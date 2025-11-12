โทเคโนมิกส์ Marinade Finance (MNDE)

โทเคโนมิกส์ Marinade Finance (MNDE)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ Marinade Finance (MNDE) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:48:28 (UTC+8)
USD

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา Marinade Finance (MNDE)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ Marinade Finance (MNDE) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
อุปทานรวม:
$ 700.00M
$ 700.00M$ 700.00M
อุปทานหมุนเวียน:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 62.57M
$ 62.57M$ 62.57M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.28
$ 0.28$ 0.28
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.028223705314342616
$ 0.028223705314342616$ 0.028223705314342616
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.08938
$ 0.08938$ 0.08938

ข้อมูล Marinade Finance (MNDE)

Marinade Finance (marinade.finance) คือโปรโตคอลการสเตกแบบไม่ต้องมีตัวกลาง (non-custodial) ชั้นนำบนเครือข่าย Solana ซึ่งให้บริการทั้งการสเตกแบบมีสภาพคล่องและการสเตกแบบดั้งเดิม โดยมีมูลค่ารวมที่ถูกล็อก (TVL) มากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ Marinade ช่วยให้ผู้ใช้งานเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด และสามารถมีส่วนร่วมในระบบนิเวศ DeFi ของ Solana ผ่าน mSOL พร้อมทั้งสนับสนุนการกระจายศูนย์ผ่านวาลิเดเตอร์หลายร้อยราย

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://marinade.finance/
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://docs.marinade.finance/
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://solscan.io/token/MNDEFzGvMt87ueuHvVU9VcTqsAP5b3fTGPsHuuPA5ey

โทเคโนมิกส์ Marinade Finance (MNDE): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ Marinade Finance (MNDE) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นMNDE สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น MNDE ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ MNDE แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น MNDEกัน!

