ราคาปัจจุบัน MULTIVERSE MONKEY วันนี้ คือ 0.00642 USD ติดตามการอัปเดตราคา MMON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MMON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

MULTIVERSE MONKEY โลโก้

ราคา MULTIVERSE MONKEY(MMON)

ราคาปัจจุบัน 1 MMON เป็น USD

$0.00642
$0.00642$0.00642
0.00%1D
USD
MULTIVERSE MONKEY (MMON) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:15:13 (UTC+8)

ข้อมูลราคา MULTIVERSE MONKEY (MMON) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00498
$ 0.00498$ 0.00498
ต่ำสุด 24h
$ 0.00813
$ 0.00813$ 0.00813
สูงสุด 24h

$ 0.00498
$ 0.00498$ 0.00498

$ 0.00813
$ 0.00813$ 0.00813

$ 0.042695293829316555
$ 0.042695293829316555$ 0.042695293829316555

$ 0.001606689268571319
$ 0.001606689268571319$ 0.001606689268571319

+5.41%

0.00%

+3.54%

+3.54%

ราคาเรียลไทม์ MULTIVERSE MONKEY (MMON) คือ $ 0.00642 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMMON ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00498 และราคาสูงสุด $ 0.00813 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MMON คือ $ 0.042695293829316555 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.001606689268571319

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MMON มีการเปลี่ยนแปลง +5.41% ในชั่วโมงที่ผ่านมา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +3.54% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

MULTIVERSE MONKEY (MMON) ข้อมูลการตลาด

No.4138

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 68.06K
$ 68.06K$ 68.06K

$ 38.52M
$ 38.52M$ 38.52M

0.00
0.00 0.00

5,999,999,999.5
5,999,999,999.5 5,999,999,999.5

5,999,999,999.5
5,999,999,999.5 5,999,999,999.5

0.00%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ MULTIVERSE MONKEY คือ $ 0.00 โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 68.06K อุปทานหมุนเวียนของ MMON คือ 0.00 โดยมีอุปทานรวมที่ 5999999999.5 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 38.52M

ประวัติราคา MULTIVERSE MONKEY (MMON) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา MULTIVERSE MONKEY ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 00.00%
30 วัน$ -0.00983-60.50%
60 วัน$ -0.01131-63.80%
90 วัน$ -0.01158-64.34%
การเปลี่ยนแปลงราคา MULTIVERSE MONKEY ในวันนี้

วันนี้ MMON บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ 0 (0.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา MULTIVERSE MONKEY ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.00983 (-60.50%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา MULTIVERSE MONKEY ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน MMON เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.01131 (-63.80%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา MULTIVERSE MONKEY ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.01158 (-64.34%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา MULTIVERSE MONKEY (MMON) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา MULTIVERSE MONKEYทันที

อะไรคือ MULTIVERSE MONKEY (MMON)

MMON คือโทเคน ERC-20 ที่ขับเคลื่อนด้วยยูทิลิตีซึ่งเป็นแกนหลักของระบบนิเวศเกม Web3 ที่กำลังเติบโต โดยผสานเกมออนไลน์สายแคชวล วัฒนธรรมมีม และแรงจูงใจบนบล็อกเชนเข้าไว้ด้วยกัน โทเคนนี้ถูกรวมเข้ากับแพลตฟอร์มเกมของตนโดยตรง ใช้ทั้งเป็นโทเคนสำหรับเข้าถึงและกลไกรับรางวัล เกมทั้งหมดดำเนินการด้วยสมาร์ตคอนแทรกต์แบบโปร่งใส เพื่อรับรองความยุติธรรมและความน่าเชื่อถือในการเล่น

MULTIVERSE MONKEY มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน MULTIVERSE MONKEY ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบMMONความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ MULTIVERSE MONKEY บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ MULTIVERSE MONKEY ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา MULTIVERSE MONKEY (USD)

MULTIVERSE MONKEY (MMON) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ MULTIVERSE MONKEY (MMON) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ MULTIVERSE MONKEY

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา MULTIVERSE MONKEY ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ MULTIVERSE MONKEY (MMON)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ MULTIVERSE MONKEY (MMON) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MMONโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ MULTIVERSE MONKEY (MMON)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ MULTIVERSE MONKEYใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ MULTIVERSE MONKEY บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

MMON เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

MULTIVERSE MONKEY ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก MULTIVERSE MONKEY ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ MULTIVERSE MONKEY อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ MULTIVERSE MONKEY

วันนี้ MULTIVERSE MONKEY (MMON) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MMON เป็นUSD คือ 0.00642 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MMON เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MMON เป็น USD คือ $ 0.00642 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ MULTIVERSE MONKEY คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MMON คือ $ 0.00 USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MMON คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MMON คือ 0.00 USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MMON คือเท่าใด?
MMON ถึงราคา ATH ที่ 0.042695293829316555 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MMON คือเท่าไร?
MMON ถึงราคา ATL ที่ 0.001606689268571319 USD
ปริมาณการเทรดของ MMON คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MMON คือ $ 68.06K USD
ปีนี้ MMON จะสูงขึ้นอีกไหม?
MMON อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MMON เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:15:13 (UTC+8)

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

