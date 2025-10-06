ราคาปัจจุบัน IncomRWA วันนี้ คือ 0.01759 USD ติดตามการอัปเดตราคา IRWA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา IRWA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน IncomRWA วันนี้ คือ 0.01759 USD ติดตามการอัปเดตราคา IRWA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา IRWA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

IncomRWA โลโก้

ราคา IncomRWA(IRWA)

ราคาปัจจุบัน 1 IRWA เป็น USD

$0.01759
$0.01759$0.01759
+0.39%1D
USD
IncomRWA (IRWA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:51:48 (UTC+8)

ข้อมูลราคา IncomRWA (IRWA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01734
$ 0.01734$ 0.01734
ต่ำสุด 24h
$ 0.01772
$ 0.01772$ 0.01772
สูงสุด 24h

$ 0.01734
$ 0.01734$ 0.01734

$ 0.01772
$ 0.01772$ 0.01772

--
----

--
----

+0.39%

+0.39%

-2.34%

-2.34%

ราคาเรียลไทม์ IncomRWA (IRWA) คือ $ 0.01759 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดIRWA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01734 และราคาสูงสุด $ 0.01772 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ IRWA คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น IRWA มีการเปลี่ยนแปลง +0.39% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.39% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -2.34% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

IncomRWA (IRWA) ข้อมูลการตลาด

--
----

$ 80.54K
$ 80.54K$ 80.54K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BASE

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ IncomRWA คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 80.54K อุปทานหมุนเวียนของ IRWA คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ -- การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ --

ประวัติราคา IncomRWA (IRWA) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา IncomRWA ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.0000683+0.39%
30 วัน$ +0.00095+5.70%
60 วัน$ +0.0018+11.39%
90 วัน$ +0.01259+251.80%
การเปลี่ยนแปลงราคา IncomRWA ในวันนี้

วันนี้ IRWA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.0000683 (+0.39%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา IncomRWA ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.00095 (+5.70%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา IncomRWA ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน IRWA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.0018 (+11.39%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา IncomRWA ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.01259 (+251.80%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา IncomRWA (IRWA) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา IncomRWAทันที

อะไรคือ IncomRWA (IRWA)

IncomRWA ($iRWA) is a decentralized RWA protocol by Incomlend Group that brings real-world trade finance yields on-chain. Backed by institutional-grade portfolios of short-term trade receivables, it offers stable, USD-denominated returns uncorrelated to crypto markets. By staking $iRWA, users access predictable yield from real invoice payments, bridging the $4.5T trade finance market with Web3.

IncomRWA มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน IncomRWA ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบIRWAความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ IncomRWA บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ IncomRWA ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา IncomRWA (USD)

IncomRWA (IRWA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ IncomRWA (IRWA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ IncomRWA

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา IncomRWA ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ IncomRWA (IRWA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ IncomRWA (IRWA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ IRWAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ IncomRWA (IRWA)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ IncomRWAใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ IncomRWA บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

IRWA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 IncomRWA(IRWA) เป็น VND
462.88085
1 IncomRWA(IRWA) เป็น AUD
A$0.0265609
1 IncomRWA(IRWA) เป็น GBP
0.0131925
1 IncomRWA(IRWA) เป็น EUR
0.0149515
1 IncomRWA(IRWA) เป็น USD
$0.01759
1 IncomRWA(IRWA) เป็น MYR
RM0.0737021
1 IncomRWA(IRWA) เป็น TRY
0.7380764
1 IncomRWA(IRWA) เป็น JPY
¥2.67368
1 IncomRWA(IRWA) เป็น ARS
ARS$25.7162282
1 IncomRWA(IRWA) เป็น RUB
1.3938316
1 IncomRWA(IRWA) เป็น INR
1.5519657
1 IncomRWA(IRWA) เป็น IDR
Rp293.1665494
1 IncomRWA(IRWA) เป็น PHP
1.0409762
1 IncomRWA(IRWA) เป็น EGP
￡E.0.8332383
1 IncomRWA(IRWA) เป็น BRL
R$0.0942824
1 IncomRWA(IRWA) เป็น CAD
C$0.0244501
1 IncomRWA(IRWA) เป็น BDT
2.1526642
1 IncomRWA(IRWA) เป็น NGN
25.604004
1 IncomRWA(IRWA) เป็น COP
$68.1781364
1 IncomRWA(IRWA) เป็น ZAR
R.0.3016685
1 IncomRWA(IRWA) เป็น UAH
0.7403631
1 IncomRWA(IRWA) เป็น TZS
T.Sh.43.21863
1 IncomRWA(IRWA) เป็น VES
Bs3.74667
1 IncomRWA(IRWA) เป็น CLP
$16.56978
1 IncomRWA(IRWA) เป็น PKR
Rs4.9422623
1 IncomRWA(IRWA) เป็น KZT
9.4620128
1 IncomRWA(IRWA) เป็น THB
฿0.5690365
1 IncomRWA(IRWA) เป็น TWD
NT$0.5377263
1 IncomRWA(IRWA) เป็น AED
د.إ0.0645553
1 IncomRWA(IRWA) เป็น CHF
Fr0.0138961
1 IncomRWA(IRWA) เป็น HKD
HK$0.1364984
1 IncomRWA(IRWA) เป็น AMD
֏6.7341556
1 IncomRWA(IRWA) เป็น MAD
.د.م0.1621798
1 IncomRWA(IRWA) เป็น MXN
$0.3238319
1 IncomRWA(IRWA) เป็น SAR
ريال0.0657866
1 IncomRWA(IRWA) เป็น ETB
Br2.661367
1 IncomRWA(IRWA) เป็น KES
KSh2.2731557
1 IncomRWA(IRWA) เป็น JOD
د.أ0.01247131
1 IncomRWA(IRWA) เป็น PLN
0.0638517
1 IncomRWA(IRWA) เป็น RON
лв0.0766924
1 IncomRWA(IRWA) เป็น SEK
kr0.1646424
1 IncomRWA(IRWA) เป็น BGN
лв0.0293753
1 IncomRWA(IRWA) เป็น HUF
Ft5.85747
1 IncomRWA(IRWA) เป็น CZK
0.3669274
1 IncomRWA(IRWA) เป็น KWD
د.ك0.00538254
1 IncomRWA(IRWA) เป็น ILS
0.0571675
1 IncomRWA(IRWA) เป็น BOB
Bs0.1215469
1 IncomRWA(IRWA) เป็น AZN
0.029903
1 IncomRWA(IRWA) เป็น TJS
SM0.1625316
1 IncomRWA(IRWA) เป็น GEL
0.0478448
1 IncomRWA(IRWA) เป็น AOA
Kz16.1228181
1 IncomRWA(IRWA) เป็น BHD
.د.ب0.00661384
1 IncomRWA(IRWA) เป็น BMD
$0.01759
1 IncomRWA(IRWA) เป็น DKK
kr0.112576
1 IncomRWA(IRWA) เป็น HNL
L0.4636724
1 IncomRWA(IRWA) เป็น MUR
0.7989378
1 IncomRWA(IRWA) เป็น NAD
$0.3030757
1 IncomRWA(IRWA) เป็น NOK
kr0.1751964
1 IncomRWA(IRWA) เป็น NZD
$0.0302548
1 IncomRWA(IRWA) เป็น PAB
B/.0.01759
1 IncomRWA(IRWA) เป็น PGK
K0.0737021
1 IncomRWA(IRWA) เป็น QAR
ر.ق0.0640276
1 IncomRWA(IRWA) เป็น RSD
дин.1.7683227
1 IncomRWA(IRWA) เป็น UZS
soʻm211.9276621
1 IncomRWA(IRWA) เป็น ALL
L1.4612013
1 IncomRWA(IRWA) เป็น ANG
ƒ0.0314861
1 IncomRWA(IRWA) เป็น AWG
ƒ0.031662
1 IncomRWA(IRWA) เป็น BBD
$0.03518
1 IncomRWA(IRWA) เป็น BAM
KM0.0293753
1 IncomRWA(IRWA) เป็น BIF
Fr51.87291
1 IncomRWA(IRWA) เป็น BND
$0.0226911
1 IncomRWA(IRWA) เป็น BSD
$0.01759
1 IncomRWA(IRWA) เป็น JMD
$2.8219637
1 IncomRWA(IRWA) เป็น KHR
70.9272775
1 IncomRWA(IRWA) เป็น KMF
Fr7.44057
1 IncomRWA(IRWA) เป็น LAK
382.3912967
1 IncomRWA(IRWA) เป็น LKR
රු5.356155
1 IncomRWA(IRWA) เป็น MDL
L0.297271
1 IncomRWA(IRWA) เป็น MGA
Ar79.5926392
1 IncomRWA(IRWA) เป็น MOP
P0.14072
1 IncomRWA(IRWA) เป็น MVR
0.269127
1 IncomRWA(IRWA) เป็น MWK
MK30.5381749
1 IncomRWA(IRWA) เป็น MZN
MT1.1241769
1 IncomRWA(IRWA) เป็น NPR
रु2.4844116
1 IncomRWA(IRWA) เป็น PYG
124.74828
1 IncomRWA(IRWA) เป็น RWF
Fr25.48791
1 IncomRWA(IRWA) เป็น SBD
$0.1447657
1 IncomRWA(IRWA) เป็น SCR
0.2506575
1 IncomRWA(IRWA) เป็น SRD
$0.6955086
1 IncomRWA(IRWA) เป็น SVC
$0.1539125
1 IncomRWA(IRWA) เป็น SZL
L0.3030757
1 IncomRWA(IRWA) เป็น TMT
m0.0617409
1 IncomRWA(IRWA) เป็น TND
د.ت0.05162665
1 IncomRWA(IRWA) เป็น TTD
$0.1194361
1 IncomRWA(IRWA) เป็น UGX
Sh61.28356
1 IncomRWA(IRWA) เป็น XAF
Fr9.88558
1 IncomRWA(IRWA) เป็น XCD
$0.047493
1 IncomRWA(IRWA) เป็น XOF
Fr9.88558
1 IncomRWA(IRWA) เป็น XPF
Fr1.79418
1 IncomRWA(IRWA) เป็น BWP
P0.2501298
1 IncomRWA(IRWA) เป็น BZD
$0.0353559
1 IncomRWA(IRWA) เป็น CVE
$1.674568
1 IncomRWA(IRWA) เป็น DJF
Fr3.11343
1 IncomRWA(IRWA) เป็น DOP
$1.1264636
1 IncomRWA(IRWA) เป็น DZD
د.ج2.284941
1 IncomRWA(IRWA) เป็น FJD
$0.0397534
1 IncomRWA(IRWA) เป็น GNF
Fr152.94505
1 IncomRWA(IRWA) เป็น GTQ
Q0.1347394
1 IncomRWA(IRWA) เป็น GYD
$3.6829942
1 IncomRWA(IRWA) เป็น ISK
kr2.16357

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก IncomRWA ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ IncomRWA

วันนี้ IncomRWA (IRWA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน IRWA เป็นUSD คือ 0.01759 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน IRWA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ IRWA เป็น USD คือ $ 0.01759 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ IncomRWA คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ IRWA คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ IRWA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ IRWA คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ IRWA คือเท่าใด?
IRWA ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ IRWA คือเท่าไร?
IRWA ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ IRWA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ IRWA คือ $ 80.54K USD
ปีนี้ IRWA จะสูงขึ้นอีกไหม?
IRWA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา IRWA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:51:48 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ IncomRWA (IRWA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

