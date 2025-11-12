โทเคโนมิกส์ LINEA (LINEA)

โทเคโนมิกส์ LINEA (LINEA)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ LINEA (LINEA) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:22:53 (UTC+8)
USD

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา LINEA (LINEA)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ LINEA (LINEA) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 191.20M
$ 191.20M$ 191.20M
อุปทานรวม:
$ 72.01B
$ 72.01B$ 72.01B
อุปทานหมุนเวียน:
$ 15.48B
$ 15.48B$ 15.48B
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 889.32M
$ 889.32M$ 889.32M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.06192
$ 0.06192$ 0.06192
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.007196492054667389
$ 0.007196492054667389$ 0.007196492054667389
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.01235
$ 0.01235$ 0.01235

ข้อมูล LINEA (LINEA)

Linea คือเลเยอร์ 2 ที่ถูกสร้างขึ้นจากหลักการแรกเริ่ม เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับ Ethereum และเศรษฐกิจ ETH ทั้งหมด ทุกองค์ประกอบของการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นกลไกการเบิร์น ETH ที่เกิดประโยชน์ ผลตอบแทนดั้งเดิมที่ใช้ทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือเทคโนโลยี zk ที่เทียบเท่า Ethereum ต่างช่วยขยายคุณค่าและการใช้งานของ Ethereum Mainnet ทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนโดยกองทุนระบบนิเวศที่ใหญ่ที่สุดในวงการ ซึ่งบริหารจัดการโดยผู้พัฒนา Ethereum ที่น่าเชื่อถือที่สุด ด้วยโครงสร้างพื้นฐานระดับสถาบัน และการผสานอย่างลึกซึ้งใน DeFi Linea จึงเป็นเชนที่ดีที่สุดสำหรับทุน ETH ที่ทุกธุรกรรมและทุกบล็อกช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ Ethereum

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://linea.build/association
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://linea.build/blog/linea-tokenomics
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://lineascan.build/token/0x1789e0043623282D5DCc7F213d703C6D8BAfBB04

โทเคโนมิกส์ LINEA (LINEA): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ LINEA (LINEA) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นLINEA สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น LINEA ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ LINEA แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น LINEAกัน!

วิธีการซื้อ LINEA

สนใจเพิ่ม LINEA (LINEA) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ LINEA รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

ประวัติราคา LINEA (LINEA)

การวิเคราะห์ประวัติราคา LINEA ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา LINEA

อยากรู้ว่า LINEA จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา LINEA ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ทำไมคุณถึงควรเลือก MEXC?

MEXC เป็นหนึ่งในศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC เป็นทางลัดสู่คริปโตที่ง่ายที่สุดสำหรับคุณ

คู่เทรดมากกว่า 4,000 คู่ในตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส
ลิสต์โทเค็นเร็วที่สุดใน CEXs
สภาพคล่องอันดับ 1 ทั่วทั้งอุตสาหกรรม
ค่าธรรมเนียมต่ำสุด พร้อมบริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
การสำรองโทเค็นโปร่งใส 100% สำหรับเงินทุนของผู้ใช้
อุปสรรคการเข้าต่ำมาก: ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT
mc_how_why_title
ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT: วิธีที่ง่ายที่สุดของคุณสำหรับคริปโต!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว