ราคาปัจจุบัน Ucan fix life in1day วันนี้ คือ 0.0038 USD มูลค่าตลาด 1 เท่ากับ 3,800,000 USD ติดตามการอัปเดตราคา 1 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย!

Ucan fix life in1day โลโก้

ราคา Ucan fix life in1day(1)

ราคาปัจจุบัน 1 1 เป็น USD

Ucan fix life in1day (1) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-01-22 22:27:52 (UTC+8)

ราคา Ucan fix life in1day วันนี้

ราคาปัจจุบัน Ucan fix life in1day (1) วันนี้ $ 0.0038, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 49.46% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน 1 เป็น USD คือ $ 0.0038 ต่อ 1.

Ucan fix life in1day มีอันดับที่ #1293 โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 3.80M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.00B 1 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 1 เทรดระหว่าง $ 0.003523 (ต่ำ) กับ $ 0.009405 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.017344509630410575 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.001408711790331318

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น 1 เคลื่อนไหว -4.53% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +26.66% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 76.16K.

Ucan fix life in1day (1) ข้อมูลการตลาด

No.1293

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ucan fix life in1day คือ $ 3.80M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 76.16K อุปทานหมุนเวียนของ 1 คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.80M

ประวัติราคา Ucan fix life in1day USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ประวัติราคา Ucan fix life in1day (1) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Ucan fix life in1day ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0037188-49.46%
30 วัน$ +0.0008+26.66%
60 วัน$ +0.0008+26.66%
90 วัน$ +0.0008+26.66%
การเปลี่ยนแปลงราคา Ucan fix life in1day ในวันนี้

วันนี้ 1 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.0037188 (-49.46%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Ucan fix life in1day ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.0008 (+26.66%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Ucan fix life in1day ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน 1 เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.0008 (+26.66%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Ucan fix life in1day ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.0008 (+26.66%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Ucan fix life in1day (1) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Ucan fix life in1dayทันที

การวิเคราะห์ AI สำหรับ Ucan fix life in1day

ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวราคาล่าสุด Ucan fix life in1day แนวโน้มปริมาณการเทรด และตัวบ่งชี้ความรู้สึกของตลาด พร้อมมอบการอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อระบุโอกาสในการเทรดและสนับสนุนการตัดสินใจอย่างรอบรู้

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Ucan fix life in1day?

ปัจจัยหลายประการส่งผลต่อราคาคริปโทเคอร์เรนซี:

1. แรงดึงดูดและอุปสงค์ในตลาด
2. ความรู้สึกของตลาดและจิตวิทยานักลงทุน
3. ข่าวสารด้านกฎระเบียบและนโยบายของรัฐบาล
4. อัตราการนำไปใช้และประโยชน์ใช้สอยในโลกจริง
5. การพัฒนาและอัปเกรดเทคโนโลยี
6. การรายงานข่าวจากสื่อและแนวโน้มบนโซเชียลมีเดีย
7. สภาพตลาดโดยรวม

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Ucan fix life in1day วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ "Ucan fix life in 1 day (1)" ในวันนี้ เพราะพวกเขามักเป็นนักลงทุนหรือเทรดเดอร์ที่ติดตามมูลค่าตลาดของคริปโตเคอเรนซีนี้ ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้พวกเขาตัดสินใจได้อย่างรอบคอบในการซื้อ ขาย หรือถือครองตำแหน่งต่างๆ ราคาคริปโตมีความผันผวนสูงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การทราบราคาปัจจุบันจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารพอร์ตโฟลิโอ การคำนวณกำไร และการวางจังหวะการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพในตลาดคริปโตเคอเรนซีที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา

การคาดการณ์ราคา Ucan fix life in1day

การคาดการณ์ราคา Ucan fix life in1day (1) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ 1 ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Ucan fix life in1day (1) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Ucan fix life in1day อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

อยากรู้ว่าราคา Ucan fix life in1day จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา 1 ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Ucan fix life in1day

วิธีการซื้อและลงทุน Ucan fix life in1day

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Ucan fix life in1day หรือยัง? การซื้อ 1 บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Ucan fix life in1day ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Ucan fix life in1day (1) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Ucan fix life in1day จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Ucan fix life in1day (1)

คุณสามารถทำอะไรกับ Ucan fix life in1day ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Ucan fix life in1day ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Ucan fix life in1day ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Ucan fix life in1day อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ucan fix life in1day

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

