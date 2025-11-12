โทเคโนมิกส์ Fleek (FLK)

โทเคโนมิกส์ Fleek (FLK)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ Fleek (FLK) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 14:32:18 (UTC+8)
USD

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา Fleek (FLK)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ Fleek (FLK) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 4.17M
$ 4.17M$ 4.17M
อุปทานรวม:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
อุปทานหมุนเวียน:
$ 20.00M
$ 20.00M$ 20.00M
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 20.85M
$ 20.85M$ 20.85M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 1.369
$ 1.369$ 1.369
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.11349214572806128
$ 0.11349214572806128$ 0.11349214572806128
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.2085
$ 0.2085$ 0.2085

ข้อมูล Fleek (FLK)

The Platform คือแพลตฟอร์มโซเชียลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถสร้างและปรับแต่งคอนเทนต์ด้วย AI แล้วแชร์ต่อบนโซเชียลมีเดีย เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มโซเชียลยุคแรก ๆ ที่ผสานเทคโนโลยี AI เข้ากับบล็อกเชน เพื่อมอบประสบการณ์ทางสังคมรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใคร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://fleek.xyz/
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://docs.google.com/document/d/1eT-Jqcl8A7sRUVH9R2fe8DzZMLYg_U-tVHq9n9Bz4fs/edit?tab=t.0#heading=h.b72ba3cjdx5n
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://basescan.org/token/0xE0969ec84456b7e4d3Dd2181fB5265EDbB63F7BD

โทเคโนมิกส์ Fleek (FLK): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ Fleek (FLK) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นFLK สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น FLK ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ FLK แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น FLKกัน!

วิธีการซื้อ FLK

สนใจเพิ่ม Fleek (FLK) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ FLK รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

ประวัติราคา Fleek (FLK)

การวิเคราะห์ประวัติราคา FLK ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา FLK

อยากรู้ว่า FLK จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา FLK ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ทำไมคุณถึงควรเลือก MEXC?

MEXC เป็นหนึ่งในศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC เป็นทางลัดสู่คริปโตที่ง่ายที่สุดสำหรับคุณ

คู่เทรดมากกว่า 4,000 คู่ในตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส
ลิสต์โทเค็นเร็วที่สุดใน CEXs
สภาพคล่องอันดับ 1 ทั่วทั้งอุตสาหกรรม
ค่าธรรมเนียมต่ำสุด พร้อมบริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
การสำรองโทเค็นโปร่งใส 100% สำหรับเงินทุนของผู้ใช้
อุปสรรคการเข้าต่ำมาก: ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT
mc_how_why_title
ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT: วิธีที่ง่ายที่สุดของคุณสำหรับคริปโต!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว