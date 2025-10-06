ราคาปัจจุบัน HUMP AI วันนี้ คือ 0.000034 USD ติดตามการอัปเดตราคา HUMP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา HUMP ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน HUMP AI วันนี้ คือ 0.000034 USD ติดตามการอัปเดตราคา HUMP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา HUMP ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคา HUMP AI(HUMP)

ราคาปัจจุบัน 1 HUMP เป็น USD

$0.000034
$0.000034
-2.85%1D
USD
HUMP AI (HUMP) กราฟราคาสด
ข้อมูลราคา HUMP AI (HUMP) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.000027
$ 0.000027
ต่ำสุด 24h
$ 0.000049
$ 0.000049
สูงสุด 24h

$ 0.000027
$ 0.000027$ 0.000027

$ 0.000049
$ 0.000049$ 0.000049

--
----

--
----

-2.86%

-2.85%

-12.83%

-12.83%

ราคาเรียลไทม์ HUMP AI (HUMP) คือ $ 0.000034 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดHUMP ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.000027 และราคาสูงสุด $ 0.000049 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ HUMP คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น HUMP มีการเปลี่ยนแปลง -2.86% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.85% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -12.83% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

HUMP AI (HUMP) ข้อมูลการตลาด

--
----

$ 18.11K
$ 18.11K$ 18.11K

$ 170.00K
$ 170.00K$ 170.00K

--
----

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ HUMP AI คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 18.11K อุปทานหมุนเวียนของ HUMP คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 5000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 170.00K

ประวัติราคา HUMP AI (HUMP) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา HUMP AI ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000001-2.85%
30 วัน$ -0.000006-15.00%
60 วัน$ -0.024966-99.87%
90 วัน$ -0.024966-99.87%
การเปลี่ยนแปลงราคา HUMP AI ในวันนี้

วันนี้ HUMP บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.000001 (-2.85%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา HUMP AI ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.000006 (-15.00%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา HUMP AI ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน HUMP เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.024966 (-99.87%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา HUMP AI ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.024966 (-99.87%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา HUMP AI (HUMP) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา HUMP AIทันที

อะไรคือ HUMP AI (HUMP)

HUMP AI คืออีโคซิสเต็ม GameFi ที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยมีตัวละครเอกอย่าง Humpty Dumpty เป็นศูนย์กลาง ออกแบบมาเพื่อรองรับผู้ใช้งานยุคใหม่ที่เน้นการใช้งานผ่าน Telegram โดยเฉพาะ แพลตฟอร์มนี้ใช้เอเจนต์ AI อัจฉริยะในการตรวจสอบการเล่น ปรับระดับความยาก และให้รางวัลแก่ผู้เล่นตามการมีส่วนร่วม โดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปหรือเชื่อมกระเป๋าเงิน ผู้ใช้สามารถเล่นผ่าน Telegram Mini-App แบบอินเทอร์แอคทีฟ ทำภารกิจ รับโทเคน และไต่อันดับบนกระดานผู้นำแบบเรียลไทม์ได้ทันที

HUMP AI มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน HUMP AI ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบHUMPความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ HUMP AI บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ HUMP AI ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา HUMP AI (USD)

HUMP AI (HUMP) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ HUMP AI (HUMP) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ HUMP AI

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา HUMP AI ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ HUMP AI (HUMP)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ HUMP AI (HUMP) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ HUMPโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ HUMP AI (HUMP)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ HUMP AIใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ HUMP AI บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

HUMP เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ HUMP AI

วันนี้ HUMP AI (HUMP) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน HUMP เป็นUSD คือ 0.000034 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน HUMP เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ HUMP เป็น USD คือ $ 0.000034 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ HUMP AI คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ HUMP คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ HUMP คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ HUMP คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ HUMP คือเท่าใด?
HUMP ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ HUMP คือเท่าไร?
HUMP ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ HUMP คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ HUMP คือ $ 18.11K USD
ปีนี้ HUMP จะสูงขึ้นอีกไหม?
HUMP อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา HUMP เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

