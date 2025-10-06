ราคาปัจจุบัน AI3 วันนี้ คือ 0.03216 USD ติดตามการอัปเดตราคา AI3 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AI3 ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน AI3 วันนี้ คือ 0.03216 USD ติดตามการอัปเดตราคา AI3 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AI3 ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคา AI3(AI3)

ราคาปัจจุบัน 1 AI3 เป็น USD

$0.03216
0.00%1D
USD
AI3 (AI3) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:24:52 (UTC+8)

ข้อมูลราคา AI3 (AI3) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0313
ต่ำสุด 24h
$ 0.03296
สูงสุด 24h

$ 0.0313
$ 0.03296
--
--
+0.24%

0.00%

-11.90%

-11.90%

ราคาเรียลไทม์ AI3 (AI3) คือ $ 0.03216 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดAI3 ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.0313 และราคาสูงสุด $ 0.03296 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ AI3 คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น AI3 มีการเปลี่ยนแปลง +0.24% ในชั่วโมงที่ผ่านมา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -11.90% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

AI3 (AI3) ข้อมูลการตลาด

--
$ 5.76K
$ 32.16M
--
1,000,000,000
AI3

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ AI3 คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 5.76K อุปทานหมุนเวียนของ AI3 คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 32.16M

ประวัติราคา AI3 (AI3) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา AI3 ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 00.00%
30 วัน$ -0.0136-29.73%
60 วัน$ -0.02074-39.21%
90 วัน$ -0.04284-57.12%
การเปลี่ยนแปลงราคา AI3 ในวันนี้

วันนี้ AI3 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ 0 (0.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา AI3 ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.0136 (-29.73%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา AI3 ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน AI3 เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.02074 (-39.21%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา AI3 ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.04284 (-57.12%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา AI3 (AI3) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา AI3ทันที

อะไรคือ AI3 (AI3)

The Autonomys Network—เลเยอร์พื้นฐานของ AI3.0—คือโครงสร้างพื้นฐาน AI แบบกระจายศูนย์ (deAI) ที่รองรับการขยายตัวในระดับสูง ประกอบด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายที่ถาวรและมีประสิทธิภาพสูง การจัดเตรียมและเข้าถึงข้อมูล และระบบประมวลผลแบบโมดูลาร์ ระบบนิเวศ deAI ของเรามีทุกองค์ประกอบที่จำเป็นในการสร้างและเปิดใช้งาน super dApps (dApps ที่ขับเคลื่อนด้วย AI) และเอเจนต์บนเชน พร้อมความสามารถ AI ขั้นสูง เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างยืดหยุ่นและอัตโนมัติ

AI3 มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน AI3 ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบAI3ความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ AI3 บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ AI3 ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา AI3 (USD)

AI3 (AI3) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ AI3 (AI3) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ AI3

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา AI3 ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ AI3 (AI3)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ AI3 (AI3) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ AI3โทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ AI3 (AI3)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ AI3ใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ AI3 บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

AI3 เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 AI3(AI3) เป็น VND
846.2904
1 AI3(AI3) เป็น AUD
A$0.0485616
1 AI3(AI3) เป็น GBP
0.02412
1 AI3(AI3) เป็น EUR
0.027336
1 AI3(AI3) เป็น USD
$0.03216
1 AI3(AI3) เป็น MYR
RM0.1347504
1 AI3(AI3) เป็น TRY
1.3494336
1 AI3(AI3) เป็น JPY
¥4.88832
1 AI3(AI3) เป็น ARS
ARS$47.36364
1 AI3(AI3) เป็น RUB
2.54868
1 AI3(AI3) เป็น INR
2.8371552
1 AI3(AI3) เป็น IDR
Rp535.9997856
1 AI3(AI3) เป็น PHP
1.902264
1 AI3(AI3) เป็น EGP
￡E.1.5234192
1 AI3(AI3) เป็น BRL
R$0.1723776
1 AI3(AI3) เป็น CAD
C$0.0447024
1 AI3(AI3) เป็น BDT
3.9357408
1 AI3(AI3) เป็น NGN
46.812096
1 AI3(AI3) เป็น COP
$123.692184
1 AI3(AI3) เป็น ZAR
R.0.5518656
1 AI3(AI3) เป็น UAH
1.3536144
1 AI3(AI3) เป็น TZS
T.Sh.79.01712
1 AI3(AI3) เป็น VES
Bs6.85008
1 AI3(AI3) เป็น CLP
$30.2304
1 AI3(AI3) เป็น PKR
Rs9.1128576
1 AI3(AI3) เป็น KZT
17.2995072
1 AI3(AI3) เป็น THB
฿1.0390896
1 AI3(AI3) เป็น TWD
NT$0.9834528
1 AI3(AI3) เป็น AED
د.إ0.1180272
1 AI3(AI3) เป็น CHF
Fr0.0254064
1 AI3(AI3) เป็น HKD
HK$0.2495616
1 AI3(AI3) เป็น AMD
֏12.3121344
1 AI3(AI3) เป็น MAD
.د.م0.2968368
1 AI3(AI3) เป็น MXN
$0.591744
1 AI3(AI3) เป็น SAR
ريال0.1206
1 AI3(AI3) เป็น ETB
Br4.8764208
1 AI3(AI3) เป็น KES
KSh4.1531424
1 AI3(AI3) เป็น JOD
د.أ0.02280144
1 AI3(AI3) เป็น PLN
0.1164192
1 AI3(AI3) เป็น RON
лв0.1402176
1 AI3(AI3) เป็น SEK
kr0.300696
1 AI3(AI3) เป็น BGN
лв0.0537072
1 AI3(AI3) เป็น HUF
Ft10.7054208
1 AI3(AI3) เป็น CZK
0.6711792
1 AI3(AI3) เป็น KWD
د.ك0.00984096
1 AI3(AI3) เป็น ILS
0.10452
1 AI3(AI3) เป็น BOB
Bs0.2222256
1 AI3(AI3) เป็น AZN
0.054672
1 AI3(AI3) เป็น TJS
SM0.2971584
1 AI3(AI3) เป็น GEL
0.0874752
1 AI3(AI3) เป็น AOA
Kz29.3160912
1 AI3(AI3) เป็น BHD
.د.ب0.01209216
1 AI3(AI3) เป็น BMD
$0.03216
1 AI3(AI3) เป็น DKK
kr0.205824
1 AI3(AI3) เป็น HNL
L0.8467728
1 AI3(AI3) เป็น MUR
1.4578128
1 AI3(AI3) เป็น NAD
$0.5554032
1 AI3(AI3) เป็น NOK
kr0.3203136
1 AI3(AI3) เป็น NZD
$0.0556368
1 AI3(AI3) เป็น PAB
B/.0.03216
1 AI3(AI3) เป็น PGK
K0.1353936
1 AI3(AI3) เป็น QAR
ر.ق0.1170624
1 AI3(AI3) เป็น RSD
дин.3.233688
1 AI3(AI3) เป็น UZS
soʻm392.1950592
1 AI3(AI3) เป็น ALL
L2.6705664
1 AI3(AI3) เป็น ANG
ƒ0.0575664
1 AI3(AI3) เป็น AWG
ƒ0.057888
1 AI3(AI3) เป็น BBD
$0.06432
1 AI3(AI3) เป็น BAM
KM0.0537072
1 AI3(AI3) เป็น BIF
Fr94.83984
1 AI3(AI3) เป็น BND
$0.0414864
1 AI3(AI3) เป็น BSD
$0.03216
1 AI3(AI3) เป็น JMD
$5.1594288
1 AI3(AI3) เป็น KHR
129.67716
1 AI3(AI3) เป็น KMF
Fr13.60368
1 AI3(AI3) เป็น LAK
699.1304208
1 AI3(AI3) เป็น LKR
රු9.79272
1 AI3(AI3) เป็น MDL
L0.543504
1 AI3(AI3) เป็น MGA
Ar143.5712448
1 AI3(AI3) เป็น MOP
P0.25728
1 AI3(AI3) เป็น MVR
0.492048
1 AI3(AI3) เป็น MWK
MK55.8332976
1 AI3(AI3) เป็น MZN
MT2.0553456
1 AI3(AI3) เป็น NPR
रु4.5422784
1 AI3(AI3) เป็น PYG
228.07872
1 AI3(AI3) เป็น RWF
Fr46.72848
1 AI3(AI3) เป็น SBD
$0.2646768
1 AI3(AI3) เป็น SCR
0.4396272
1 AI3(AI3) เป็น SRD
$1.2716064
1 AI3(AI3) เป็น SVC
$0.2814
1 AI3(AI3) เป็น SZL
L0.5550816
1 AI3(AI3) เป็น TMT
m0.1128816
1 AI3(AI3) เป็น TND
د.ت0.0943896
1 AI3(AI3) เป็น TTD
$0.2183664
1 AI3(AI3) เป็น UGX
Sh112.04544
1 AI3(AI3) เป็น XAF
Fr18.07392
1 AI3(AI3) เป็น XCD
$0.086832
1 AI3(AI3) เป็น XOF
Fr18.07392
1 AI3(AI3) เป็น XPF
Fr3.28032
1 AI3(AI3) เป็น BWP
P0.4573152
1 AI3(AI3) เป็น BZD
$0.0646416
1 AI3(AI3) เป็น CVE
$3.0436224
1 AI3(AI3) เป็น DJF
Fr5.72448
1 AI3(AI3) เป็น DOP
$2.0592048
1 AI3(AI3) เป็น DZD
د.ج4.177584
1 AI3(AI3) เป็น FJD
$0.0726816
1 AI3(AI3) เป็น GNF
Fr279.6312
1 AI3(AI3) เป็น GTQ
Q0.2463456
1 AI3(AI3) เป็น GYD
$6.7336608
1 AI3(AI3) เป็น ISK
kr3.95568

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก AI3 ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ AI3 อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ AI3

วันนี้ AI3 (AI3) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน AI3 เป็นUSD คือ 0.03216 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน AI3 เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ AI3 เป็น USD คือ $ 0.03216 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ AI3 คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ AI3 คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ AI3 คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ AI3 คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ AI3 คือเท่าใด?
AI3 ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ AI3 คือเท่าไร?
AI3 ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ AI3 คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ AI3 คือ $ 5.76K USD
ปีนี้ AI3 จะสูงขึ้นอีกไหม?
AI3 อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา AI3 เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

