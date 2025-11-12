โทเคโนมิกส์ Karma Coin (KARMA)

โทเคโนมิกส์ Karma Coin (KARMA)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ Karma Coin (KARMA) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:22:37 (UTC+8)
USD

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา Karma Coin (KARMA)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ Karma Coin (KARMA) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
อุปทานรวม:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
อุปทานหมุนเวียน:
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.004985
$ 0.004985$ 0.004985
ต่ำสุดตลอดกาล:
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.001131
$ 0.001131$ 0.001131

ข้อมูล Karma Coin (KARMA)

สกุลเงินดิจิทัลที่มีหัวใจ – มอบกลับคืนในจุดที่สำคัญที่สุด ในโลกที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต้องเดินควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม $KARMA จึงถูกสร้างขึ้นมาพร้อมวิสัยทัอง่าย ๆ แต่ทรงพลัง: $KARMA มุ่งมั่นที่จะเป็นสะพานที่มั่นคง โปร่งใส และยั่งยืน เชื่อมระหว่างนวัตกรรมคริปโตและความต้องการของมนุษย์จริง ๆ เราเชื่อว่าคุณค่าแท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ในตลาด แต่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้คน และนี่คือเหตุผลที่ $KARMA ถูกออกแบบมาเพื่อมอบกลับคืนในที่ที่จำเป็นและสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://www.payoffyourkarma.com/
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://www.payoffyourkarma.com/whitepaper
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://solscan.io/token/EdN7mEndu6esJox7WxDdPhGZhmhYkFN9bTgsAxnNpump

โทเคโนมิกส์ Karma Coin (KARMA): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ Karma Coin (KARMA) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นKARMA สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น KARMA ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ KARMA แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น KARMAกัน!

วิธีการซื้อ KARMA

สนใจเพิ่ม Karma Coin (KARMA) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ KARMA รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

ประวัติราคา Karma Coin (KARMA)

การวิเคราะห์ประวัติราคา KARMA ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา KARMA

อยากรู้ว่า KARMA จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา KARMA ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ทำไมคุณถึงควรเลือก MEXC?

MEXC เป็นหนึ่งในศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC เป็นทางลัดสู่คริปโตที่ง่ายที่สุดสำหรับคุณ

ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT: วิธีที่ง่ายที่สุดของคุณสำหรับคริปโต!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว