โทเคโนมิกส์ Camp Network (CAMP)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ Camp Network (CAMP) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:15:07 (UTC+8)
USD

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา Camp Network (CAMP)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ Camp Network (CAMP) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
อุปทานรวม:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
อุปทานหมุนเวียน:
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 106.00M
$ 106.00M$ 106.00M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.31424
$ 0.31424
ต่ำสุดตลอดกาล:
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.0106
$ 0.0106

ข้อมูล Camp Network (CAMP)

Camp Network คือเลเยอร์ IP แบบอัตโนมัติ — บล็อกเชนเลเยอร์ 1 ตัวแรกที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อรองรับการพิสูจน์ต้นกำเนิด การให้สิทธิ์ใช้งานแบบโปรแกรมได้ และการสร้างรายได้ให้กับเอเจนต์ได้โดยตรงในระดับโปรโตคอล โดยในยุคที่ AI เชิงสร้างสรรค์กำลังเปลี่ยนแปลงโลกแห่งคอนเทนต์ Camp จึงมอบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการลงทะเบียน ออกใบอนุญาต และสร้างรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาบนเชน สำหรับการใช้งานทั้งในรูปแบบ PvP และการบริโภคแบบเนทีฟ AI โดย Camp ทำให้คอนเทนต์สามารถตั้งโปรแกรมได้ บังคับใช้ได้ และสร้างรายได้โดยอัตโนมัติ — แก้ปัญหาช่องว่างด้านโครงสร้างพื้นฐานระหว่าง AI และทรัพย์สินทางปัญญาอย่างตรงจุด

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://www.campnetwork.xyz/
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://www.notion.so/campaignlabs/Camp-Network-The-Autonomous-IP-Layer-175f70f473288027a692da8ed70ede7c
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://etherscan.io/token/0x84EAac1B2dc3f84D92Ff84c3ec205B1FA74671fC

โทเคโนมิกส์ Camp Network (CAMP): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ Camp Network (CAMP) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นCAMP สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น CAMP ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ CAMP แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น CAMPกัน!

วิธีการซื้อ CAMP

สนใจเพิ่ม Camp Network (CAMP) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ CAMP รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

ประวัติราคา Camp Network (CAMP)

การวิเคราะห์ประวัติราคา CAMP ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา CAMP

อยากรู้ว่า CAMP จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา CAMP ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว