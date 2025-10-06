ราคาปัจจุบัน Marinade Finance วันนี้ คือ 0.112 USD ติดตามการอัปเดตราคา MNDE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MNDE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Marinade Finance วันนี้ คือ 0.112 USD ติดตามการอัปเดตราคา MNDE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MNDE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Marinade Finance โลโก้

ราคา Marinade Finance(MNDE)

ราคาปัจจุบัน 1 MNDE เป็น USD

$0.112
$0.112$0.112
-0.08%1D
USD
Marinade Finance (MNDE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:00:18 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Marinade Finance (MNDE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.1111
$ 0.1111$ 0.1111
ต่ำสุด 24h
$ 0.1173
$ 0.1173$ 0.1173
สูงสุด 24h

$ 0.1111
$ 0.1111$ 0.1111

$ 0.1173
$ 0.1173$ 0.1173

$ 0.6674570026607753
$ 0.6674570026607753$ 0.6674570026607753

$ 0.028223705314342616
$ 0.028223705314342616$ 0.028223705314342616

-0.18%

-0.08%

+0.90%

+0.90%

ราคาเรียลไทม์ Marinade Finance (MNDE) คือ $ 0.112 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMNDE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.1111 และราคาสูงสุด $ 0.1173 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MNDE คือ $ 0.6674570026607753 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.028223705314342616

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MNDE มีการเปลี่ยนแปลง -0.18% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.08% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.90% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Marinade Finance (MNDE) ข้อมูลการตลาด

No.3742

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 122.52K
$ 122.52K$ 122.52K

$ 78.40M
$ 78.40M$ 78.40M

0.00
0.00 0.00

700,000,000
700,000,000 700,000,000

SOL

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Marinade Finance คือ $ 0.00 โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 122.52K อุปทานหมุนเวียนของ MNDE คือ 0.00 โดยมีอุปทานรวมที่ 700000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 78.40M

ประวัติราคา Marinade Finance (MNDE) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Marinade Finance ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00009-0.08%
30 วัน$ -0.0171-13.25%
60 วัน$ +0.022+24.44%
90 วัน$ +0.022+24.44%
การเปลี่ยนแปลงราคา Marinade Finance ในวันนี้

วันนี้ MNDE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.00009 (-0.08%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Marinade Finance ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.0171 (-13.25%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Marinade Finance ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน MNDE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.022 (+24.44%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Marinade Finance ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.022 (+24.44%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Marinade Finance (MNDE) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Marinade Financeทันที

อะไรคือ Marinade Finance (MNDE)

Marinade Finance (marinade.finance) คือโปรโตคอลการสเตกแบบไม่ต้องมีตัวกลาง (non-custodial) ชั้นนำบนเครือข่าย Solana ซึ่งให้บริการทั้งการสเตกแบบมีสภาพคล่องและการสเตกแบบดั้งเดิม โดยมีมูลค่ารวมที่ถูกล็อก (TVL) มากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ Marinade ช่วยให้ผู้ใช้งานเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด และสามารถมีส่วนร่วมในระบบนิเวศ DeFi ของ Solana ผ่าน mSOL พร้อมทั้งสนับสนุนการกระจายศูนย์ผ่านวาลิเดเตอร์หลายร้อยราย

Marinade Finance มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Marinade Finance ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบMNDEความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Marinade Finance บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Marinade Finance ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Marinade Finance (USD)

Marinade Finance (MNDE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Marinade Finance (MNDE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Marinade Finance

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Marinade Finance ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Marinade Finance (MNDE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Marinade Finance (MNDE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MNDEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Marinade Finance (MNDE)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Marinade Financeใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Marinade Finance บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

MNDE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Marinade Finance(MNDE) เป็น VND
2,947.28
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น AUD
A$0.16912
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น GBP
0.084
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น EUR
0.0952
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น USD
$0.112
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น MYR
RM0.46928
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น TRY
4.69952
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น JPY
¥17.024
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น ARS
ARS$163.74176
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น RUB
8.87488
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น INR
9.88176
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น IDR
Rp1,866.66592
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น PHP
6.62816
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น EGP
￡E.5.30544
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น BRL
R$0.60032
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น CAD
C$0.15568
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น BDT
13.70656
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น NGN
163.0272
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น COP
$434.10752
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น ZAR
R.1.9208
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น UAH
4.71408
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น TZS
T.Sh.275.184
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น VES
Bs23.856
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น CLP
$105.504
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น PKR
Rs31.46864
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น KZT
60.24704
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น THB
฿3.6232
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น TWD
NT$3.42384
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น AED
د.إ0.41104
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น CHF
Fr0.08848
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น HKD
HK$0.86912
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น AMD
֏42.87808
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น MAD
.د.م1.03264
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น MXN
$2.06192
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น SAR
ريال0.41888
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น ETB
Br16.9456
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น KES
KSh14.47376
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น JOD
د.أ0.079408
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น PLN
0.40656
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น RON
лв0.48832
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น SEK
kr1.04832
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น BGN
лв0.18704
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น HUF
Ft37.296
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น CZK
2.33632
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น KWD
د.ك0.034272
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น ILS
0.364
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น BOB
Bs0.77392
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น AZN
0.1904
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น TJS
SM1.03488
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น GEL
0.30464
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น AOA
Kz102.65808
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น BHD
.د.ب0.042112
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น BMD
$0.112
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น DKK
kr0.7168
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น HNL
L2.95232
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น MUR
5.08704
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น NAD
$1.92976
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น NOK
kr1.11552
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น NZD
$0.19264
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น PAB
B/.0.112
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น PGK
K0.46928
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น QAR
ر.ق0.40768
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น RSD
дин.11.25936
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น UZS
soʻm1,349.39728
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น ALL
L9.30384
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น ANG
ƒ0.20048
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น AWG
ƒ0.2016
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น BBD
$0.224
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น BAM
KM0.18704
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น BIF
Fr330.288
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น BND
$0.14448
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น BSD
$0.112
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น JMD
$17.96816
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น KHR
451.612
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น KMF
Fr47.376
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น LAK
2,434.78256
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น LKR
රු34.104
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น MDL
L1.8928
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น MGA
Ar506.78656
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น MOP
P0.896
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น MVR
1.7136
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น MWK
MK194.44432
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น MZN
MT7.15792
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น NPR
रु15.81888
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น PYG
794.304
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น RWF
Fr162.288
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น SBD
$0.92176
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น SCR
1.596
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น SRD
$4.42848
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น SVC
$0.98
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น SZL
L1.92976
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น TMT
m0.39312
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น TND
د.ت0.326032
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น TTD
$0.76048
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น UGX
Sh390.208
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น XAF
Fr62.944
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น XCD
$0.3024
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น XOF
Fr62.944
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น XPF
Fr11.424
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น BWP
P1.59264
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น BZD
$0.22512
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น CVE
$10.6624
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น DJF
Fr19.824
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น DOP
$7.17248
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น DZD
د.ج14.5488
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น FJD
$0.25312
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น GNF
Fr973.84
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น GTQ
Q0.85792
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น GYD
$23.45056
1 Marinade Finance(MNDE) เป็น ISK
kr13.776

Marinade Finance ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Marinade Finance ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Marinade Finance อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Marinade Finance

วันนี้ Marinade Finance (MNDE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MNDE เป็นUSD คือ 0.112 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MNDE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MNDE เป็น USD คือ $ 0.112 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Marinade Finance คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MNDE คือ $ 0.00 USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MNDE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MNDE คือ 0.00 USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MNDE คือเท่าใด?
MNDE ถึงราคา ATH ที่ 0.6674570026607753 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MNDE คือเท่าไร?
MNDE ถึงราคา ATL ที่ 0.028223705314342616 USD
ปริมาณการเทรดของ MNDE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MNDE คือ $ 122.52K USD
ปีนี้ MNDE จะสูงขึ้นอีกไหม?
MNDE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MNDE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:00:18 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Marinade Finance (MNDE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

