตยกรรมของ Somnia รองรับระบบที่ประกอบกันได้อย่างสมบูรณ์ เปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาสร้างสรรค์ประสบการณ์ดิจิทัลที่สมจริง ฉลาดโต้ตอบได้ และสามารถขยายไปสู่ผู้ใช้นับล้านคน
โทเคโนมิกส์ Somnia (SOMI): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน
การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ Somnia (SOMI) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ
ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:
อุปทานรวม:
จำนวนโทเค็นSOMI สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง
อุปทานหมุนเวียน:
จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน
อุปทานสูงสุด:
ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น SOMI ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่
อัตราเงินเฟ้อ:
สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว
เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?
อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น
อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว
การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง
FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป
ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ SOMI แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น SOMIกัน!
วิธีการซื้อ SOMI
สนใจเพิ่ม Somnia (SOMI) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ SOMI รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย
ประวัติราคา Somnia (SOMI)
การวิเคราะห์ประวัติราคา SOMI ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค
การคาดการณ์ราคา SOMI
อยากรู้ว่า SOMI จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา SOMI ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์
ทำไมคุณถึงควรเลือก MEXC?
MEXC เป็นหนึ่งในศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC เป็นทางลัดสู่คริปโตที่ง่ายที่สุดสำหรับคุณ
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน
กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว
