ราคาปัจจุบัน Ani Grok Companion วันนี้ คือ 0.001533 USD ติดตามการอัปเดตราคา ANI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ANI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Ani Grok Companion โลโก้

ราคา Ani Grok Companion(ANI)

ราคาปัจจุบัน 1 ANI เป็น USD

$0.001529
$0.001529$0.001529
+0.13%1D
USD
Ani Grok Companion (ANI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:26:56 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Ani Grok Companion (ANI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.001454
$ 0.001454$ 0.001454
ต่ำสุด 24h
$ 0.001684
$ 0.001684$ 0.001684
สูงสุด 24h

$ 0.001454
$ 0.001454$ 0.001454

$ 0.001684
$ 0.001684$ 0.001684

--
----

--
----

-0.27%

+0.13%

-13.15%

-13.15%

ราคาเรียลไทม์ Ani Grok Companion (ANI) คือ $ 0.001533 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดANI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.001454 และราคาสูงสุด $ 0.001684 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ANI คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ANI มีการเปลี่ยนแปลง -0.27% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.13% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -13.15% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Ani Grok Companion (ANI) ข้อมูลการตลาด

--
----

$ 84.16K
$ 84.16K$ 84.16K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ani Grok Companion คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 84.16K อุปทานหมุนเวียนของ ANI คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ -- การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ --

ประวัติราคา Ani Grok Companion (ANI) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Ani Grok Companion ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00000199+0.13%
30 วัน$ -0.001352-46.87%
60 วัน$ -0.006867-81.75%
90 วัน$ -0.044877-96.70%
การเปลี่ยนแปลงราคา Ani Grok Companion ในวันนี้

วันนี้ ANI บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.00000199 (+0.13%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Ani Grok Companion ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.001352 (-46.87%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Ani Grok Companion ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ANI เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.006867 (-81.75%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Ani Grok Companion ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.044877 (-96.70%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Ani Grok Companion (ANI) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Ani Grok Companionทันที

อะไรคือ Ani Grok Companion (ANI)

Ani คือมีมคอยน์ที่มีธีมผสมผสานระหว่าง AI และอนิเมะ โดยชื่อ "Ani" มาจากการรวมคำว่า "Anime" กับ "AI" เข้าด้วยกัน โทเคนนี้มีต้นกำเนิดจากตัวละคร Ani ซึ่งเป็นหนึ่งใน AI คาแรกเตอร์แรก ๆ บนแอป Grok ของ xAI ที่อีลอน มัสก์ผลักดันด้วยตัวเองผ่านแพลตฟอร์ม X

Ani Grok Companion มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Ani Grok Companion ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบANIความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Ani Grok Companion บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Ani Grok Companion ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Ani Grok Companion (USD)

Ani Grok Companion (ANI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Ani Grok Companion (ANI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Ani Grok Companion

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Ani Grok Companion ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Ani Grok Companion (ANI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Ani Grok Companion (ANI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ANIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Ani Grok Companion (ANI)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Ani Grok Companionใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Ani Grok Companion บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

ANI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น VND
40.340895
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น AUD
A$0.00231483
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น GBP
0.00114975
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น EUR
0.00130305
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น USD
$0.001533
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น MYR
RM0.00642327
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น TRY
0.06432468
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น JPY
¥0.233016
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น ARS
ARS$2.25772575
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น RUB
0.12149025
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น INR
0.13524126
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น IDR
Rp25.54998978
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น PHP
0.09067695
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น EGP
￡E.0.07261821
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น BRL
R$0.00821688
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น CAD
C$0.00213087
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น BDT
0.18760854
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น NGN
2.2314348
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น COP
$5.89614795
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น ZAR
R.0.02630628
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น UAH
0.06452397
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น TZS
T.Sh.3.766581
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น VES
Bs0.326529
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น CLP
$1.44102
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น PKR
Rs0.43439088
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น KZT
0.82463136
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น THB
฿0.04953123
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น TWD
NT$0.04687914
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น AED
د.إ0.00562611
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น CHF
Fr0.00121107
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น HKD
HK$0.01189608
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น AMD
֏0.58689372
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น MAD
.د.م0.01414959
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น MXN
$0.0282072
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น SAR
ريال0.00574875
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น ETB
Br0.23244879
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น KES
KSh0.19797162
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น JOD
د.أ0.001086897
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น PLN
0.00554946
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น RON
лв0.00668388
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น SEK
kr0.01433355
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น BGN
лв0.00256011
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น HUF
Ft0.51030504
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น CZK
0.03199371
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น KWD
د.ك0.000469098
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น ILS
0.00498225
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น BOB
Bs0.01059303
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น AZN
0.0026061
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น TJS
SM0.01416492
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น GEL
0.00416976
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น AOA
Kz1.39743681
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น BHD
.د.ب0.000576408
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น BMD
$0.001533
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น DKK
kr0.0098112
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น HNL
L0.04036389
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น MUR
0.06949089
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น NAD
$0.02647491
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น NOK
kr0.01526868
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น NZD
$0.00265209
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น PAB
B/.0.001533
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น PGK
K0.00645393
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น QAR
ر.ق0.00558012
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น RSD
дин.0.15414315
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น UZS
soʻm18.69511896
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น ALL
L0.12730032
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น ANG
ƒ0.00274407
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น AWG
ƒ0.0027594
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น BBD
$0.003066
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น BAM
KM0.00256011
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น BIF
Fr4.520817
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น BND
$0.00197757
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น BSD
$0.001533
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น JMD
$0.24593919
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น KHR
6.18143925
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น KMF
Fr0.648459
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น LAK
33.32608629
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น LKR
රු0.4667985
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น MDL
L0.0259077
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น MGA
Ar6.84374124
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น MOP
P0.012264
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น MVR
0.0234549
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น MWK
MK2.66145663
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น MZN
MT0.09797403
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น NPR
रु0.21652092
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น PYG
10.872036
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น RWF
Fr2.227449
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น SBD
$0.01261659
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น SCR
0.02095611
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น SRD
$0.06061482
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น SVC
$0.01341375
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น SZL
L0.02645958
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น TMT
m0.00538083
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น TND
د.ت0.004499355
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น TTD
$0.01040907
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น UGX
Sh5.340972
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น XAF
Fr0.861546
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น XCD
$0.0041391
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น XOF
Fr0.861546
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น XPF
Fr0.156366
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น BWP
P0.02179926
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น BZD
$0.00308133
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น CVE
$0.14508312
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น DJF
Fr0.272874
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น DOP
$0.09815799
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น DZD
د.ج0.1991367
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น FJD
$0.00346458
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น GNF
Fr13.329435
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น GTQ
Q0.01174278
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น GYD
$0.32097954
1 Ani Grok Companion(ANI) เป็น ISK
kr0.188559

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Ani Grok Companion

วันนี้ Ani Grok Companion (ANI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ANI เป็นUSD คือ 0.001533 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ANI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ANI เป็น USD คือ $ 0.001533 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Ani Grok Companion คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ANI คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ANI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ANI คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ANI คือเท่าใด?
ANI ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ANI คือเท่าไร?
ANI ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ ANI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ANI คือ $ 84.16K USD
ปีนี้ ANI จะสูงขึ้นอีกไหม?
ANI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ANI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:26:56 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Ani Grok Companion (ANI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

