FreeStyle Classic โลโก้

ราคา FreeStyle Classic(FST)

ราคาปัจจุบัน 1 FST เป็น USD

$0.0673
$0.0673$0.0673
-0.13%1D
USD
FreeStyle Classic (FST) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:12:39 (UTC+8)

ข้อมูลราคา FreeStyle Classic (FST) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.06719
$ 0.06719$ 0.06719
ต่ำสุด 24h
$ 0.09136
$ 0.09136$ 0.09136
สูงสุด 24h

$ 0.06719
$ 0.06719$ 0.06719

$ 0.09136
$ 0.09136$ 0.09136

$ 0.16619478956911515
$ 0.16619478956911515$ 0.16619478956911515

$ 0.025653004858575232
$ 0.025653004858575232$ 0.025653004858575232

-0.45%

-0.13%

-29.69%

-29.69%

ราคาเรียลไทม์ FreeStyle Classic (FST) คือ $ 0.0673 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดFST ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.06719 และราคาสูงสุด $ 0.09136 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ FST คือ $ 0.16619478956911515 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.025653004858575232

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น FST มีการเปลี่ยนแปลง -0.45% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.13% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -29.69% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

FreeStyle Classic (FST) ข้อมูลการตลาด

No.1311

$ 5.51M
$ 5.51M$ 5.51M

$ 56.53K
$ 56.53K$ 56.53K

$ 67.30M
$ 67.30M$ 67.30M

81.85M
81.85M 81.85M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

8.18%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ FreeStyle Classic คือ $ 5.51M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 56.53K อุปทานหมุนเวียนของ FST คือ 81.85M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 67.30M

ประวัติราคา FreeStyle Classic (FST) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา FreeStyle Classic ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0000876-0.13%
30 วัน$ -0.03362-33.32%
60 วัน$ +0.03182+89.68%
90 วัน$ +0.0573+573.00%
การเปลี่ยนแปลงราคา FreeStyle Classic ในวันนี้

วันนี้ FST บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.0000876 (-0.13%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา FreeStyle Classic ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.03362 (-33.32%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา FreeStyle Classic ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน FST เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.03182 (+89.68%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา FreeStyle Classic ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.0573 (+573.00%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา FreeStyle Classic (FST) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา FreeStyle Classicทันที

อะไรคือ FreeStyle Classic (FST)

FreeStyle Classic ไม่ใช่แค่ความบันเทิง—แต่คือสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่กลับมาเกิดใหม่บนบล็อกเชน ตั้งแต่ท้องถนนจนถึงเวทีระดับโลก FreeStyle ไม่เคยเป็นแค่กีฬา แต่มันคือไลฟ์สไตล์ ภาษา และการเคลื่อนไหว และตอนนี้ตำนานบทนั้นได้พัฒนาเข้าสู่โลก Web3 ที่ซึ่งวัฒนธรรม มีม และชุมชนมาบรรจบกัน และผู้เข้าร่วมทุกคนจะกลายเป็นเจ้าของร่วมในเรื่องราวนี้

FreeStyle Classic มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน FreeStyle Classic ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบFSTความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ FreeStyle Classic บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ FreeStyle Classic ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา FreeStyle Classic (USD)

FreeStyle Classic (FST) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ FreeStyle Classic (FST) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ FreeStyle Classic

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา FreeStyle Classic ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ FreeStyle Classic (FST)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ FreeStyle Classic (FST) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ FSTโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ FreeStyle Classic (FST)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ FreeStyle Classicใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ FreeStyle Classic บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

FST เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 FreeStyle Classic(FST) เป็น VND
1,770.9995
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น AUD
A$0.101623
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น GBP
0.050475
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น EUR
0.057205
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น USD
$0.0673
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น MYR
RM0.281987
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น TRY
2.823908
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น JPY
¥10.2296
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น ARS
ARS$99.116075
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น RUB
5.333525
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น INR
5.937206
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น IDR
Rp1,121.666218
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น PHP
3.980795
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น EGP
￡E.3.188001
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น BRL
R$0.360728
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น CAD
C$0.093547
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น BDT
8.236174
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น NGN
97.96188
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น COP
$258.845895
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น ZAR
R.1.154868
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น UAH
2.832657
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น TZS
T.Sh.165.3561
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น VES
Bs14.3349
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น CLP
$63.262
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น PKR
Rs19.070128
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น KZT
36.202016
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น THB
฿2.174463
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น TWD
NT$2.058034
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น AED
د.إ0.246991
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น CHF
Fr0.053167
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น HKD
HK$0.522248
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น AMD
֏25.765132
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น MAD
.د.م0.621179
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น MXN
$1.23832
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น SAR
ريال0.252375
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น ETB
Br10.204699
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น KES
KSh8.691122
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น JOD
د.أ0.0477157
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น PLN
0.243626
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น RON
лв0.293428
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น SEK
kr0.629255
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น BGN
лв0.112391
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น HUF
Ft22.402824
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น CZK
1.404551
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น KWD
د.ك0.0205938
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น ILS
0.218725
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น BOB
Bs0.465043
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น AZN
0.11441
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น TJS
SM0.621852
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น GEL
0.183056
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น AOA
Kz61.348661
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น BHD
.د.ب0.0253048
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น BMD
$0.0673
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น DKK
kr0.43072
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น HNL
L1.772009
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น MUR
3.050709
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น NAD
$1.162271
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น NOK
kr0.670308
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น NZD
$0.116429
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น PAB
B/.0.0673
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น PGK
K0.283333
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น QAR
ر.ق0.244972
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น RSD
дин.6.767015
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น UZS
soʻm820.731576
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น ALL
L5.588592
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น ANG
ƒ0.120467
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น AWG
ƒ0.12114
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น BBD
$0.1346
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น BAM
KM0.112391
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น BIF
Fr198.4677
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น BND
$0.086817
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น BSD
$0.0673
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น JMD
$10.796939
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น KHR
271.370425
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น KMF
Fr28.4679
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น LAK
1,463.043449
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น LKR
රු20.49285
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น MDL
L1.13737
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น MGA
Ar300.446044
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น MOP
P0.5384
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น MVR
1.02969
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น MWK
MK116.840203
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น MZN
MT4.301143
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น NPR
रु9.505452
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น PYG
477.2916
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น RWF
Fr97.7869
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น SBD
$0.553879
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น SCR
0.919991
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น SRD
$2.661042
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น SVC
$0.588875
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น SZL
L1.161598
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น TMT
m0.236223
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น TND
د.ت0.1975255
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น TTD
$0.456967
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น UGX
Sh234.4732
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น XAF
Fr37.8226
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น XCD
$0.18171
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น XOF
Fr37.8226
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น XPF
Fr6.8646
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น BWP
P0.957006
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น BZD
$0.135273
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น CVE
$6.369272
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น DJF
Fr11.9794
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น DOP
$4.309219
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น DZD
د.ج8.74227
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น FJD
$0.152098
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น GNF
Fr585.1735
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น GTQ
Q0.515518
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น GYD
$14.091274
1 FreeStyle Classic(FST) เป็น ISK
kr8.2779

FreeStyle Classic ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก FreeStyle Classic ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ FreeStyle Classic อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ FreeStyle Classic

วันนี้ FreeStyle Classic (FST) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน FST เป็นUSD คือ 0.0673 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน FST เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ FST เป็น USD คือ $ 0.0673 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ FreeStyle Classic คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ FST คือ $ 5.51M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ FST คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ FST คือ 81.85M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ FST คือเท่าใด?
FST ถึงราคา ATH ที่ 0.16619478956911515 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ FST คือเท่าไร?
FST ถึงราคา ATL ที่ 0.025653004858575232 USD
ปริมาณการเทรดของ FST คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ FST คือ $ 56.53K USD
ปีนี้ FST จะสูงขึ้นอีกไหม?
FST อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา FST เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:12:39 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ FreeStyle Classic (FST)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ FST เป็น USD

จำนวน

FST
FST
USD
USD

1 FST = 0.0673 USD

เทรด FST

FST/USDT
$0.0673
$0.0673$0.0673
-0.01%

