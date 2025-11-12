โทเคโนมิกส์ RHEA (RHEA)

โทเคโนมิกส์ RHEA (RHEA)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ RHEA (RHEA) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:52:37 (UTC+8)
USD

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา RHEA (RHEA)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ RHEA (RHEA) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 7.34M
อุปทานรวม:
$ 1.00B
อุปทานหมุนเวียน:
$ 200.00M
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 36.72M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.35
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.013327583514416869
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.03672
ข้อมูล RHEA (RHEA)

Rhea Finance คือเสาหลักของระบบ DeFi บนเครือข่าย NEAR และเป็นแพลตฟอร์มสภาพคล่องแบบ Chain Abstracted สำหรับ Bitcoin, NEAR และสินทรัพย์ชั้นนำอื่น ๆ Rhea เกิดจากการควบรวมระหว่าง Ref Finance (DEX ที่ใหญ่ที่สุดของ NEAR) และ Burrow Finance (โปรโตคอลตลาดเงินชั้นนำของ NEAR) กลายเป็นโปรโตคอล DeFi แบบรวมศูนย์ที่มี TVL มากกว่า $250 ล้าน ผู้ใช้สามารถสวอป ปล่อยกู้ ยืม และสร้างรายได้ได้ทั้งหมดในที่เดียว ในฐานะกระดูกสันหลังของ DeFi บน NEAR Rhea ยังมีบทบาทสำคัญในกลยุทธ์ Chain Abstraction ของ NEAR อีกด้วย

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://rhea.finance/
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://guide.rhea.finance/rhea-finance-white-paper
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://nearblocks.io/token/token.rhealab.near

โทเคโนมิกส์ RHEA (RHEA): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ RHEA (RHEA) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นRHEA สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น RHEA ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ RHEA แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น RHEAกัน!

วิธีการซื้อ RHEA

สนใจเพิ่ม RHEA (RHEA) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ RHEA รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

ประวัติราคา RHEA (RHEA)

การวิเคราะห์ประวัติราคา RHEA ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา RHEA

อยากรู้ว่า RHEA จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา RHEA ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ทำไมคุณถึงควรเลือก MEXC?

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว