2026-01-22 22:27:52 (UTC+8)
ราคาปัจจุบัน Ucan fix life in1day (1) วันนี้
$ 0.0038, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 49.46% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน 1 เป็น USD คือ $ 0.0038 ต่อ 1.
Ucan fix life in1day มีอันดับที่
#1293 โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 3.80M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.00B 1 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 1 เทรดระหว่าง $ 0.003523 (ต่ำ) กับ $ 0.009405 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.017344509630410575 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.001408711790331318
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น 1 เคลื่อนไหว
-4.53% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +26.66% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 76.16K. Ucan fix life in1day (1) ข้อมูลการตลาด อุปทานสูงสุด 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 อุปทานรวม 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ucan fix life in1day คือ
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ucan fix life in1day คือ $ 3.80M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 76.16K อุปทานหมุนเวียนของ 1 คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.80M
ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.003523 $ 0.003523 $ 0.003523
ต่ำสุด 24h
$ 0.009405 $ 0.009405 $ 0.009405
สูงสุด 24h
ต่ำสุด 24h $ 0.003523 $ 0.003523 $ 0.003523 สูงสุด 24h $ 0.009405 $ 0.009405 $ 0.009405 สูงตลอดเวลา $ 0.017344509630410575 $ 0.017344509630410575 $ 0.017344509630410575 ราคาต่ำสุด $ 0.001408711790331318 $ 0.001408711790331318 $ 0.001408711790331318 การเปลี่ยนแปลงราคา (1H) -4.53% การเปลี่ยนแปลงราคา (1D) -49.46% การเปลี่ยนแปลงราคา (7D) +26.66% การเปลี่ยนแปลงราคา (7D) +26.66% ประวัติราคา Ucan fix life in1day (1) USD
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Ucan fix life in1day ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
ระยะเวลา เปลี่ยน (USD) เปลี่ยน (%) วันนี้ $ -0.0037188 -49.46% 30 วัน $ +0.0008 +26.66% 60 วัน $ +0.0008 +26.66% 90 วัน $ +0.0008 +26.66% การเปลี่ยนแปลงราคา Ucan fix life in1day ในวันนี้
วันนี้ 1 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ
$ -0.0037188 (-49.46%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด การเปลี่ยนแปลงราคา Ucan fix life in1day ใน 30 วัน
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง
$ +0.0008 (+26.66%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงราคา Ucan fix life in1day ใน 60 วัน
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน 1 เห็นการเปลี่ยนแปลงของ
$ +0.0008 (+26.66%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน การเปลี่ยนแปลงราคา Ucan fix life in1day ใน 90 วัน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่
$ +0.0008 (+26.66%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Ucan fix life in1day (1) หรือไม่?
ตรวจสอบ
หน้าประวัติราคา Ucan fix life in1dayทันที
ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวราคาล่าสุด Ucan fix life in1day แนวโน้มปริมาณการเทรด และตัวบ่งชี้ความรู้สึกของตลาด พร้อมมอบการอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อระบุโอกาสในการเทรดและสนับสนุนการตัดสินใจอย่างรอบรู้
ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Ucan fix life in1day?
ปัจจัยหลายประการส่งผลต่อราคาคริปโทเคอร์เรนซี:
1. แรงดึงดูดและอุปสงค์ในตลาด 2. ความรู้สึกของตลาดและจิตวิทยานักลงทุน 3. ข่าวสารด้านกฎระเบียบและนโยบายของรัฐบาล 4. อัตราการนำไปใช้และประโยชน์ใช้สอยในโลกจริง 5. การพัฒนาและอัปเกรดเทคโนโลยี 6. การรายงานข่าวจากสื่อและแนวโน้มบนโซเชียลมีเดีย 7. สภาพตลาดโดยรวม ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Ucan fix life in1day วันนี้?
ผู้คนต้องการทราบราคาของ "Ucan fix life in 1 day (1)" ในวันนี้ เพราะพวกเขามักเป็นนักลงทุนหรือเทรดเดอร์ที่ติดตามมูลค่าตลาดของคริปโตเคอเรนซีนี้ ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้พวกเขาตัดสินใจได้อย่างรอบคอบในการซื้อ ขาย หรือถือครองตำแหน่งต่างๆ ราคาคริปโตมีความผันผวนสูงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การทราบราคาปัจจุบันจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารพอร์ตโฟลิโอ การคำนวณกำไร และการวางจังหวะการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพในตลาดคริปโตเคอเรนซีที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา
การคาดการณ์ราคา Ucan fix life in1day การคาดการณ์ราคา Ucan fix life in1day (1) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ 1 ในปี 2030 คือ
$ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00% การคาดการณ์ราคา Ucan fix life in1day (1) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)
ในปี 2040 ราคาของ Ucan fix life in1day อาจเติบโตได้ถึง
0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
อยากรู้ว่าราคา Ucan fix life in1day จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา 1 ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
Ucan fix life in1day ทรัพยากร
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Ucan fix life in1day ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Ucan fix life in1day
หาก Ucan fix life in1day เติบโตในอัตรา 5% ต่อปี มูลค่าที่คาดการณ์ไว้อาจสูงถึงประมาณ-- ในปี 2027 -- ในปี 2030 -- ในปี 2035 และ -- ในปี 2040 ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การเติบโตแบบทบต้นคงที่ แม้ว่าราคาในอนาคตที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ในตลาด การพัฒนาของกฎระเบียบ และสภาวะเศรษฐกิจมหภาคก็ตาม คุณสามารถดูตารางการคาดการณ์แบบเต็มด้านล่างเพื่อดูการวิเคราะห์ราคา Ucan fix life in1day ที่เป็นไปได้และ ROI ที่คาดหวังในแต่ละปี
ราคา Ucan fix life in1day วันนี้คือ $ 0.0038 ตรวจสอบส่วนประวัติราคาของเราเพื่อทำความเข้าใจประวัติสำหรับวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน
Ucan fix life in1day ยังคงเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเทรดอย่างแข็งขันพร้อมกับการมีส่วนร่วมในตลาดและการพัฒนาระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล เช่น การลงทุนนั้นใน 1 โดยปกติแล้วมีความผันผวน และควรสอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงส่วนบุคคลของคุณ ควรศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และพิจารณาสภาวะตลาดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจทางการเงินหรือการลงทุน
Ucan fix life in1day มีมูลค่าการเทรด -- บน MEXC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ราคาปัจจุบัน 1 จะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ตามกิจกรรมการเทรดทั่วโลกในตลาดหลักทรัพย์หลักๆ รวมถึง MEXC ราคาตลาดมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่อง ปริมาณการเทรด และความรู้สึกโดยรวม หากต้องการดูราคา Ucan fix life in1day ล่าสุดในสกุลเงินที่คุณต้องการ โปรดไปที่ราคา 1 เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ราคาของ 1 ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ รวมถึงอารมณ์โดยรวมของตลาด ปริมาณการเทรด การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และแนวโน้มการใช้งานของผู้ใช้ สภาวะเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย วงจรสภาพคล่อง และสัญญาณการกำกับดูแล ยังมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวของราคาอีกด้วย
หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแบบเรียลไทม์และการอัปเดตโครงการ โปรดไปที่ MEXC News เพื่อรับการวิเคราะห์ล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล
ด้านล่างนี้เป็นโทเค็นที่มีการเทรดสูงสุดในปัจจุบันบน MEXC ตามปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง ราคาและผลการดำเนินงานได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลตลาดปัจจุบัน
BTC
89,578.13
-0.78%
ETH
2,971.94
-1.02%
SOL
129
-1.11%
XMR
501.49
-2.96%
RIVER
51.7498
+12.44%
ราคา Ucan fix life in1day อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา Ucan fix life in1day (1) เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
