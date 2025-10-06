ราคาปัจจุบัน Fleek วันนี้ คือ 0.1797 USD ติดตามการอัปเดตราคา FLK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FLK ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Fleek วันนี้ คือ 0.1797 USD ติดตามการอัปเดตราคา FLK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FLK ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Fleek โลโก้

ราคา Fleek(FLK)

ราคาปัจจุบัน 1 FLK เป็น USD

$0.1797
+1.87%1D
USD
Fleek (FLK) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:24:34 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Fleek (FLK) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.1679
ต่ำสุด 24h
$ 0.1898
สูงสุด 24h

$ 0.1679
$ 0.1898
$ 0.6289933396082115
$ 0.11349214572806128
+1.81%

+1.87%

-30.70%

-30.70%

ราคาเรียลไทม์ Fleek (FLK) คือ $ 0.1797 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดFLK ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.1679 และราคาสูงสุด $ 0.1898 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ FLK คือ $ 0.6289933396082115 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.11349214572806128

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น FLK มีการเปลี่ยนแปลง +1.81% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.87% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -30.70% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Fleek (FLK) ข้อมูลการตลาด

No.1590

$ 3.59M
$ 129.53K
$ 17.97M
20.00M
100,000,000
100,000,000
20.00%

BASE

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Fleek คือ $ 3.59M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 129.53K อุปทานหมุนเวียนของ FLK คือ 20.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 17.97M

ประวัติราคา Fleek (FLK) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Fleek ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.003299+1.87%
30 วัน$ -0.0703-28.12%
60 วัน$ -0.0703-28.12%
90 วัน$ -0.0703-28.12%
การเปลี่ยนแปลงราคา Fleek ในวันนี้

วันนี้ FLK บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.003299 (+1.87%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Fleek ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.0703 (-28.12%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Fleek ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน FLK เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.0703 (-28.12%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Fleek ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.0703 (-28.12%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Fleek (FLK) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Fleekทันที

อะไรคือ Fleek (FLK)

The Platform คือแพลตฟอร์มโซเชียลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถสร้างและปรับแต่งคอนเทนต์ด้วย AI แล้วแชร์ต่อบนโซเชียลมีเดีย เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มโซเชียลยุคแรก ๆ ที่ผสานเทคโนโลยี AI เข้ากับบล็อกเชน เพื่อมอบประสบการณ์ทางสังคมรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใคร

Fleek มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Fleek ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบFLKความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Fleek บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Fleek ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Fleek (USD)

Fleek (FLK) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Fleek (FLK) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Fleek

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Fleek ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Fleek (FLK)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Fleek (FLK) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ FLKโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Fleek (FLK)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Fleekใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Fleek บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

FLK เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Fleek(FLK) เป็น VND
4,728.8055
1 Fleek(FLK) เป็น AUD
A$0.271347
1 Fleek(FLK) เป็น GBP
0.134775
1 Fleek(FLK) เป็น EUR
0.152745
1 Fleek(FLK) เป็น USD
$0.1797
1 Fleek(FLK) เป็น MYR
RM0.752943
1 Fleek(FLK) เป็น TRY
7.536618
1 Fleek(FLK) เป็น JPY
¥27.3144
1 Fleek(FLK) เป็น ARS
ARS$264.653175
1 Fleek(FLK) เป็น RUB
14.237631
1 Fleek(FLK) เป็น INR
15.86751
1 Fleek(FLK) เป็น IDR
Rp2,994.998802
1 Fleek(FLK) เป็น PHP
10.62027
1 Fleek(FLK) เป็น EGP
￡E.8.510592
1 Fleek(FLK) เป็น BRL
R$0.961395
1 Fleek(FLK) เป็น CAD
C$0.249783
1 Fleek(FLK) เป็น BDT
21.991686
1 Fleek(FLK) เป็น NGN
261.952284
1 Fleek(FLK) เป็น COP
$691.153155
1 Fleek(FLK) เป็น ZAR
R.3.081855
1 Fleek(FLK) เป็น UAH
7.563573
1 Fleek(FLK) เป็น TZS
T.Sh.441.5229
1 Fleek(FLK) เป็น VES
Bs38.9949
1 Fleek(FLK) เป็น CLP
$169.4571
1 Fleek(FLK) เป็น PKR
Rs50.74728
1 Fleek(FLK) เป็น KZT
95.889717
1 Fleek(FLK) เป็น THB
฿5.806107
1 Fleek(FLK) เป็น TWD
NT$5.489835
1 Fleek(FLK) เป็น AED
د.إ0.659499
1 Fleek(FLK) เป็น CHF
Fr0.141963
1 Fleek(FLK) เป็น HKD
HK$1.394472
1 Fleek(FLK) เป็น AMD
֏68.796348
1 Fleek(FLK) เป็น MAD
.د.م1.656834
1 Fleek(FLK) เป็น MXN
$3.310074
1 Fleek(FLK) เป็น SAR
ريال0.673875
1 Fleek(FLK) เป็น ETB
Br27.222753
1 Fleek(FLK) เป็น KES
KSh23.224428
1 Fleek(FLK) เป็น JOD
د.أ0.1274073
1 Fleek(FLK) เป็น PLN
0.652311
1 Fleek(FLK) เป็น RON
лв0.783492
1 Fleek(FLK) เป็น SEK
kr1.681992
1 Fleek(FLK) เป็น BGN
лв0.300099
1 Fleek(FLK) เป็น HUF
Ft59.879634
1 Fleek(FLK) เป็น CZK
3.748542
1 Fleek(FLK) เป็น KWD
د.ك0.0549882
1 Fleek(FLK) เป็น ILS
0.584025
1 Fleek(FLK) เป็น BOB
Bs1.241727
1 Fleek(FLK) เป็น AZN
0.30549
1 Fleek(FLK) เป็น TJS
SM1.660428
1 Fleek(FLK) เป็น GEL
0.488784
1 Fleek(FLK) เป็น AOA
Kz164.711223
1 Fleek(FLK) เป็น BHD
.د.ب0.0675672
1 Fleek(FLK) เป็น BMD
$0.1797
1 Fleek(FLK) เป็น DKK
kr1.15008
1 Fleek(FLK) เป็น HNL
L4.72611
1 Fleek(FLK) เป็น MUR
8.154786
1 Fleek(FLK) เป็น NAD
$3.094434
1 Fleek(FLK) เป็น NOK
kr1.793406
1 Fleek(FLK) เป็น NZD
$0.309084
1 Fleek(FLK) เป็น PAB
B/.0.1797
1 Fleek(FLK) เป็น PGK
K0.756537
1 Fleek(FLK) เป็น QAR
ر.ق0.654108
1 Fleek(FLK) เป็น RSD
дин.18.076023
1 Fleek(FLK) เป็น UZS
soʻm2,165.059743
1 Fleek(FLK) เป็น ALL
L14.911506
1 Fleek(FLK) เป็น ANG
ƒ0.321663
1 Fleek(FLK) เป็น AWG
ƒ0.32346
1 Fleek(FLK) เป็น BBD
$0.3594
1 Fleek(FLK) เป็น BAM
KM0.300099
1 Fleek(FLK) เป็น BIF
Fr529.9353
1 Fleek(FLK) เป็น BND
$0.231813
1 Fleek(FLK) เป็น BSD
$0.1797
1 Fleek(FLK) เป็น JMD
$28.829271
1 Fleek(FLK) เป็น KHR
724.595325
1 Fleek(FLK) เป็น KMF
Fr75.6537
1 Fleek(FLK) เป็น LAK
3,906.521661
1 Fleek(FLK) เป็น LKR
රු54.71865
1 Fleek(FLK) เป็น MDL
L3.047712
1 Fleek(FLK) เป็น MGA
Ar805.82871
1 Fleek(FLK) เป็น MOP
P1.4376
1 Fleek(FLK) เป็น MVR
2.74941
1 Fleek(FLK) เป็น MWK
MK311.978967
1 Fleek(FLK) เป็น MZN
MT11.48283
1 Fleek(FLK) เป็น NPR
रु25.380828
1 Fleek(FLK) เป็น PYG
1,274.4324
1 Fleek(FLK) เป็น RWF
Fr260.7447
1 Fleek(FLK) เป็น SBD
$1.477134
1 Fleek(FLK) เป็น SCR
2.560725
1 Fleek(FLK) เป็น SRD
$7.105338
1 Fleek(FLK) เป็น SVC
$1.572375
1 Fleek(FLK) เป็น SZL
L3.094434
1 Fleek(FLK) เป็น TMT
m0.62895
1 Fleek(FLK) เป็น TND
د.ت0.5240052
1 Fleek(FLK) เป็น TTD
$1.220163
1 Fleek(FLK) เป็น UGX
Sh626.0748
1 Fleek(FLK) เป็น XAF
Fr101.1711
1 Fleek(FLK) เป็น XCD
$0.48519
1 Fleek(FLK) เป็น XOF
Fr101.1711
1 Fleek(FLK) เป็น XPF
Fr18.3294
1 Fleek(FLK) เป็น BWP
P2.555334
1 Fleek(FLK) เป็น BZD
$0.361197
1 Fleek(FLK) เป็น CVE
$17.006808
1 Fleek(FLK) เป็น DJF
Fr31.8069
1 Fleek(FLK) เป็น DOP
$11.529552
1 Fleek(FLK) เป็น DZD
د.ج23.34303
1 Fleek(FLK) เป็น FJD
$0.406122
1 Fleek(FLK) เป็น GNF
Fr1,562.4915
1 Fleek(FLK) เป็น GTQ
Q1.376502
1 Fleek(FLK) เป็น GYD
$37.625586
1 Fleek(FLK) เป็น ISK
kr22.1031

Fleek ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Fleek ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Fleek อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Fleek

วันนี้ Fleek (FLK) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน FLK เป็นUSD คือ 0.1797 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน FLK เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ FLK เป็น USD คือ $ 0.1797 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Fleek คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ FLK คือ $ 3.59M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ FLK คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ FLK คือ 20.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ FLK คือเท่าใด?
FLK ถึงราคา ATH ที่ 0.6289933396082115 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ FLK คือเท่าไร?
FLK ถึงราคา ATL ที่ 0.11349214572806128 USD
ปริมาณการเทรดของ FLK คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ FLK คือ $ 129.53K USD
ปีนี้ FLK จะสูงขึ้นอีกไหม?
FLK อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา FLK เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:24:34 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Fleek (FLK)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ FLK เป็น USD

จำนวน

FLK
FLK
USD
USD

1 FLK = 0.1797 USD

เทรด FLK

FLK/USDC
$0.1797
+1.81%
FLK/USDT
$0.1797
+1.98%

