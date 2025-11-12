โทเคโนมิกส์ SLIMEX (SLX)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ SLIMEX (SLX) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 14:37:38 (UTC+8)
โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา SLIMEX (SLX)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ SLIMEX (SLX) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 12.67M
อุปทานรวม:
$ 10.00B
อุปทานหมุนเวียน:
$ 1.73B
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 73.10M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.0162
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.005582250839159196
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.00731
ข้อมูล SLIMEX (SLX)

"สไลม์น้อย ผลลัพธ์ยิ่งใหญ่ – ทุกการขุดปลดล็อกเส้นทางใหม่" SLIMEX คือระบบนิเวศเกม Web3 แบบอินเทอร์แอกทีฟที่ขับเคลื่อนด้วย $SLX โดยมีจุดเริ่มต้นจากเกม idle RPG ชื่อดัง Slime Miner และขยายตัวผ่าน IP ของ Slime ไปสู่เกมและบริการต่าง ๆ ผสมผสานความเข้าถึงง่ายระดับ Web2 เข้ากับการเป็นเจ้าของในโลก Web3 มอบทั้งการเล่นตามฤดูกาล การผสาน NFT และรางวัลที่ขยายได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยฐานผู้ใช้มากกว่า 22 ล้านคน และผู้เล่นประจำวันกว่า 150,000 คน SLIMEX กำลังสร้างเครือข่ายยุคใหม่ที่เกมเมอร์ ครีเอเตอร์ และเศรษฐกิจแบบอินเทอร์แอกทีฟสามารถเติบโตไปด้วยกัน

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://slimex.io/
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://drive.google.com/file/d/1DdGZRjbGlLs3sSqrNQHxDLx3mPGgw_F9/view?usp=share_link
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://bscscan.com/token/0x8A063A9ff4dE28dcB87117cc759BE6cE70e09F81

โทเคโนมิกส์ SLIMEX (SLX): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ SLIMEX (SLX) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นSLX สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น SLX ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ SLX แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น SLXกัน!

วิธีการซื้อ SLX

