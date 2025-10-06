ราคาปัจจุบัน Ibiza Final Boss วันนี้ คือ 0.000501 USD ติดตามการอัปเดตราคา BOSS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BOSS ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Ibiza Final Boss วันนี้ คือ 0.000501 USD ติดตามการอัปเดตราคา BOSS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BOSS ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Ibiza Final Boss โลโก้

ราคา Ibiza Final Boss(BOSS)

ราคาปัจจุบัน 1 BOSS เป็น USD

$0.0005279
$0.0005279$0.0005279
+4.06%1D
USD
Ibiza Final Boss (BOSS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:08:31 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Ibiza Final Boss (BOSS) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0004618
$ 0.0004618$ 0.0004618
ต่ำสุด 24h
$ 0.00063
$ 0.00063$ 0.00063
สูงสุด 24h

$ 0.0004618
$ 0.0004618$ 0.0004618

$ 0.00063
$ 0.00063$ 0.00063

$ 0.04818861394228114
$ 0.04818861394228114$ 0.04818861394228114

$ 0.000170877417044728
$ 0.000170877417044728$ 0.000170877417044728

-2.55%

+4.06%

+31.59%

+31.59%

ราคาเรียลไทม์ Ibiza Final Boss (BOSS) คือ $ 0.000501 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBOSS ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.0004618 และราคาสูงสุด $ 0.00063 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BOSS คือ $ 0.04818861394228114 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.000170877417044728

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BOSS มีการเปลี่ยนแปลง -2.55% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +4.06% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +31.59% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Ibiza Final Boss (BOSS) ข้อมูลการตลาด

No.2585

$ 466.11K
$ 466.11K$ 466.11K

$ 54.32K
$ 54.32K$ 54.32K

$ 466.12K
$ 466.12K$ 466.12K

930.35M
930.35M 930.35M

930,382,708.578407
930,382,708.578407 930,382,708.578407

930,351,312.160326
930,351,312.160326 930,351,312.160326

99.99%

SOL

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ibiza Final Boss คือ $ 466.11K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 54.32K อุปทานหมุนเวียนของ BOSS คือ 930.35M โดยมีอุปทานรวมที่ 930351312.160326 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 466.12K

ประวัติราคา Ibiza Final Boss (BOSS) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Ibiza Final Boss ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.000020597+4.06%
30 วัน$ -0.00062-55.31%
60 วัน$ -0.003376-87.08%
90 วัน$ -0.004499-89.98%
การเปลี่ยนแปลงราคา Ibiza Final Boss ในวันนี้

วันนี้ BOSS บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.000020597 (+4.06%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Ibiza Final Boss ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.00062 (-55.31%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Ibiza Final Boss ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BOSS เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.003376 (-87.08%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Ibiza Final Boss ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.004499 (-89.98%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Ibiza Final Boss (BOSS) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Ibiza Final Bossทันที

อะไรคือ Ibiza Final Boss (BOSS)

BOSS มีจุดกำเนิดจากวิดีโอเต้นของนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ Jack Kay ในไนต์คลับที่อิบิซา ประเทศสเปน โดยใช้ “BOSS/Final Boss” มาสร้างเรื่องราวชุมชนที่ผสมผสานความมีอำนาจเข้ากับบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง

Ibiza Final Boss มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Ibiza Final Boss ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบBOSSความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Ibiza Final Boss บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Ibiza Final Boss ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Ibiza Final Boss (USD)

Ibiza Final Boss (BOSS) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Ibiza Final Boss (BOSS) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Ibiza Final Boss

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Ibiza Final Boss ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Ibiza Final Boss (BOSS)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Ibiza Final Boss (BOSS) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BOSSโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Ibiza Final Boss (BOSS)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Ibiza Final Bossใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Ibiza Final Boss บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

BOSS เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Ibiza Final Boss

วันนี้ Ibiza Final Boss (BOSS) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BOSS เป็นUSD คือ 0.000501 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BOSS เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BOSS เป็น USD คือ $ 0.000501 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Ibiza Final Boss คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BOSS คือ $ 466.11K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BOSS คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BOSS คือ 930.35M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BOSS คือเท่าใด?
BOSS ถึงราคา ATH ที่ 0.04818861394228114 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BOSS คือเท่าไร?
BOSS ถึงราคา ATL ที่ 0.000170877417044728 USD
ปริมาณการเทรดของ BOSS คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BOSS คือ $ 54.32K USD
ปีนี้ BOSS จะสูงขึ้นอีกไหม?
BOSS อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BOSS เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:08:31 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Ibiza Final Boss (BOSS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

