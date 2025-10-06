ราคา HUMP AI(HUMP)
ราคาเรียลไทม์ HUMP AI (HUMP) คือ $ 0.000034 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดHUMP ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.000027 และราคาสูงสุด $ 0.000049 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ HUMP คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น HUMP มีการเปลี่ยนแปลง -2.86% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.85% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -12.83% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ HUMP AI คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 18.11K อุปทานหมุนเวียนของ HUMP คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 5000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 170.00K
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา HUMP AI ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.000001
|-2.85%
|30 วัน
|$ -0.000006
|-15.00%
|60 วัน
|$ -0.024966
|-99.87%
|90 วัน
|$ -0.024966
|-99.87%
วันนี้ HUMP บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.000001 (-2.85%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.000006 (-15.00%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน HUMP เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.024966 (-99.87%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.024966 (-99.87%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา HUMP AI (HUMP) หรือไม่?
ตรวจสอบหน้าประวัติราคา HUMP AIทันที
HUMP AI คืออีโคซิสเต็ม GameFi ที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยมีตัวละครเอกอย่าง Humpty Dumpty เป็นศูนย์กลาง ออกแบบมาเพื่อรองรับผู้ใช้งานยุคใหม่ที่เน้นการใช้งานผ่าน Telegram โดยเฉพาะ แพลตฟอร์มนี้ใช้เอเจนต์ AI อัจฉริยะในการตรวจสอบการเล่น ปรับระดับความยาก และให้รางวัลแก่ผู้เล่นตามการมีส่วนร่วม โดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปหรือเชื่อมกระเป๋าเงิน ผู้ใช้สามารถเล่นผ่าน Telegram Mini-App แบบอินเทอร์แอคทีฟ ทำภารกิจ รับโทเคน และไต่อันดับบนกระดานผู้นำแบบเรียลไทม์ได้ทันที
HUMP AI มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน HUMP AI ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา
นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบHUMPความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ HUMP AI บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ
ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ HUMP AI ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ
HUMP AI (HUMP) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ HUMP AI (HUMP) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ HUMP AI
ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา HUMP AI ตอนนี้!
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ HUMP AI (HUMP) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ HUMPโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
กำลังมองหาวิธีการซื้อ HUMP AIใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ HUMP AI บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก HUMP AI ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
