ราคาปัจจุบัน Karma Coin วันนี้ คือ 0.001774 USD ติดตามการอัปเดตราคา KARMA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา KARMA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคา Karma Coin(KARMA)

ราคาปัจจุบัน 1 KARMA เป็น USD

$0.001774
+1.08%1D
Karma Coin (KARMA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:53:37 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Karma Coin (KARMA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.001727
ต่ำสุด 24h
$ 0.002185
สูงสุด 24h

$ 0.001727
$ 0.002185
--
--
+1.08%

+1.08%

-7.13%

-7.13%

ราคาเรียลไทม์ Karma Coin (KARMA) คือ $ 0.001774 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดKARMA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.001727 และราคาสูงสุด $ 0.002185 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ KARMA คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น KARMA มีการเปลี่ยนแปลง +1.08% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.08% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -7.13% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Karma Coin (KARMA) ข้อมูลการตลาด

--
----

$ 959.16
$ 1.77M
--
999,988,284
SOL

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Karma Coin คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 959.16 อุปทานหมุนเวียนของ KARMA คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 999988284 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.77M

ประวัติราคา Karma Coin (KARMA) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Karma Coin ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00001895+1.08%
30 วัน$ -0.000226-11.30%
60 วัน$ -0.000226-11.30%
90 วัน$ -0.000226-11.30%
การเปลี่ยนแปลงราคา Karma Coin ในวันนี้

วันนี้ KARMA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.00001895 (+1.08%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Karma Coin ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.000226 (-11.30%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Karma Coin ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน KARMA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.000226 (-11.30%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Karma Coin ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.000226 (-11.30%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Karma Coin (KARMA) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Karma Coinทันที

อะไรคือ Karma Coin (KARMA)

สกุลเงินดิจิทัลที่มีหัวใจ – มอบกลับคืนในจุดที่สำคัญที่สุด ในโลกที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต้องเดินควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม $KARMA จึงถูกสร้างขึ้นมาพร้อมวิสัยทัอง่าย ๆ แต่ทรงพลัง: $KARMA มุ่งมั่นที่จะเป็นสะพานที่มั่นคง โปร่งใส และยั่งยืน เชื่อมระหว่างนวัตกรรมคริปโตและความต้องการของมนุษย์จริง ๆ เราเชื่อว่าคุณค่าแท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ในตลาด แต่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้คน และนี่คือเหตุผลที่ $KARMA ถูกออกแบบมาเพื่อมอบกลับคืนในที่ที่จำเป็นและสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง

Karma Coin มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Karma Coin ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบKARMAความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Karma Coin บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Karma Coin ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Karma Coin (USD)

Karma Coin (KARMA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Karma Coin (KARMA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Karma Coin

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Karma Coin ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Karma Coin (KARMA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Karma Coin (KARMA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ KARMAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Karma Coin (KARMA)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Karma Coinใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Karma Coin บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

KARMA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

Karma Coin ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Karma Coin ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Karma Coin อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Karma Coin

วันนี้ Karma Coin (KARMA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน KARMA เป็นUSD คือ 0.001774 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน KARMA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ KARMA เป็น USD คือ $ 0.001774 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Karma Coin คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ KARMA คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ KARMA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ KARMA คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ KARMA คือเท่าใด?
KARMA ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ KARMA คือเท่าไร?
KARMA ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ KARMA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ KARMA คือ $ 959.16 USD
ปีนี้ KARMA จะสูงขึ้นอีกไหม?
KARMA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา KARMA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

