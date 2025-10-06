ราคา Ibiza Final Boss(BOSS)
ราคาเรียลไทม์ Ibiza Final Boss (BOSS) คือ $ 0.000501 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBOSS ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.0004618 และราคาสูงสุด $ 0.00063 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BOSS คือ $ 0.04818861394228114 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.000170877417044728
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BOSS มีการเปลี่ยนแปลง -2.55% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +4.06% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +31.59% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
No.2585
99.99%
SOL
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ibiza Final Boss คือ $ 466.11K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 54.32K อุปทานหมุนเวียนของ BOSS คือ 930.35M โดยมีอุปทานรวมที่ 930351312.160326 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 466.12K
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Ibiza Final Boss ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.000020597
|+4.06%
|30 วัน
|$ -0.00062
|-55.31%
|60 วัน
|$ -0.003376
|-87.08%
|90 วัน
|$ -0.004499
|-89.98%
วันนี้ BOSS บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.000020597 (+4.06%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.00062 (-55.31%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BOSS เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.003376 (-87.08%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.004499 (-89.98%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Ibiza Final Boss (BOSS) หรือไม่?
ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Ibiza Final Bossทันที
BOSS มีจุดกำเนิดจากวิดีโอเต้นของนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ Jack Kay ในไนต์คลับที่อิบิซา ประเทศสเปน โดยใช้ “BOSS/Final Boss” มาสร้างเรื่องราวชุมชนที่ผสมผสานความมีอำนาจเข้ากับบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง
Ibiza Final Boss มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Ibiza Final Boss ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา
นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบBOSSความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Ibiza Final Boss บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ
ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Ibiza Final Boss ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ
Ibiza Final Boss (BOSS) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Ibiza Final Boss (BOSS) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Ibiza Final Boss
ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Ibiza Final Boss ตอนนี้!
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Ibiza Final Boss (BOSS) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BOSSโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
กำลังมองหาวิธีการซื้อ Ibiza Final Bossใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Ibiza Final Boss บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Ibiza Final Boss ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
จำนวน
1 BOSS = 0.000501 USD
-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker
