โทเคโนมิกส์ AriaAI (ARIA)

โทเคโนมิกส์ AriaAI (ARIA)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ AriaAI (ARIA) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:05:18 (UTC+8)
USD

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา AriaAI (ARIA)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ AriaAI (ARIA) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 30.81M
$ 30.81M$ 30.81M
อุปทานรวม:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
อุปทานหมุนเวียน:
$ 234.22M
$ 234.22M$ 234.22M
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 131.55M
$ 131.55M$ 131.55M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.24897
$ 0.24897$ 0.24897
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.03247204859891276
$ 0.03247204859891276$ 0.03247204859891276
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.13155
$ 0.13155$ 0.13155

ข้อมูล AriaAI (ARIA)

AriaAI คือการทดลองพัฒนาและจัดจำหน่ายเกมแห่งยุคใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโลกเสมือนในสไตล์ดิสนีย์และเทคโนโลยี AI โดยมีการเล่นเกมที่เชื่อมโยงกับ IP ของตนเองเป็นแกนหลัก มันเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญในการนำมาตรฐานการออกแบบและจัดจำหน่ายเกมคุณภาพระดับ Web2 เข้าสู่ยุคของ Web3 ด้วยการผสาน AI เข้าด้วยกัน ARIA กำลังวิวัฒน์เป็นโลกเกมที่มีชีวิตและปรับเปลี่ยนได้ — โดยมี NPC ที่ชาญฉลาด, การเล่าเรื่องแบบเฉพาะบุคคล, คอนเทนต์ที่สร้างโดย AI และรูปแบบการเล่นที่พัฒนาไปพร้อมกับผู้เล่น $Aria คือโทเคนประจำระบบของ Aria

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://www.playariagame.com
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://docs.playariagame.com/
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://bscscan.com/token/0x5d3A12c42E5372B2CC3264AB3cdcF660a1555238

โทเคโนมิกส์ AriaAI (ARIA): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ AriaAI (ARIA) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นARIA สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น ARIA ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ ARIA แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น ARIAกัน!

วิธีการซื้อ ARIA

สนใจเพิ่ม AriaAI (ARIA) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ ARIA รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

ประวัติราคา AriaAI (ARIA)

การวิเคราะห์ประวัติราคา ARIA ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา ARIA

อยากรู้ว่า ARIA จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา ARIA ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ทำไมคุณถึงควรเลือก MEXC?

MEXC เป็นหนึ่งในศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC เป็นทางลัดสู่คริปโตที่ง่ายที่สุดสำหรับคุณ

คู่เทรดมากกว่า 4,000 คู่ในตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส
ลิสต์โทเค็นเร็วที่สุดใน CEXs
สภาพคล่องอันดับ 1 ทั่วทั้งอุตสาหกรรม
ค่าธรรมเนียมต่ำสุด พร้อมบริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
การสำรองโทเค็นโปร่งใส 100% สำหรับเงินทุนของผู้ใช้
อุปสรรคการเข้าต่ำมาก: ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT
mc_how_why_title
ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT: วิธีที่ง่ายที่สุดของคุณสำหรับคริปโต!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว