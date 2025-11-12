โทเคโนมิกส์ HUMP AI (HUMP)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ HUMP AI (HUMP) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:44:32 (UTC+8)
USD

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา HUMP AI (HUMP)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ HUMP AI (HUMP) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
--
----
อุปทานรวม:
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
อุปทานหมุนเวียน:
--
----
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 140.00K
$ 140.00K$ 140.00K
สูงสุดตลอดกาล:
$ 850
$ 850$ 850
ต่ำสุดตลอดกาล:
--
----
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.000028
$ 0.000028$ 0.000028

ข้อมูล HUMP AI (HUMP)

HUMP AI คืออีโคซิสเต็ม GameFi ที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยมีตัวละครเอกอย่าง Humpty Dumpty เป็นศูนย์กลาง ออกแบบมาเพื่อรองรับผู้ใช้งานยุคใหม่ที่เน้นการใช้งานผ่าน Telegram โดยเฉพาะ แพลตฟอร์มนี้ใช้เอเจนต์ AI อัจฉริยะในการตรวจสอบการเล่น ปรับระดับความยาก และให้รางวัลแก่ผู้เล่นตามการมีส่วนร่วม โดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปหรือเชื่อมกระเป๋าเงิน ผู้ใช้สามารถเล่นผ่าน Telegram Mini-App แบบอินเทอร์แอคทีฟ ทำภารกิจ รับโทเคน และไต่อันดับบนกระดานผู้นำแบบเรียลไทม์ได้ทันที

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://www.humptydumpty.world/
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://humptydumpty.gitbook.io/humptydumpty-docs/
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://bscscan.com/token/0x836292f5bf88c9978a873dcd965b4b0e4269b508

โทเคโนมิกส์ HUMP AI (HUMP): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ HUMP AI (HUMP) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นHUMP สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น HUMP ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ HUMP แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น HUMPกัน!

วิธีการซื้อ HUMP

สนใจเพิ่ม HUMP AI (HUMP) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ HUMP รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

ประวัติราคา HUMP AI (HUMP)

การวิเคราะห์ประวัติราคา HUMP ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา HUMP

อยากรู้ว่า HUMP จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา HUMP ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ทำไมคุณถึงควรเลือก MEXC?

MEXC เป็นหนึ่งในศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC เป็นทางลัดสู่คริปโตที่ง่ายที่สุดสำหรับคุณ

คู่เทรดมากกว่า 4,000 คู่ในตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส
ลิสต์โทเค็นเร็วที่สุดใน CEXs
สภาพคล่องอันดับ 1 ทั่วทั้งอุตสาหกรรม
ค่าธรรมเนียมต่ำสุด พร้อมบริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
การสำรองโทเค็นโปร่งใส 100% สำหรับเงินทุนของผู้ใช้
อุปสรรคการเข้าต่ำมาก: ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT
ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT: วิธีที่ง่ายที่สุดของคุณสำหรับคริปโต!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว