ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการชำระบัญชี: คำถามที่พบบ่อยและเคล็ดลับการป้องกัน

บน MEXC ผู้ใช้สามารถเทรด USDT-M เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส ที่มีเลเวอเรจสูงสุด 500 เท่า หรือ Coin-M เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส ที่มีเลเวอเรจสูงสุด 200 เท่า แม้ว่าการใช้เลเวอเรจสูงอาจช่วยเพิ่มผลตอบแทนได้อย่างมาก แต่ก็มีความเสี่ยงจากความผันผวนที่สูงกว่ามากเช่นกัน การกลับตัวของตลาดอย่างกะทันหันอาจทำให้เกิดการชำระบัญชีในทันที ส่งผลให้สูญเสียมาร์จิ้นทั้งหมด
เพื่อสนับสนุนผู้เทรดให้เข้าใจและบรรเทาความเสี่ยงในการชำระบัญชีได้ดีขึ้น บทความนี้จึงให้การวิเคราะห์เชิงโครงสร้างของสถานการณ์การชำระบัญชีที่พบบ่อยที่สุดสี่สถานการณ์ในการเทรด MEXC ฟิวเจอร์ส นอกจากนี้ยังแนะนำการป้องกันตามกลยุทธ์ที่ใช้งานได้จริงซึ่งสามารถนำไปใช้โดยตรงในการเทรด เมื่อสิ้นสุดหลักสูตร คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงในการชำระบัญชี การเสริมสร้างการจัดการตำแหน่ง และการเพิ่มความยืดหยุ่นโดยรวมของแนวทางการเทรดของคุณ
การชำระบัญชีจะเกิดขึ้นเมื่อมาร์จิ้นรักษาสภาพของคุณลดลงต่ำกว่าข้อกำหนดของแพลตฟอร์ม เมื่อถึงจุดนี้ ระบบจะปิดตำแหน่งของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการขาดทุนเกินกว่าจำนวนหลักประกันที่มีอยู่
การทำความเข้าใจกลไกการชำระบัญชีเป็นสิ่งสำคัญ เพราะช่วยให้ผู้เทรดสามารถ:
คาดการณ์และจัดการความเสี่ยง ลดโอกาสที่สถานะจะปิดลงโดยไม่คาดคิด
ใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจและมาร์จิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงลดโอกาสการชำระบัญชี
ปรับปรุงกลยุทธ์การเทรดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของเงินทุนให้สูงสุด
ใน MEXC ฟิวเจอร์ส ราคาชำระบัญชีจะคำนวณโดยใช้ราคาที่ยุติธรรม แทนที่จะใช้ราคาตลาดหรือราคาดัชนี ราคาที่เป็นธรรมสะท้อนถึงมูลค่าที่เป็นธรรมแบบเรียลไทม์ของคู่การเทรด ซึ่งได้มาจากทั้งราคาดัชนีและราคาตลาด เนื่องจากวิธีการนี้ ราคาที่ยุติธรรมอาจแตกต่างจากราคาเทรดล่าสุดเล็กน้อย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูบทความราคาดัชนี ราคาที่เหมาะสม และราคาสุดท้าย
แนวทางนี้ช่วยลดการชำระบัญชีที่ไม่จำเป็นซึ่งเกิดจากความผันผวนของตลาดชั่วคราวหรือสภาพคล่องต่ำ เมื่อราคาที่เป็นธรรมถึงเกณฑ์การชำระบัญชี การชำระบัญชีจะดำเนินการโดยอัตโนมัติ
บนแพลตฟอร์มเว็บ MEXC ผู้เทรดสามารถตรวจสอบราคาที่ยุติธรรมได้โดยตรงโดยเลือกราคาที่ยุติธรรมที่ด้านบนของแผนภูมิแท่งเทียน คุณลักษณะนี้ช่วยเพิ่มระดับความโปร่งใสและการควบคุมเพิ่มเติมเมื่อจัดการตำแหน่ง
คุณสามารถไปที่แผนภูมิแท่งเทียน เลือกราคาที่เหมาะสม และดูแผนภูมิแท่งเทียนของราคาที่เหมาะสม
เมื่อมีการดำเนินการชำระบัญชี ระบบจะปิดสถานะผ่านการดำเนินการต่างๆ เช่น การยกเลิกคำสั่ง การชำระบัญชีแบบเป็นชั้น หรือการชดเชยสถานะซื้อและขาย การเข้าควบคุมราคาการล้มละลายหมายถึงหากระดับความเสี่ยงของตำแหน่งของผู้ใช้สูงกว่าระดับ 1 ระบบจะพยายามลดความเสี่ยงโดยการชำระบัญชีส่วนหนึ่งของตำแหน่งโดยอัตโนมัติ (การชำระบัญชีแบบแบ่งระดับ) หากหลังจากการปรับเปลี่ยนนี้ ตำแหน่งยังคงตรงตามเกณฑ์การชำระบัญชี เครื่องมือชำระบัญชีจะเข้ามาดำเนินการแทนตำแหน่งนั้นในราคาล้มละลาย สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระดับความเสี่ยง โปรดดูที่คู่มือการเทรดฟิวเจอร์ส หากสถานะปิดที่ราคาดีกว่าราคาล้มละลาย มาร์จิ้นที่เหลือจะถูกโอนไปยังกองทุนประกัน MEXC หากตลาดปิดในราคาที่แย่ลง กองทุนประกันภัยจะชดเชยส่วนขาดของมาร์จิ้นเพื่อให้แน่ใจว่าการชำระบัญชีจะเสร็จสิ้นอย่างราบรื่น
ในทางทฤษฎีราคาการชำระบัญชีของคู่การเทรดจะไม่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแบบไดนามิกในกลไกการชำระบัญชี จึงมีข้อยกเว้นบางประการ
ราคาการชำระบัญชีจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้โหมด Cross Margin หรือ Isolated Margin ในโหมด Cross Margin มาร์จิ้นที่มีอยู่ทั้งหมดจะถูกใช้กับตำแหน่งที่เปิดอยู่ PNL (กำไรและขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจะส่งผลต่อราคาการชำระบัญชีของคุณ หาก PNL ที่ยังไม่ได้รับรู้เพิ่มขึ้น ราคาการชำระบัญชีจะลดลง หาก PNL ที่ยังไม่ได้รับรู้ลดลง ราคาการชำระบัญชีจะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ หากขนาดตำแหน่งเปลี่ยนแปลงภายใต้ Cross Margin ราคาการชำระบัญชีก็จะเปลี่ยนแปลงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในโหมดมาร์จิ้นแยก ราคาชำระบัญชีจะคงที่ เนื่องจากมาร์จิ้นถูกผูกไว้กับตำแหน่งเดียวและไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งอื่นๆ
อัตราการระดมทุนยังส่งผลต่อราคาการชำระบัญชีด้วย ในโหมด Cross Margin การจ่ายหรือรับค่าธรรมเนียมการระดมทุนจะเปลี่ยนมาร์จิ้นที่มีอยู่ของคุณ ซึ่งจะทำให้ราคาการชำระบัญชีของคุณเปลี่ยนแปลงไปด้วย ในขณะเดียวกัน ในโหมด Isolated Margin หากคุณได้รับเงินทุน ราคาการชำระบัญชีจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม หากคุณชำระเงินทุนและมาร์จิ้นที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ระบบจะหักจากมาร์จิ้นตำแหน่งของคุณ ซึ่งอาจทำให้ราคาการชำระบัญชีเปลี่ยนแปลงไป
โดยสรุป ราคาการชำระบัญชีนั้นได้รับอิทธิพลจากโหมดมาร์จิ้น ยอดคงเหลือมาร์จิ้น และความผันผวนของค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุน ผู้เทรดควรคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้เมื่อเปิดสถานะ
เมื่อทำการเทรดฟิวเจอร์สบน MEXC คุณอาจพบกับสถานการณ์ที่คำสั่งหยุดการขาดทุนล้มเหลว เหตุผลทั่วไปมีดังต่อไปนี้
หากราคาตัดขาดทุนของคุณอยู่ใกล้กับราคาชำระบัญชีมากเกินไป ราคาที่เหมาะสมอาจกระทบกับราคาชำระบัญชีของคุณก่อนที่จะมีการสั่งตัดขาดทุน ส่งผลให้เกิดการชำระบัญชีและคำสั่งหยุดการขาดทุนล้มเหลว
คำสั่ง TP/SL จะดำเนินการตามราคาตลาดทันทีเมื่อมีการกระตุ้น ในช่วงที่มีความผันผวนอย่างรุนแรง ตลาดอาจเคลื่อนตัวเกินราคาที่คุณตั้งใจไว้ได้อย่างรวดเร็วเกินไป ส่งผลให้เกิดการเติมเต็มบางส่วนหรือคำสั่งซื้อล้มเหลว คุณสามารถเลือกที่จะรอการดำเนินการหรือยกเลิกคำสั่งซื้อได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของคุณ
คำสั่ง Stop-loss อาจล้มเหลวได้เนื่องจากขนาดตำแหน่งไม่เพียงพอที่จะปิด สัญญาอยู่ในสถานะที่ไม่ใช่การเทรด หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ใน MEXC คำสั่ง TP/SL จะดำเนินการตามราคาตลาด ดังนั้นอาจมีส่วนต่างระหว่างราคาทริกเกอร์และราคาที่ดำเนินการ เหล่านี้คือปัญหาที่พบบ่อยที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการชำระบัญชีในการเทรดฟิวเจอร์ส คุณสามารถลดความเสี่ยงของการชำระบัญชีได้ด้วยการใช้กลยุทธ์ต่างๆ เช่น การตรวจสอบอัตราส่วนกำไร การใช้คำสั่งตัดขาดทุน หรือการลดเลเวอเรจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูบทความฟิวเจอร์สอื่นๆ ใน MEXC Learn
การควบคุมความเสี่ยงจากการชำระบัญชีเป็นสิ่งสำคัญในการเทรดล่วงหน้า ผู้ลงทุนสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้:
ตั้งค่าเลเวอเรจอย่างรอบคอบ: เลือกระดับเลเวอเรจให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของคุณ สำหรับผู้เริ่มต้น ขอแนะนำให้รักษาเลเวอเรจให้น้อยกว่า 10 เท่าเพื่อลดผลกระทบของการแกว่งตัวของราคาต่อมาร์จิ้น
เลือกโหมดมาร์จิ้นอย่างมีกลยุทธ์: Cross Margin กระจายความเสี่ยงไปยังตำแหน่งทั้งหมด แต่สามารถส่งผลกระทบต่อยอดคงเหลือในบัญชีโดยรวมของคุณได้ ในขณะที่ Isolated Margin จะจำกัดความเสี่ยงไว้ที่ตำแหน่งเดียว เลือกตามกลยุทธ์และความสามารถในการรับความเสี่ยงของคุณ
รักษามาร์จิ้นให้เพียงพอ: เพิ่มมาร์จิ้นอย่างสม่ำเสมอเพื่อขยายบัฟเฟอร์ระหว่างราคาเปิดและราคาชำระบัญชี ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการต้านทานความผันผวนของคุณ
เปิดใช้งานการแจ้งเตือนความเสี่ยง: เปิดการแจ้งเตือนราคาการชำระบัญชีหรือการเตือนราคาเพื่อติดตามความเสี่ยงแบบเรียลไทม์และดำเนินการทันท่วงที
ให้ความสำคัญกับการรักษาเงินทุน: ในตลาดที่มีความผันผวนสูง ควรเน้นที่การควบคุมการขาดทุนและการปกป้องเงินต้นมากกว่าการไล่ตามผลกำไรสูงสุด
ในตลาดฟิวเจอร์สที่มีเลเวอเรจสูง ผลตอบแทนและความเสี่ยงมักจะเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกันเสมอ กลไกการชำระบัญชีบน MEXC ถือเป็นมาตรการป้องกันที่สำคัญสำหรับทั้งผู้เทรดและแพลตฟอร์ม แต่หากไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนว่ากลไกนี้ทำงานอย่างไรและเกิดจากสาเหตุใด ผู้เทรดอาจถูกบังคับให้ออกจากตำแหน่งโดยไม่คาดคิดได้ คุณสามารถรักษาเสถียรภาพของตำแหน่งระหว่างความปั่นป่วนของตลาดและหลีกเลี่ยงการเห็นเงินทุนของคุณหายไปในทันทีได้ด้วยการเข้าใจกลไกการชำระบัญชีอย่างถ่องแท้ การรับรู้ถึงความแตกต่างระหว่าง Cross Margin และ Isolated Margin รวมไปถึงการใช้ Stop-loss และการจัดการมาร์จิ้นอย่างเหมาะสม
จงจำไว้เสมอ: การบริหารความเสี่ยงควรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของคุณในการเทรดล่วงหน้า การบริหารตำแหน่งอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และตอบสนองต่อความผันผวนอย่างใจเย็น จะช่วยสร้างรากฐานสำหรับการแสวงหากำไร และคุณจะสามารถประสบความสำเร็จในตลาดได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
แนะนำอ่าน:
MEXC ได้เปิดตัวกิจกรรมเทศกาล 0 ค่าธรรมเนียมอย่างเป็นทางการแล้ว ช่วยให้ผู้ใช้ลดต้นทุนการเทรดได้อย่างมาก ด้วยความคิดริเริ่มนี้ ผู้ใช้สามารถประหยัดได้มากขึ้น เทรดได้มากขึ้น และรับรายได้มากขึ้น โดยการเข้าร่วมแคมเปญนี้ คุณจะเพลิดเพลินไปกับการเทรดค่าธรรมเนียมต่ำเป็นพิเศษบนแพลตฟอร์ม MEXC พร้อมทั้งก้าวล้ำหน้าแนวโน้มตลาดและคว้าโอกาสการลงทุนอันฉับไวทันทีที่เกิดขึ้น เป็นประตูสู่การเทรดที่ชาญฉลาดและการเติบโตของความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้น
แนะนำอ่าน:
จะเข้าร่วม M-Day ได้อย่างไร? ฝึกฝนขั้นตอนและกลยุทธ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม M-Day และอย่าพลาดการแจกรางวัลโบนัส Futures มูลค่ากว่า 70,000 USDT ทุกวัน
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้