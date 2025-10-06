ราคาปัจจุบัน Alliance Games วันนี้ คือ 0.00502 USD ติดตามการอัปเดตราคา COA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา COA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Alliance Games วันนี้ คือ 0.00502 USD ติดตามการอัปเดตราคา COA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา COA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคา Alliance Games(COA)

ราคาปัจจุบัน 1 COA เป็น USD

$0.00502
$0.00502$0.00502
0.00%1D
USD
Alliance Games (COA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:10:05 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Alliance Games (COA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.005
$ 0.005$ 0.005
ต่ำสุด 24h
$ 0.00555
$ 0.00555$ 0.00555
สูงสุด 24h

$ 0.005
$ 0.005$ 0.005

$ 0.00555
$ 0.00555$ 0.00555

$ 0.03474769210606202
$ 0.03474769210606202$ 0.03474769210606202

$ 0.003300711612594677
$ 0.003300711612594677$ 0.003300711612594677

-0.60%

0.00%

-19.17%

-19.17%

ราคาเรียลไทม์ Alliance Games (COA) คือ $ 0.00502 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCOA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.005 และราคาสูงสุด $ 0.00555 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ COA คือ $ 0.03474769210606202 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.003300711612594677

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น COA มีการเปลี่ยนแปลง -0.60% ในชั่วโมงที่ผ่านมา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -19.17% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Alliance Games (COA) ข้อมูลการตลาด

No.1837

$ 2.08M
$ 2.08M$ 2.08M

$ 5.83K
$ 5.83K$ 5.83K

$ 10.04M
$ 10.04M$ 10.04M

414.42M
414.42M 414.42M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

20.72%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Alliance Games คือ $ 2.08M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 5.83K อุปทานหมุนเวียนของ COA คือ 414.42M โดยมีอุปทานรวมที่ 2000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 10.04M

ประวัติราคา Alliance Games (COA) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Alliance Games ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 00.00%
30 วัน$ +0.00143+39.83%
60 วัน$ +0.00066+15.13%
90 วัน$ -0.00502-50.00%
การเปลี่ยนแปลงราคา Alliance Games ในวันนี้

วันนี้ COA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ 0 (0.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Alliance Games ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.00143 (+39.83%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Alliance Games ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน COA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.00066 (+15.13%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Alliance Games ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.00502 (-50.00%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Alliance Games (COA) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Alliance Gamesทันที

อะไรคือ Alliance Games (COA)

Alliance Games is a decentralized network that combines AI-powered game creation, a blockchain-integrated multiplayer network, and a distributed worker node system to redefine how games are built, hosted, and monetized. The native token, $COA, powers the entire ecosystem—used by developers to access infrastructure, by node operators to earn rewards, and by users to stake, govern, and unlock premium features.

Alliance Games มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Alliance Games ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบCOAความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Alliance Games บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Alliance Games ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Alliance Games (USD)

Alliance Games (COA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Alliance Games (COA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Alliance Games

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Alliance Games ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Alliance Games (COA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Alliance Games (COA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ COAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Alliance Games (COA)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Alliance Gamesใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Alliance Games บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

COA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

Alliance Games ทรัพยากร

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Alliance Games อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Alliance Games

วันนี้ Alliance Games (COA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน COA เป็นUSD คือ 0.00502 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน COA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ COA เป็น USD คือ $ 0.00502 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Alliance Games คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ COA คือ $ 2.08M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ COA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ COA คือ 414.42M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ COA คือเท่าใด?
COA ถึงราคา ATH ที่ 0.03474769210606202 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ COA คือเท่าไร?
COA ถึงราคา ATL ที่ 0.003300711612594677 USD
ปริมาณการเทรดของ COA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ COA คือ $ 5.83K USD
ปีนี้ COA จะสูงขึ้นอีกไหม?
COA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา COA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:10:05 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

