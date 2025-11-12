โทเคโนมิกส์ Rizenet Token (RIZE)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ Rizenet Token (RIZE) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:30:04 (UTC+8)
USD

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา Rizenet Token (RIZE)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ Rizenet Token (RIZE) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 10.14M
อุปทานรวม:
$ 5.00B
อุปทานหมุนเวียน:
$ 971.05M
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 52.20M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.095
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.010105722360384971
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.01044
ข้อมูล Rizenet Token (RIZE)

T-RIZE คือแพลตฟอร์มระดับสถาบันสำหรับการโทเคนสินทรัพย์ในโลกจริง (RWA) โดยเชื่อมต่อกับผู้จัดจำหน่ายที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล เพื่อเปิดโอกาสเข้าถึงสินทรัพย์คุณภาพสูง พร้อมผสานการวิเคราะห์ความเสี่ยง การตรวจสอบข้อมูล และการประเมินมูลค่าผ่านระบบแมชชีนเลิร์นนิงแบบกระจายศูนย์ที่คงความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://www.t-rize.io/
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://storage.googleapis.com/white-paper/RIZE_Utility_Token_White_Paper.pdf
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://basescan.org/token/0x9818B6c09f5ECc843060927E8587c427C7C93583

โทเคโนมิกส์ Rizenet Token (RIZE): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ Rizenet Token (RIZE) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นRIZE สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น RIZE ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ RIZE แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น RIZEกัน!

วิธีการซื้อ RIZE

สนใจเพิ่ม Rizenet Token (RIZE) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ RIZE รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์

ประวัติราคา Rizenet Token (RIZE)

การวิเคราะห์ประวัติราคา RIZE ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา RIZE

อยากรู้ว่า RIZE จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา RIZE ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ทำไมคุณถึงควรเลือก MEXC?

MEXC เป็นหนึ่งในศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก

ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT: วิธีที่ง่ายที่สุดของคุณสำหรับคริปโต!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว