ราคาปัจจุบัน GPTON วันนี้ คือ 0.02046 USD ติดตามการอัปเดตราคา GPTON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา GPTON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคา GPTON(GPTON)

ราคาปัจจุบัน 1 GPTON เป็น USD

$0.02046
$0.02046$0.02046
-0.58%1D
USD
GPTON (GPTON) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:48:53 (UTC+8)

ข้อมูลราคา GPTON (GPTON) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.02041
$ 0.02041$ 0.02041
ต่ำสุด 24h
$ 0.02232
$ 0.02232$ 0.02232
สูงสุด 24h

$ 0.02041
$ 0.02041$ 0.02041

$ 0.02232
$ 0.02232$ 0.02232

$ 0.04540726520022076
$ 0.04540726520022076$ 0.04540726520022076

$ 0.024354338596202823
$ 0.024354338596202823$ 0.024354338596202823

-0.44%

-0.58%

-4.40%

-4.40%

ราคาเรียลไทม์ GPTON (GPTON) คือ $ 0.02046 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดGPTON ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.02041 และราคาสูงสุด $ 0.02232 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ GPTON คือ $ 0.04540726520022076 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.024354338596202823

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น GPTON มีการเปลี่ยนแปลง -0.44% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.58% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -4.40% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

GPTON (GPTON) ข้อมูลการตลาด

No.4053

$ 20.46M
$ 20.46M$ 20.46M

$ 48.99K
$ 48.99K$ 48.99K

$ 20.46M
$ 20.46M$ 20.46M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,933
999,999,933 999,999,933

999,999,933
999,999,933 999,999,933

100.00%

2025-07-19 00:00:00

$ 0.00099
$ 0.00099$ 0.00099

TONCOIN

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ GPTON คือ $ 20.46M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 48.99K อุปทานหมุนเวียนของ GPTON คือ 1000.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 999999933 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 20.46M

ประวัติราคา GPTON (GPTON) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา GPTON ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0001194-0.58%
30 วัน$ -0.01025-33.38%
60 วัน$ +0.00146+7.68%
90 วัน$ +0.00146+7.68%
การเปลี่ยนแปลงราคา GPTON ในวันนี้

วันนี้ GPTON บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.0001194 (-0.58%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา GPTON ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.01025 (-33.38%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา GPTON ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน GPTON เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.00146 (+7.68%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา GPTON ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.00146 (+7.68%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา GPTON (GPTON) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา GPTONทันที

อะไรคือ GPTON (GPTON)

AI Messenger พร้อมแพลตฟอร์มเกม P2P บน TON ผู้ใช้สามารถใช้โทเคนเพื่อเล่นเกมแบบ P2P รวมถึงเป็นระบบการชำระเงินสำหรับ AI ในแอปแชท

GPTON มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน GPTON ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบGPTONความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ GPTON บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ GPTON ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา GPTON (USD)

GPTON (GPTON) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ GPTON (GPTON) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ GPTON

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา GPTON ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ GPTON (GPTON)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ GPTON (GPTON) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ GPTONโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ GPTON (GPTON)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ GPTONใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ GPTON บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ GPTON

วันนี้ GPTON (GPTON) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน GPTON เป็นUSD คือ 0.02046 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน GPTON เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ GPTON เป็น USD คือ $ 0.02046 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ GPTON คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ GPTON คือ $ 20.46M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ GPTON คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ GPTON คือ 1000.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ GPTON คือเท่าใด?
GPTON ถึงราคา ATH ที่ 0.04540726520022076 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ GPTON คือเท่าไร?
GPTON ถึงราคา ATL ที่ 0.024354338596202823 USD
ปริมาณการเทรดของ GPTON คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ GPTON คือ $ 48.99K USD
ปีนี้ GPTON จะสูงขึ้นอีกไหม?
GPTON อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา GPTON เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:48:53 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

