ราคาปัจจุบัน Moonveil วันนี้ คือ 0.07069 USD ติดตามการอัปเดตราคา MORE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MORE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Moonveil วันนี้ คือ 0.07069 USD ติดตามการอัปเดตราคา MORE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MORE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MORE

ข้อมูลราคา MORE

เอกสารไวท์เปเปอร์ MORE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MORE

โทเคโนมิกส์ MORE

การคาดการณ์ราคา MORE

ประวัติ MORE

MORE คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง MOREเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต MORE

MORE USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Moonveil โลโก้

ราคา Moonveil(MORE)

ราคาปัจจุบัน 1 MORE เป็น USD

$0.07069
$0.07069$0.07069
-0.59%1D
USD
Moonveil (MORE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 13:50:23 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Moonveil (MORE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.07028
$ 0.07028$ 0.07028
ต่ำสุด 24h
$ 0.07192
$ 0.07192$ 0.07192
สูงสุด 24h

$ 0.07028
$ 0.07028$ 0.07028

$ 0.07192
$ 0.07192$ 0.07192

--
----

--
----

-0.13%

-0.59%

-7.71%

-7.71%

ราคาเรียลไทม์ Moonveil (MORE) คือ $ 0.07069 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMORE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.07028 และราคาสูงสุด $ 0.07192 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MORE คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MORE มีการเปลี่ยนแปลง -0.13% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.59% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -7.71% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Moonveil (MORE) ข้อมูลการตลาด

--
----

$ 55.32K
$ 55.32K$ 55.32K

$ 70.69M
$ 70.69M$ 70.69M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Moonveil คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 55.32K อุปทานหมุนเวียนของ MORE คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 70.69M

ประวัติราคา Moonveil (MORE) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Moonveil ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0004195-0.59%
30 วัน$ -0.0273-27.86%
60 วัน$ -0.03325-31.99%
90 วัน$ +0.04694+197.64%
การเปลี่ยนแปลงราคา Moonveil ในวันนี้

วันนี้ MORE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.0004195 (-0.59%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Moonveil ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.0273 (-27.86%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Moonveil ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน MORE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.03325 (-31.99%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Moonveil ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.04694 (+197.64%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Moonveil (MORE) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Moonveilทันที

อะไรคือ Moonveil (MORE)

Moonveil is a full-stack Web3 gaming ecosystem combining original & third-party games, publishing, and L2 infrastructure. It anchors user identity on its native L2 while supporting multi-chain interoperability. With a product-first, utility-driven approach, Moonveil scales from real mid-core games, using modular infrastructure and liveops to empower a resilient, interoperable network.

Moonveil มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Moonveil ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบMOREความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Moonveil บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Moonveil ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Moonveil (USD)

Moonveil (MORE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Moonveil (MORE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Moonveil

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Moonveil ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Moonveil (MORE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Moonveil (MORE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MOREโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Moonveil (MORE)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Moonveilใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Moonveil บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

MORE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Moonveil(MORE) เป็น VND
1,860.20735
1 Moonveil(MORE) เป็น AUD
A$0.1067419
1 Moonveil(MORE) เป็น GBP
0.0523106
1 Moonveil(MORE) เป็น EUR
0.0600865
1 Moonveil(MORE) เป็น USD
$0.07069
1 Moonveil(MORE) เป็น MYR
RM0.296898
1 Moonveil(MORE) เป็น TRY
2.9442385
1 Moonveil(MORE) เป็น JPY
¥10.39143
1 Moonveil(MORE) เป็น ARS
ARS$100.697905
1 Moonveil(MORE) เป็น RUB
5.8114249
1 Moonveil(MORE) เป็น INR
6.2723237
1 Moonveil(MORE) เป็น IDR
Rp1,178.1661954
1 Moonveil(MORE) เป็น KRW
99.5633305
1 Moonveil(MORE) เป็น PHP
4.092951
1 Moonveil(MORE) เป็น EGP
￡E.3.3740337
1 Moonveil(MORE) เป็น BRL
R$0.3767777
1 Moonveil(MORE) เป็น CAD
C$0.0982591
1 Moonveil(MORE) เป็น BDT
8.5994385
1 Moonveil(MORE) เป็น NGN
103.4986428
1 Moonveil(MORE) เป็น COP
$275.0583245
1 Moonveil(MORE) เป็น ZAR
R.1.2172818
1 Moonveil(MORE) เป็น UAH
2.9152556
1 Moonveil(MORE) เป็น TZS
T.Sh.173.68533
1 Moonveil(MORE) เป็น VES
Bs12.86558
1 Moonveil(MORE) เป็น CLP
$68.21585
1 Moonveil(MORE) เป็น PKR
Rs19.8843901
1 Moonveil(MORE) เป็น KZT
38.6914646
1 Moonveil(MORE) เป็น THB
฿2.2861146
1 Moonveil(MORE) เป็น TWD
NT$2.1482691
1 Moonveil(MORE) เป็น AED
د.إ0.2594323
1 Moonveil(MORE) เป็น CHF
Fr0.0558451
1 Moonveil(MORE) เป็น HKD
HK$0.5499682
1 Moonveil(MORE) เป็น AMD
֏27.0841666
1 Moonveil(MORE) เป็น MAD
.د.م0.6425721
1 Moonveil(MORE) เป็น MXN
$1.2999891
1 Moonveil(MORE) เป็น SAR
ريال0.2643806
1 Moonveil(MORE) เป็น ETB
Br10.2564121
1 Moonveil(MORE) เป็น KES
KSh9.1289066
1 Moonveil(MORE) เป็น JOD
د.أ0.05011921
1 Moonveil(MORE) เป็น PLN
0.2558978
1 Moonveil(MORE) เป็น RON
лв0.3060877
1 Moonveil(MORE) เป็น SEK
kr0.6623653
1 Moonveil(MORE) เป็น BGN
лв0.1173454
1 Moonveil(MORE) เป็น HUF
Ft23.3757692
1 Moonveil(MORE) เป็น CZK
1.4604554
1 Moonveil(MORE) เป็น KWD
د.ك0.02156045
1 Moonveil(MORE) เป็น ILS
0.233277
1 Moonveil(MORE) เป็น BOB
Bs0.487761
1 Moonveil(MORE) เป็น AZN
0.120173
1 Moonveil(MORE) เป็น TJS
SM0.6581239
1 Moonveil(MORE) เป็น GEL
0.1922768
1 Moonveil(MORE) เป็น AOA
Kz64.7937471
1 Moonveil(MORE) เป็น BHD
.د.ب0.02657944
1 Moonveil(MORE) เป็น BMD
$0.07069
1 Moonveil(MORE) เป็น DKK
kr0.4495884
1 Moonveil(MORE) เป็น HNL
L1.8485435
1 Moonveil(MORE) เป็น MUR
3.2029639
1 Moonveil(MORE) เป็น NAD
$1.2179887
1 Moonveil(MORE) เป็น NOK
kr0.7033655
1 Moonveil(MORE) เป็น NZD
$0.1208799
1 Moonveil(MORE) เป็น PAB
B/.0.07069
1 Moonveil(MORE) เป็น PGK
K0.3004325
1 Moonveil(MORE) เป็น QAR
ر.ق0.2573116
1 Moonveil(MORE) เป็น RSD
дин.7.0527413
1 Moonveil(MORE) เป็น UZS
soʻm851.6865511
1 Moonveil(MORE) เป็น ALL
L5.8241491
1 Moonveil(MORE) เป็น ANG
ƒ0.1265351
1 Moonveil(MORE) เป็น AWG
ƒ0.127242
1 Moonveil(MORE) เป็น BBD
$0.14138
1 Moonveil(MORE) เป็น BAM
KM0.1173454
1 Moonveil(MORE) เป็น BIF
Fr207.89929
1 Moonveil(MORE) เป็น BND
$0.0904832
1 Moonveil(MORE) เป็น BSD
$0.07069
1 Moonveil(MORE) เป็น JMD
$11.3499864
1 Moonveil(MORE) เป็น KHR
283.8952814
1 Moonveil(MORE) เป็น KMF
Fr29.61911
1 Moonveil(MORE) เป็น LAK
1,536.7390997
1 Moonveil(MORE) เป็น LKR
Rs21.3752422
1 Moonveil(MORE) เป็น MDL
L1.1833506
1 Moonveil(MORE) เป็น MGA
Ar315.5799532
1 Moonveil(MORE) เป็น MOP
P0.5662269
1 Moonveil(MORE) เป็น MVR
1.081557
1 Moonveil(MORE) เป็น MWK
MK122.7256159
1 Moonveil(MORE) เป็น MZN
MT4.517091
1 Moonveil(MORE) เป็น NPR
Rs10.052118
1 Moonveil(MORE) เป็น PYG
497.79898
1 Moonveil(MORE) เป็น RWF
Fr102.28843
1 Moonveil(MORE) เป็น SBD
$0.5824856
1 Moonveil(MORE) เป็น SCR
1.0334878
1 Moonveil(MORE) เป็น SRD
$2.693289
1 Moonveil(MORE) เป็น SVC
$0.6178306
1 Moonveil(MORE) เป็น SZL
L1.2172818
1 Moonveil(MORE) เป็น TMT
m0.247415
1 Moonveil(MORE) เป็น TND
د.ت0.20584928
1 Moonveil(MORE) เป็น TTD
$0.4785713
1 Moonveil(MORE) เป็น UGX
Sh244.5874
1 Moonveil(MORE) เป็น XAF
Fr39.44502
1 Moonveil(MORE) เป็น XCD
$0.190863
1 Moonveil(MORE) เป็น XOF
Fr39.44502
1 Moonveil(MORE) เป็น XPF
Fr7.13969
1 Moonveil(MORE) เป็น BWP
P0.9387632
1 Moonveil(MORE) เป็น BZD
$0.1420869
1 Moonveil(MORE) เป็น CVE
$6.6384979
1 Moonveil(MORE) เป็น DJF
Fr12.58282
1 Moonveil(MORE) เป็น DOP
$4.425194
1 Moonveil(MORE) เป็น DZD
د.ج9.1529412
1 Moonveil(MORE) เป็น FJD
$0.1590525
1 Moonveil(MORE) เป็น GNF
Fr614.64955
1 Moonveil(MORE) เป็น GTQ
Q0.5414854
1 Moonveil(MORE) เป็น GYD
$14.7819859
1 Moonveil(MORE) เป็น ISK
kr8.4828

Moonveil ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Moonveil ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Moonveil อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Moonveil

วันนี้ Moonveil (MORE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MORE เป็นUSD คือ 0.07069 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MORE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MORE เป็น USD คือ $ 0.07069 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Moonveil คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MORE คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MORE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MORE คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MORE คือเท่าใด?
MORE ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MORE คือเท่าไร?
MORE ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ MORE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MORE คือ $ 55.32K USD
ปีนี้ MORE จะสูงขึ้นอีกไหม?
MORE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MORE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 13:50:23 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Moonveil (MORE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-04 13:39:16ข้อมูลบนเครือข่าย
ETF สปอต Ethereum ในสหรัฐฯ บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 233.5 ล้านดอลลาร์เมื่อวานนี้
10-04 11:26:38อัพเดทอุตสาหกรรม
การออก USDC เกิน 75 พันล้าน ส่วนแบ่งการตลาดถึง 24.9%
10-03 10:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมดกลับมาอยู่เหนือ 4.2 ล้านล้านดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้น 2.3% ในรอบ 24 ชั่วโมง
10-03 05:17:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุ $120,000 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม
10-01 14:11:00อัพเดทอุตสาหกรรม
เมื่อวาน ETF แบบสปอตของ Ethereum ในสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิ 127.5 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ ETF แบบสปอตของ Bitcoin มีเงินไหลเข้าสุทธิ 430 ล้านดอลลาร์
09-30 18:14:00อัพเดทอุตสาหกรรม
อัตราค่าธรรมเนียมการระดมทุนของ CEX และ DEX กระแสหลักในปัจจุบันบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในสถานะเป็นกลางโดยมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อย

ข่าวร้อนแรง

ผลตอบแทนจากมาร์จิ้นฟิวเจอร์ส MEXC: โอกาสและความท้าทายในการสร้างรายได้สองทางจากการซื้อขาย

October 3, 2025

การซื้อขายที่ชาญฉลาด, ไม่มีค่าธรรมเนียม: วิธีที่คำสั่งที่ช่วยด้วย AI ของ MEXC กำลังเปลี่ยนแปลงเกม

October 3, 2025

GameFi 2.0: ทำไมเศรษฐศาสตร์โทเค็นจะตัดสินอนาคตของเกมบล็อกเชน

October 3, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ MORE เป็น USD

จำนวน

MORE
MORE
USD
USD

1 MORE = 0.07069 USD

เทรด MORE

MORE/USDC
$0.07063
$0.07063$0.07063
-0.85%
MORE/USDT
$0.07069
$0.07069$0.07069
-0.64%

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker