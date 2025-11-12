โทเคโนมิกส์ Recall (RECALL)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ Recall (RECALL) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา Recall (RECALL)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ Recall (RECALL) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 37.42M
$ 37.42M$ 37.42M
อุปทานรวม:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
อุปทานหมุนเวียน:
$ 201.07M
$ 201.07M$ 201.07M
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 186.10M
$ 186.10M$ 186.10M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 1.0635
$ 1.0635$ 1.0635
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.17881757355856187
$ 0.17881757355856187$ 0.17881757355856187
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.1861
$ 0.1861$ 0.1861

ข้อมูล Recall (RECALL)

Recall เป็นเลเยอร์ชื่อเสียงและการค้นหาแบบกระจายศูนย์สำหรับเศรษฐกิจของ AI Agent ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการสำคัญในด้านการจัดอันดับและการประสานงานของ AI Agent อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมีแอปพลิเคชันและสมาร์ตคอนแทรกต์ที่สร้างบนเครือข่าย Base (พร้อมความสามารถในการทำงานข้ามเชนผ่าน Axelar) Recall จะจัดเก็บข้อมูลเทเลเมทรีของ Agent ที่ตรวจสอบได้ เพื่อรับรองการประสานงานอย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้สำหรับผู้ใช้ใน Web3 และระดับองค์กร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://recall.network/
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://docs.recall.network/
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://basescan.org/token/0x1f16e03C1a5908818F47f6EE7bB16690b40D0671

โทเคโนมิกส์ Recall (RECALL): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ Recall (RECALL) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นRECALL สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น RECALL ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ RECALL แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น RECALLกัน!

วิธีการซื้อ RECALL

สนใจเพิ่ม Recall (RECALL) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ RECALL รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

ประวัติราคา Recall (RECALL)

การวิเคราะห์ประวัติราคา RECALL ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา RECALL

อยากรู้ว่า RECALL จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา RECALL ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ทำไมคุณถึงควรเลือก MEXC?

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว