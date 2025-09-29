ในการเทรดสกุลเงินดิจิทัลแบบสปอต นอกเหนือจากการวิเคราะห์ราคาและการเลือกกลยุทธ์แล้ว การทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎตลาดของแพลตฟอร์มการเทรดก็มีความสำคัญเท่าเทียมกัน สำหรับผู้ใช้ MEXC แต่ละคู่การเทรดไม่เพีในการเทรดสกุลเงินดิจิทัลแบบสปอต นอกเหนือจากการวิเคราะห์ราคาและการเลือกกลยุทธ์แล้ว การทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎตลาดของแพลตฟอร์มการเทรดก็มีความสำคัญเท่าเทียมกัน สำหรับผู้ใช้ MEXC แต่ละคู่การเทรดไม่เพี
คู่มือการเทรด MEXC ของคุณสำหรับการเทรดสปอตที่มีประสิทธิภาพ

29 กันยายน 2025MEXC
ในการเทรดสกุลเงินดิจิทัลแบบสปอต นอกเหนือจากการวิเคราะห์ราคาและการเลือกกลยุทธ์แล้ว การทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎตลาดของแพลตฟอร์มการเทรดก็มีความสำคัญเท่าเทียมกัน สำหรับผู้ใช้ MEXC แต่ละคู่การเทรดไม่เพียงแต่จะมีการเคลื่อนไหวราคาของตัวเองเท่านั้น แต่ยังมีกฎเกณฑ์การสั่งซื้อที่เฉพาะเจาะจงอีกด้วย รวมถึงจำนวนเงินสั่งซื้อขั้นต่ำ การเปลี่ยนแปลงราคาขั้นต่ำ มูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำ และปริมาณการสั่งซื้อเปิดสูงสุดสำหรับประเภทคำสั่งซื้อที่แตกต่างกัน หากไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎเหล่านี้ ผู้ค้าอาจประสบกับความล้มเหลวในการส่งคำสั่งซื้อในช่วงเวลาสำคัญ ซึ่งส่งผลให้พลาดโอกาสทางการตลาด

1. กฎการเทรดตลาดคืออะไร?


เมื่อทำการเทรดสปอตบน MEXC คู่การเทรดแต่ละคู่จะมีกฎการเทรดของตัวเอง กฎเหล่านี้ครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆ เช่น จำนวนเงินสั่งซื้อขั้นต่ำ การเปลี่ยนแปลงราคาขั้นต่ำ และมูลค่าการสั่งซื้อรวมขั้นต่ำ

เนื่องจากคู่การเทรดที่แตกต่างกันมีการระบุไว้ในตลาดสปอตที่แตกต่างกัน (เช่น USDT, USDC, BTC หรือ ETH) ผู้ใช้ MEXC ควรเข้าใจและปฏิบัติตามกฎเฉพาะของตลาดที่ตนทำการเทรด มิฉะนั้นคำสั่งที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดอาจไม่ได้รับการปฏิบัติตาม

2. ประเภทหลักของตลาดการเทรด


ตลาดเทรดสปอตหลักใน MEXC ได้แก่:
  • ตลาด USDT: คู่การเทรดที่ระบุเป็น USDT ตัวอย่างเช่น BTC/USDT หมายถึงการเทรด BTC ด้วย USDT
  • ตลาด ETH: คู่การเทรดที่ระบุเป็น ETH ตัวอย่างเช่น MX/ETH หมายถึงการเทรด MX ด้วย ETH
  • ตลาด BTC: คู่การเทรดที่ระบุเป็น BTC ตัวอย่างเช่น MX/BTC หมายถึงการเทรด MX ด้วย BTC
  • ตลาด USDC: คู่การเทรดที่ระบุเป็น USDC ตัวอย่างเช่น ETH/USDC หมายถึงการเทรด ETH ด้วย USDC
  • ตลาด USDE: คู่การเทรดที่ระบุเป็น USDE ตัวอย่างเช่น SOL/USDE หมายถึงการเทรด SOL กับ USDE
  • ตลาด EUR: คู่การเทรดแสดงเป็น EUR ตัวอย่างเช่น BTC/EUR หมายถึงการเทรด BTC กับ EUR
  • ตลาด BRL: คู่การเทรดระบุเป็นเงิน BRL ตัวอย่างเช่น BTC/BRL หมายถึงการเทรด BTC ด้วย BRL

3. เงื่อนไขการส่งคำสั่งคืออะไร? สิ่งใดบ้างที่จำเป็นต้องรู้?


3.1 ยอดคำสั่งขั้นต่ำ


จำนวนเงินสั่งซื้อขั้นต่ำหมายถึงจำนวนโทเค็นขั้นต่ำที่จำเป็นเมื่อส่งคำสั่งซื้อ

บน MEXC คุณสามารถซื้อหรือขายสกุลเงินดิจิทัลในคู่การเทรดใดก็ได้ อย่างไรก็ตาม คำสั่งซื้อแต่ละรายการจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดจำนวนเงินสั่งซื้อขั้นต่ำ มิฉะนั้น จะไม่ได้รับการปฏิบัติตาม เมื่อทำการสั่งซื้อสำเร็จแล้ว ระบบจะทำการจับคู่และดำเนินการให้

3.2 จำนวนเงินขั้นต่ำที่เปลี่ยนแปลง


การเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินขั้นต่ำหมายถึงหน่วยที่เล็กที่สุดซึ่งสามารถปรับปริมาณการสั่งซื้อสำหรับคู่การเทรดที่กำหนดได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง มันกำหนดความแม่นยำของการเปลี่ยนแปลงปริมาณ ตัวอย่างเช่น หากจำนวนเงินเปลี่ยนแปลงขั้นต่ำสำหรับคู่การเทรดคือ 0.01 ปริมาณการสั่งซื้อจะเพิ่มหรือลดได้เพียงทวีคูณของ 0.01 เท่านั้น

3.3 การเปลี่ยนแปลงราคาขั้นต่ำ


การเปลี่ยนแปลงราคาขั้นต่ำหมายถึงหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถปรับราคาของคู่การเทรดได้ โดยวัดในสกุลเงินอ้างอิงของตลาดนั้น

ตัวอย่างเช่น ในคู่การเทรด MX/USDT หากการเปลี่ยนแปลงราคาขั้นต่ำอยู่ที่ 0.1 USDT ราคาของ MX จะสามารถผันผวนได้เป็นทวีคูณของ 0.1 USDT เท่านั้น

3.4 มูลค่าการสั่งซื้อรวมขั้นต่ำ


มูลค่าคำสั่งซื้อรวมขั้นต่ำแสดงถึงเกณฑ์พื้นฐานสำหรับการเทรดแบบสปอต เมื่อเลือกคู่การเทรดและวางคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อจะต้องตรงตามข้อกำหนดมูลค่ารวมขั้นต่ำสำหรับคู่ดังกล่าวจึงจะเข้าสู่กระบวนการจับคู่ได้

มูลค่าการสั่งซื้อรวมขั้นต่ำต่อคำสั่งซื้อในแต่ละตลาดมีดังนี้:
  • ตลาด USDT: 1 USDT ต่อคำสั่ง
  • ตลาด ETH: 0.0001 ETH ต่อคำสั่ง
  • ตลาด BTC: 0.000005 BTC ต่อคำสั่ง
  • ตลาด USDC: 5 USDC ต่อคำสั่ง
  • ตลาด TUSD: 5 TUSD ต่อคำสั่ง
  • ตลาด BUSD: 5 BUSD ต่อคำสั่ง

3.5 จำนวนเงินสูงสุดต่อคำสั่งเทรดในตลาด


ปัจจุบันการเทรดแบบสปอตของ MEXC รองรับประเภทคำสั่งสี่ประเภท: คำสั่งจำกัด คำสั่งตลาด คำสั่งหยุดแบบจำกัด และ OCO เมื่อทำการวางคำสั่งซื้อในตลาด จะมีการจำกัดจำนวนเงินสูงสุดที่อนุญาตต่อคำสั่งซื้อหนึ่งรายการ ข้อจำกัดนี้ช่วยป้องกันความผันผวนของราคาที่มากเกินไปและทำให้ตลาดมีเสถียรภาพ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทคำสั่งเทรดแบบสปอต โปรดดูที่: ประเภทของคำสั่งสปอตที่แตกต่างกัน

3.6 ปริมาณการสั่งซื้อจำกัดสูงสุด


เมื่อทำการวางคำสั่งซื้อแบบจำกัด แพลตฟอร์มจะกำหนดปริมาณสูงสุดที่สามารถวางได้ในแต่ละครั้ง ขีดจำกัดนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรงหรือสภาพคล่องไม่เพียงพอในระหว่างการเทรด

3.7 ปริมาณการสั่งซื้อตามเงื่อนไขสูงสุด


คำสั่งแบบมีเงื่อนไข (เช่น คำสั่งจำกัดการหยุด) ยังอยู่ภายใต้ขีดจำกัดปริมาณคำสั่งสูงสุดเมื่อมีการกำหนดราคาทริกเกอร์แล้ว กฎนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันการเทรดจำนวนมากจากการทำให้เกิดภาวะช็อกตลาดอย่างกะทันหันเมื่อมีการกระตุ้น

4. ประโยชน์ของการทำความเข้าใจกฎการเทรดในตลาด


ด้วยการเชี่ยวชาญกฎการเทรดตลาดของ MEXC ผู้ค้าไม่เพียงแต่สามารถลดความเสี่ยงของความล้มเหลวของคำสั่งซื้อที่เกิดจากเงื่อนไขที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดได้ แต่ยังสามารถกำหนดกลยุทธ์การเทรดที่มีความแม่นยำมากขึ้นได้อีกด้วย

ตัวอย่างเช่น การทราบการเปลี่ยนแปลงราคาขั้นต่ำจะช่วยให้กำหนดราคาซื้อและขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะที่การเข้าใจมูลค่าคำสั่งซื้อขั้นต่ำจะช่วยป้องกันไม่ให้พลาดโอกาสอันเนื่องมาจากจำนวนคำสั่งซื้อไม่เพียงพอ

นอกจากนี้ สำหรับการเทรดปริมาณมากหรือความถี่สูง การทราบถึงขีดจำกัดปริมาณคำสั่งซื้อล่วงหน้า จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการวางคำสั่งซื้อและลดความล่าช้าหรือการลื่นไถลที่เกิดจากข้อจำกัดของระบบ

5. วิธีหลีกเลี่ยงความล้มเหลวในการสั่งซื้อบน MEXC


ในการเทรดแบบ Spot โดยเฉพาะเมื่อทำการเทรดจำนวนมากหรือในระยะสั้น คำสั่งซื้ออาจล้มเหลวได้หากไม่เป็นไปตามกฎการเทรดของตลาด เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ขอแนะนำให้:
  • ตรวจสอบกฎคู่การเทรดล่วงหน้า: บนอินเทอร์เฟซการเทรด MEXC หรือในศูนย์ช่วยเหลือ ตรวจสอบจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ การเปลี่ยนแปลงราคา มูลค่าคำสั่งซื้อขั้นต่ำ และข้อกำหนดอื่นๆ สำหรับคู่ที่เลือก
  • ใช้บริการลูกค้าอย่างเป็นทางการและแชทบอท: ก่อนทำการเทรด ควรยืนยันรายละเอียดกฎเกณฑ์กับฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์หรือแชทบอทของ MEXC โดยเฉพาะเมื่อทำการเทรดระหว่างตลาดที่แตกต่างกัน

แนะนำอ่าน:


ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

