ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ EVAA Protocol (EVAA) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:42:04 (UTC+8)
USD

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา EVAA Protocol (EVAA)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ EVAA Protocol (EVAA) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 10.89M
อุปทานรวม:
$ 50.00M
อุปทานหมุนเวียน:
$ 6.62M
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 82.25M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 13.706
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 1.4583095338977914
ราคาปัจจุบัน:
$ 1.645
ข้อมูล EVAA Protocol (EVAA)

EVAA เป็นโปรโตคอลสภาพคล่องแบบกระจายศูนย์ที่เป็นโอเพ่นซอร์สบนบล็อกเชน TON และทำงานบน Telegram โดยผู้ใช้สามารถเลือกทำหน้าที่เป็นผู้ฝากเงินเพื่อรับรายได้แบบพาสซีฟจากการให้สภาพคล่อง หรือเป็นผู้กู้ที่สามารถกู้ยืมด้วยการวางหลักประกันเกินมูลค่า

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://evaa.finance/
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://evaa.gitbook.io/intro
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://bscscan.com/token/0xaa036928c9c0Df07d525B55ea8EE690Bb5a628C1

โทเคโนมิกส์ EVAA Protocol (EVAA): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ EVAA Protocol (EVAA) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นEVAA สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น EVAA ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ EVAA แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น EVAAกัน!

