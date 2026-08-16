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ราคาปัจจุบัน 8lends วันนี้ คือ 0.01781404 USD มูลค่าตลาด 8LNDS เท่ากับ 823,478 USD ติดตามการอัปเดตราคา 8LNDS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน 8lends วันนี้ คือ 0.01781404 USD มูลค่าตลาด 8LNDS เท่ากับ 823,478 USD ติดตามการอัปเดตราคา 8LNDS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ข้อมูลราคา 8LNDS

8LNDS คืออะไร

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8lends ราคา (8LNDS)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 8LNDS เป็น USD

$0.01777917
$0.01777917$0.01777917
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
8lends (8LNDS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 16:47:27 (UTC+8)

ราคา 8lends วันนี้

ราคาปัจจุบัน 8lends (8LNDS) วันนี้ $ 0.01781404, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.23% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน 8LNDS เป็น USD คือ $ 0.01781404 ต่อ 8LNDS.

8lends มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 823,478 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 46.23M 8LNDS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 8LNDS เทรดระหว่าง $ 0.01780485 (ต่ำ) กับ $ 0.01799701 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01829979 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01666681

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น 8LNDS เคลื่อนไหว -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +1.21% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 5.79K.

8lends (8LNDS) ข้อมูลการตลาด

$ 823.48K
$ 823.48K$ 823.48K

$ 5.79K
$ 5.79K$ 5.79K

$ 1.78M
$ 1.78M$ 1.78M

46.23M
46.23M 46.23M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ 8lends คือ $ 823.48K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 5.79K อุปทานหมุนเวียนของ 8LNDS คือ 46.23M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.78M

ประวัติราคา 8lends USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01780485
$ 0.01780485$ 0.01780485
ต่ำสุด 24h
$ 0.01799701
$ 0.01799701$ 0.01799701
สูงสุด 24h

$ 0.01780485
$ 0.01780485$ 0.01780485

$ 0.01799701
$ 0.01799701$ 0.01799701

$ 0.01829979
$ 0.01829979$ 0.01829979

$ 0.01666681
$ 0.01666681$ 0.01666681

-0.00%

-2.22%

+1.21%

+1.21%

ประวัติราคา 8lends (8LNDS) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา 8lends เป็น USD เท่ากับ $ -0.000405490882368787
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา 8lends เป็น USD เท่ากับ $ +0.0003591114
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา 8lends เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา 8lends เป็น USD เท่ากับ $ -0.000000001503819208

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000405490882368787-2.22%
30 วัน$ +0.0003591114+2.02%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ -0.000000001503819208-0.00%

การคาดการณ์ราคา 8lends

การคาดการณ์ราคา 8lends (8LNDS) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ 8LNDS ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา 8lends (8LNDS) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ 8lends อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา 8lends จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา 8LNDS ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา 8lends

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เกี่ยวกับ 8lends

ราคาตลาดปัจจุบันของ 8LNDS คือเท่าไร?

ขณะนี้มูลค่าอยู่ที่ ฿0.5752948551510384560000 ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาที่ -2.22% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การอัปเดตราคาแสดงข้อมูลตลาดแบบรวมสด

8lends มีสภาพคล่องมากแค่ไหนในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ?

ด้วยคะแนนสภาพคล่องที่ --/100 8LNDS แสดงให้เห็นถึงความลึกของตลาดที่เสถียรในแพลตฟอร์มซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายรายวันของ 8LNDS เท่าไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักเทรดได้แลกเปลี่ยน 8LNDS มูลค่า ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงช่วยให้สเปรดแคบลงและทำให้การทำธุรกรรมราบรื่นยิ่งขึ้น

ช่วงราคาของ 8lends วันนี้เป็นเท่าไร?

ราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง ฿0.5749980690363312900000 และ ฿0.5812037730409155140000 ซึ่งสะท้อนช่วงความผันผวนของวันนี้

อะไรเป็นปัจจัยที่กำหนดความเข้าถึงและความนิยมของ 8LNDS ในตลาดโลก?

ปัจจัยประกอบด้วยการจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน ความพร้อมใช้งานของคู่ซื้อขาย ความลึกของสภาพคล่อง และระดับการบูรณาการของ 8LNDS เข้ากับระบบนิเวศของ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ 8lends

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 16:47:27 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ 8lends (8LNDS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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